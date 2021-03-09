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Новости Конституционный кризис
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Рассмотрение дел о конфликте интересов судей КСУ Слиденко и Завгородней при решении о e-декларациях перенесено из-за их неявки, - НАПК

Рассмотрение дел о конфликте интересов судей КСУ Слиденко и Завгородней при решении о e-декларациях перенесено из-за их неявки, - НАПК

Голосеевский районный суд города Киева 9 марта планировал рассмотреть административные протоколы в отношении судей Конституционного Суда Украины Ирины Завгородней и Игоря Слиденко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Эти дела касались конфликта интересов у обоих судей при рассмотрении решения КСУ относительно электронного декларирования, а также нарушение финансового контроля со стороны Ирины Завгородней (в декларации судья отметила недостоверные сведения более чем 600 тыс. грн).

Указанные судьи КСУ не прибыли в суд. Этот факт стал причиной переноса соответствующих заседаний суда на 12 и 25 марта.

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"Адвокаты судей КСУ настаивали, что участие судей в заседаниях не является обязательным, хотя ст. 268 Кодекса об административных правонарушениях прямо указывает следующее: "Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности". По мнению НАПК, уважение к суду - обязательное условие построения правового государства. Таким образом, НАПК надеется, что во время проведения следующих заседаний судьи КСУ проявят уважение к коллегам и примут в них участие", - говорится в сообщении.

Автор: 

КС (2248) НАПК (1220) Слиденко Игорь (15)


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Для судей законы не писаны.Что хочу,то и ворочу .За деньги или за другой интерес.Соблюдение судейской этики -дело плевое.Украину пожирают
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09.03.2021 21:08 Ответить
А дустом чи хлорофосом іх перевиховати не пробували?
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09.03.2021 21:09 Ответить
гильотина - проверенное средство народовластия хоть и радикальнее но более надежная...первые полсотни пролечить и остальные возьмутся за ум...или курс продолжить
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09.03.2021 21:25 Ответить
Ходять в суд як суддя Вовк? Звісно,вони ж братва не проста, а КОНСТИТУЦІЙНА!!! Чи проституційна? Все якось так запуталося.
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09.03.2021 21:16 Ответить
Сумнівний конфлікт інтересів? От у судді Головатого Сергія Головатого виявлено недостовірних відомостей на 3,6 мільйона гривень, що більше ніж у декларації Ірини Завгородньої за 2018-19 р.р (615 тисяч, та 754 тисячі гривень). І нічого, Головатий проголосував "ПРОТИ", а Завгородня - "ЗА".
Представник Президента у суді є, то чому він не вказав про це перед розглядом справи чи перед голосуванням.
А то получається, якщо б усі проголосували "ПРОТИ", то конфлікту інтересі і не було би. Ні, про конфлікт інтересів треба було говорити "до", а не після "суду"
Хоча, розумію, що теж саме НАЗК (при всій повазі) т.ч. може і штучно створити такий конфлікт.
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09.03.2021 21:30 Ответить
Ворон ворону ну дальше по тексту.Зае.......ли.
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09.03.2021 22:00 Ответить
Админ. дело, насколько я понимаю, может слушаться и без участников.
Пример: ДТП без жертв часто так слушаются и выносятся решения
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10.03.2021 07:25 Ответить
 
 