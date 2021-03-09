Рассмотрение дел о конфликте интересов судей КСУ Слиденко и Завгородней при решении о e-декларациях перенесено из-за их неявки, - НАПК
Голосеевский районный суд города Киева 9 марта планировал рассмотреть административные протоколы в отношении судей Конституционного Суда Украины Ирины Завгородней и Игоря Слиденко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Эти дела касались конфликта интересов у обоих судей при рассмотрении решения КСУ относительно электронного декларирования, а также нарушение финансового контроля со стороны Ирины Завгородней (в декларации судья отметила недостоверные сведения более чем 600 тыс. грн).
Указанные судьи КСУ не прибыли в суд. Этот факт стал причиной переноса соответствующих заседаний суда на 12 и 25 марта.
"Адвокаты судей КСУ настаивали, что участие судей в заседаниях не является обязательным, хотя ст. 268 Кодекса об административных правонарушениях прямо указывает следующее: "Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности". По мнению НАПК, уважение к суду - обязательное условие построения правового государства. Таким образом, НАПК надеется, что во время проведения следующих заседаний судьи КСУ проявят уважение к коллегам и примут в них участие", - говорится в сообщении.
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Представник Президента у суді є, то чому він не вказав про це перед розглядом справи чи перед голосуванням.
А то получається, якщо б усі проголосували "ПРОТИ", то конфлікту інтересі і не було би. Ні, про конфлікт інтересів треба було говорити "до", а не після "суду"
Хоча, розумію, що теж саме НАЗК (при всій повазі) т.ч. може і штучно створити такий конфлікт.
Пример: ДТП без жертв часто так слушаются и выносятся решения