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Лазебная разработала систему, по которой дефицит ПФ расти не будет, а пенсии увеличатся до 7 тыс. грн, - ОП

Лазебная разработала систему, по которой дефицит ПФ расти не будет, а пенсии увеличатся до 7 тыс. грн, - ОП

Разработана система, которая позволит остановить рост дефицита Пенсионного фонда. Более того, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на совещании под председательством президента Владимира Зеленского в ОП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Также она отметила, что ведомство активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере - 125 услуг можно будет получить онлайн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

В свою очередь Зеленский добавил, что Украина должна стать страной, где удобно и уютно будет всем. "Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству", - подчеркнул глава государства.

Автор: 

Пенсионный фонд (433) пенсия (2159) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+36
Лазебна розробила систему, за якою дефіцит ПФ рости не буде, а пенсії збільшаться до 7 тис. грн, - ОП - Цензор.НЕТ 8788
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09.03.2021 22:02
+28
Это пи##ец. Закон сохранения пенсии от зебилов: дефицит не увеличивается, пенсии растут)
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09.03.2021 21:25
+23
НА ПЕНСИЮ В 100 ЛЕТ .... от це система ...
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09.03.2021 21:25
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Якось все це нагадує мені зарплату у $4k для вчителів. Разом з Нью-Васюками.

Лазебна розробила систему, за якою дефіцит ПФ рости не буде, а пенсії збільшаться до 7 тис. грн, - ОП - Цензор.НЕТ 7715
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10.03.2021 00:12 Ответить
ЧТО ПРОСТО ПЕРЕСТАНУТ КРАСТЬ У ЛЮДЕЙ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА !?)
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10.03.2021 02:35 Ответить
В Украине за год по самым скромным подсчетам воруют 38 лярдов: таможня, офф-шоры, зарплаты в конвертах, податкова, надра и т д. Если ограничить воровство хотя бы наполовину то хватит еще и останется!
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10.03.2021 03:58 Ответить
А какая взаимосвязь? Что заработали за свою жизнь, работая на минималке, или получая зарплату в конверте, то будьте добры и получить... С какого перепугу честные налогоплательщики должны это оплачивать?
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10.03.2021 08:43 Ответить
Очередной обман. Копите нищеброды, а деньги закапывайте на поле чудес. У нас же страна дураков.
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10.03.2021 07:32 Ответить
Ай да Лазебная!!! Деньги с неба будуть падать? С богом беседовала по примеру трампушки, не?
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10.03.2021 07:58 Ответить
лабезная с зеленским хотят наследовать людские пенсии ...
мрази, отдайте награбленное ощадом, для начала ...
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10.03.2021 08:04 Ответить
Так він вже виконуеться ! Всі пенсіонери помруть від ковіду.
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10.03.2021 08:26 Ответить
Лазебная! Таких как Ты реформаторов за 30 лет полно было. Яресько, Гонтарева, например. Кончалось тем, что они грабили народ, а потом с большими бабками линяли за кордон. А народ оставался у разбитого корыта.
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10.03.2021 08:28 Ответить
Ніяк вам не вгодиш: і Яресько, і Гтнтава вам не такі, і ****** вас не влаштучала. І хто ж воно обиралт ту команду, що вам заиаз на мозтлі тисне? Бачилм очі, що купували, їжте, хоч повилазьте. Смачного!
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10.03.2021 10:39 Ответить
Сколько можно врать людям? И смешно и горько! У меня при 35 годах стажа, высшем образовании пенсия - 2151 грн. А индексация составляла 1,47 грн. и 3.51 грн. Вот это повышение!!!
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10.03.2021 09:52 Ответить
Вища освіта розуму не дає.
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10.03.2021 10:40 Ответить
Це така ж програма як із зменшенням тарифів ))яку рекламував Зе ..
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10.03.2021 09:59 Ответить
Похоже на очередную сказку для лохов. Закон сохранения энергии работает и тут. Если деньги где то появятся, значит они откуда то исчезнут.
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10.03.2021 10:15 Ответить
почему сказка? всё реально, станок запустят перед выборами, наштампуют фантиков, пенсы побегут голосовать, а потом инфляция бахнет такая, что пенсы и офигеют, будут скулить и вспоминать времена с пенсией в 3тыс....
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10.03.2021 10:31 Ответить
У вас явно два или три высших ----- инфляция бахнет такая, что пенсы и офигеют ----- а вы и все остальные будете в белом с жёлтыми пятнами.
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10.03.2021 17:27 Ответить
да нет, дабы понимать простые истины достаточно и одного, тебе не понять.
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12.03.2021 12:23 Ответить
Нобелевскую премию в студию!
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10.03.2021 10:16 Ответить
А може Дарвінову?
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10.03.2021 10:41 Ответить
оказывается у нас есть станок и мы можем печатать бабки!!! подумала великая реХформаторка, вуаля, как же всё просто - печатаем бабки, увеличиваем пенсии в 10 раз!
p.s. и не важно, что и инфляция увеличится в 20раз, т.е. пенсионер сейчас на 3тыс и потом на 7тыс будет выживать точно также, если не хуже.
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10.03.2021 10:30 Ответить
Оце нам грошви надають. Аби тільки паперу вистачило.
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10.03.2021 10:32 Ответить
Єдина дієва система - офіційне працевлаштування та боротьба із виплатами в конвертах. Все інше - фарс.
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10.03.2021 10:32 Ответить
Єдина система -- модернізація виртбництва, збільшення питбуктивності праці і зменшення немитбуктивних витрат. А ще скорочення бюрократичного апарату в державі. Іншого за тисячтьітню істтрію цивілізації ще не придумали.
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10.03.2021 10:47 Ответить
Все описане в принципі неможливе при неофіційному працевлаштуванні і прихованих виплатах. Спочатку боротьба з тінню і лише потім модернізація, прибутковість і т.д. Я описав перший крок, в коментарі - стандартні заходи.
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10.03.2021 10:56 Ответить
Эта песня хороша - начинай с начала!
Пенсия из трёх составляющих - солидарная (как сейчас, работающие отчисляют в общий государственный фонд), накопительная-1 (каждый работающий ОБЯЗАН отчислять в отдельный фонд по выбору), накопительная-2 (добровольные отчисления в отдельный фонд).
ИТОГО: увеличение пенсий за счёт накопительной части.
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10.03.2021 10:46 Ответить
Все советские заводы, фабрики, газо-нефтепроводы, АЭС, шахты и т. д, все что создавали эти пенсионеры получая копейки, очень ловко прихватили всякие Ахметовы, Коломойские, Фирташи, Порошенки и пр.ловкачи.....
Отобрать у этой босоты и разделить среди пенсионеров...так как это они строили и принадлежит им ...а босота пусть кредиты берёт на Западе и строят новые, если такие предприимчивые....с удовольствием посмотрел бы кто из ник станет олигархом)))))))))
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10.03.2021 11:03 Ответить
атабрать и поделить ))))))
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10.03.2021 11:38 Ответить
Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, её нужно чаще доить и реже кормить ))))
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10.03.2021 11:39 Ответить
Ой ржу не могу!!!!
Конечно не будет!!!!
ВСЯ деятельнось (без-) степашки направленна на решение проблемы с дефицитом ПФ!!!!
А так как вакцинироваться от короны нужно постоянно!!!!
То открывается столько возможностей для борьбы с дефицитом ПФ!!!!!
Степашка явно использует методики борьбы Богатыревой с онко, туб и др заболеваниями!!!
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10.03.2021 11:43 Ответить
Слабо обещает министр социальной политики Марина Лазебная . Министр соцполитики Наталья Королевская не стала отказываться от своего обещания поднять минимальную зарплату до 1000 евро, а пенсию - до 500 евро. 26 грудня 2012, 11:05
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10.03.2021 13:55 Ответить
Об этом нужно думать постоянно.... и тогда может быть появятся и какие-то сдвиги. А пока что люди которые делают карьеру в гос.органах думают только о незаконных заработках и льготах для себя любимых.
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10.03.2021 14:21 Ответить
ТВИТТАМИ МЕНДЕЛЬ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИИ СРАЗУ В ДВА РАЗА !
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10.03.2021 14:22 Ответить
ваЗЕлиновский Цирк, продолжение следует....
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10.03.2021 16:01 Ответить
Сижу пью тёмное комерческое пиво было 3409 стало 3749 и самое главное есть чем помочиться на окружающих тебя. А вот членам кпсс так на коньяк хватает и здесь я пролетаю. Так что господа не важно сколько работал и сколько зарабатывал - важно был ли членом. А про работу скажу вам так - такие члены носили мне осцилограф и называли его телевизором, и это при дипломе в кышени.
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10.03.2021 17:45 Ответить
"Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству"

В смысле? Что это за бред? Пенсия по наследству???
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10.03.2021 21:08 Ответить
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