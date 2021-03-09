Лазебная разработала систему, по которой дефицит ПФ расти не будет, а пенсии увеличатся до 7 тыс. грн, - ОП

Разработана система, которая позволит остановить рост дефицита Пенсионного фонда. Более того, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на совещании под председательством президента Владимира Зеленского в ОП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Также она отметила, что ведомство активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере - 125 услуг можно будет получить онлайн.

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В свою очередь Зеленский добавил, что Украина должна стать страной, где удобно и уютно будет всем. "Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству", - подчеркнул глава государства.