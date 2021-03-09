Лазебная разработала систему, по которой дефицит ПФ расти не будет, а пенсии увеличатся до 7 тыс. грн, - ОП
Разработана система, которая позволит остановить рост дефицита Пенсионного фонда. Более того, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на совещании под председательством президента Владимира Зеленского в ОП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Лазебная.
Также она отметила, что ведомство активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере - 125 услуг можно будет получить онлайн.
В свою очередь Зеленский добавил, что Украина должна стать страной, где удобно и уютно будет всем. "Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малоимущим и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству", - подчеркнул глава государства.
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мрази, отдайте награбленное ощадом, для начала ...
p.s. и не важно, что и инфляция увеличится в 20раз, т.е. пенсионер сейчас на 3тыс и потом на 7тыс будет выживать точно также, если не хуже.
Пенсия из трёх составляющих - солидарная (как сейчас, работающие отчисляют в общий государственный фонд), накопительная-1 (каждый работающий ОБЯЗАН отчислять в отдельный фонд по выбору), накопительная-2 (добровольные отчисления в отдельный фонд).
ИТОГО: увеличение пенсий за счёт накопительной части.
Отобрать у этой босоты и разделить среди пенсионеров...так как это они строили и принадлежит им ...а босота пусть кредиты берёт на Западе и строят новые, если такие предприимчивые....с удовольствием посмотрел бы кто из ник станет олигархом)))))))))
Конечно не будет!!!!
ВСЯ деятельнось (без-) степашки направленна на решение проблемы с дефицитом ПФ!!!!
А так как вакцинироваться от короны нужно постоянно!!!!
То открывается столько возможностей для борьбы с дефицитом ПФ!!!!!
Степашка явно использует методики борьбы Богатыревой с онко, туб и др заболеваниями!!!
В смысле? Что это за бред? Пенсия по наследству???