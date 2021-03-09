Глава МИД Германии Маас предложил США выработать совместную политику в отношении России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал новую администрацию США выработать совместную политическую линию в отношении России и Китая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Когда на карту поставлены наши интересы и ценности, мы должны выступать в их защиту", - заявил министр во вторник, 9 марта, выступая с речью, посвященной трансатлантическим отношениям .
По словам Маса, речь идет, в частности, о критике нарушений международного права со стороны Москвы и Пекина. "Я надеюсь, что мы сможем вернуться к совместной трансатлантической позиции в отношении целенаправленных санкций после того, как она была утрачена за последние четыре года", - указал немецкий министр. Кроме того, Маас отметил необходимость усовершенствования правовых норм, касающихся защиты цифровой инфраструктуры, в особенности сетей 5G.
Глава МИД Германии предложил Вашингтону заключить "новую сделку" и начать выстраивать партнерство на новых основаниях после того, как ему был нанесен значительный ущерб во время правления Дональда Трампа. Для этого необходима совместная борьба за демократию и совместная стратегия по основным направлениям международной повестки, указал он. Кроме того, по словам Мааса, Германия должна брать на себя больше ответственности в вопросах урегулирования конфликтов в Европе.
Немецкий министр также ответил на главный тезис Байдена на выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности - "Америка вернулась". "Германия на вашей стороне", - заявил Маас.
Одновременно глава немецкого внешнеполитического ведомства признал, что у Германии останутся некоторые разногласия и с новой администрацией США. При этом он не упомянул конфликт вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".
Маас также подчеркнул, что за прошедшие годы Германия совершила масштабные инвестиции в европейскую оборону и безопасность и с 2014 года увеличила на 50% расходы на оборону. "Мы продолжим двигаться по этому избранному нами пути", - отметил чиновник.
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...... По данным Немецкого федерального банка, российские инвестиции в Германии выросли с примерно 2,6 миллиарда евро в 2011 году до 3,46 миллиарда в 2015 году. Особенно в 2014 году, когда начался российско-украинский конфликт, заметен скачок вверх.
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Русские айтишники облюбовали Баварию
Речь идет не только о крупных игроках, таких как Лаборатория Касперского, но и менее известных фирмах, например, Data Matrix. Компания из Санкт-Петербурга, разработчик программного обеспечения для клинических исследований, зарегистрировала в 2017 году "дочку" в Мюнхене. Двумя годами ранее это же сделала компания RTSoft из Москвы. Один из пионеров российского рынка разрабатывает программное обеспечение для немецкого автопрома и машиностроения.
Н у и так далее...
Але є одна відмінність: країни Європи намагаються зробити собі добре, а нинішня влада намагається зробити добре будь-кому, але тільки не Україні.
США будут давить, а вы - смягчать.
Для этого вброс и делается - инициатор Германия (по внегласной просьбе Москвы).
А куда вам, ...лядям, деваться ???
Што скажет старый, добрый дядюшка Сэм, то вы, прасссститутки, и будете делать, дишофки, ...лять, конченные !!!
РФ - країна терорист!
Крим - Україна!
Хутин@&рф - пнх!
Як тільки у Америці заговорили про посилення санкцій за "Піаничний поток" так заварушилися Гієни!