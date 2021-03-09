Глава МИД Германии Маас предложил США выработать совместную политику в отношении России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал новую администрацию США выработать совместную политическую линию в отношении России и Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Когда на карту поставлены наши интересы и ценности, мы должны выступать в их защиту", - заявил министр во вторник, 9 марта, выступая с речью, посвященной трансатлантическим отношениям .

По словам Маса, речь идет, в частности, о критике нарушений международного права со стороны Москвы и Пекина. "Я надеюсь, что мы сможем вернуться к совместной трансатлантической позиции в отношении целенаправленных санкций после того, как она была утрачена за последние четыре года", - указал немецкий министр. Кроме того, Маас отметил необходимость усовершенствования правовых норм, касающихся защиты цифровой инфраструктуры, в особенности сетей 5G.

Глава МИД Германии предложил Вашингтону заключить "новую сделку" и начать выстраивать партнерство на новых основаниях после того, как ему был нанесен значительный ущерб во время правления Дональда Трампа. Для этого необходима совместная борьба за демократию и совместная стратегия по основным направлениям международной повестки, указал он. Кроме того, по словам Мааса, Германия должна брать на себя больше ответственности в вопросах урегулирования конфликтов в Европе.

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Немецкий министр также ответил на главный тезис Байдена на выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности - "Америка вернулась". "Германия на вашей стороне", - заявил Маас.

Одновременно глава немецкого внешнеполитического ведомства признал, что у Германии останутся некоторые разногласия и с новой администрацией США. При этом он не упомянул конфликт вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".

Маас также подчеркнул, что за прошедшие годы Германия совершила масштабные инвестиции в европейскую оборону и безопасность и с 2014 года увеличила на 50% расходы на оборону. "Мы продолжим двигаться по этому избранному нами пути", - отметил чиновник.

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