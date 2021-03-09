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Глава МИД Германии Маас предложил США выработать совместную политику в отношении России

Глава МИД Германии Маас предложил США выработать совместную политику в отношении России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал новую администрацию США выработать совместную политическую линию в отношении России и Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Когда на карту поставлены наши интересы и ценности, мы должны выступать в их защиту", - заявил министр во вторник, 9 марта, выступая с речью, посвященной трансатлантическим отношениям .

По словам Маса, речь идет, в частности, о критике нарушений международного права со стороны Москвы и Пекина. "Я надеюсь, что мы сможем вернуться к совместной трансатлантической позиции в отношении целенаправленных санкций после того, как она была утрачена за последние четыре года", - указал немецкий министр. Кроме того, Маас отметил необходимость усовершенствования правовых норм, касающихся защиты цифровой инфраструктуры, в особенности сетей 5G.

Глава МИД Германии предложил Вашингтону заключить "новую сделку" и начать выстраивать партнерство на новых основаниях после того, как ему был нанесен значительный ущерб во время правления Дональда Трампа. Для этого необходима совместная борьба за демократию и совместная стратегия по основным направлениям международной повестки, указал он. Кроме того, по словам Мааса, Германия должна брать на себя больше ответственности в вопросах урегулирования конфликтов в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС

Немецкий министр также ответил на главный тезис Байдена на выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности - "Америка вернулась". "Германия на вашей стороне", - заявил Маас.

Одновременно глава немецкого внешнеполитического ведомства признал, что у Германии останутся некоторые разногласия и с новой администрацией США. При этом он не упомянул конфликт вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".

Маас также подчеркнул, что за прошедшие годы Германия совершила масштабные инвестиции в европейскую оборону и безопасность и с 2014 года увеличила на 50% расходы на оборону. "Мы продолжим двигаться по этому избранному нами пути", - отметил чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии

Автор: 

Германия (6929) Китай (2911) россия (95372) США (26422) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+9
Знаем мы вашу "совместную позицию".
США будут давить, а вы - смягчать.
Для этого вброс и делается - инициатор Германия (по внегласной просьбе Москвы).
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09.03.2021 22:25
+8
другими словами давайте вместе сидеть одной жопой на двух стульях...... ой как не хочет Германия бросать свой сырьевой придаток расею.....
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09.03.2021 21:56
+6
А шо таке,"Північний потік 2" добудувати нацисти бажають?
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09.03.2021 21:52
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Правила форума Совет форумчан
А шо таке,"Північний потік 2" добудувати нацисти бажають?
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09.03.2021 21:52 Ответить
Гібрид економічних санкцій з глибоким занепокоєнням. По типу русалки, зверху санкції, знизу занепокоєння.
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09.03.2021 21:57 Ответить
другими словами давайте вместе сидеть одной жопой на двух стульях...... ой как не хочет Германия бросать свой сырьевой придаток расею.....
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09.03.2021 21:56 Ответить
Ещё один продался . Наверное много отвалили .
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09.03.2021 21:59 Ответить
Це що Козира з Медведчуком покликати на таємні домовленності зі спецслужбами США -Німеччина напічкана рашизмом в головних сферах- IT та Енергетика
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09.03.2021 22:04 Ответить
Российские инвестиции в Германии: газ и софт - несмотря на санкции
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-40752235 https://www.dw.com/ru/российские-инвестиции-в-германии-газ-и-софт-несмотря-на-санкции/a-40752235

...... По данным Немецкого федерального банка, российские инвестиции в Германии выросли с примерно 2,6 миллиарда евро в 2011 году до 3,46 миллиарда в 2015 году. Особенно в 2014 году, когда начался российско-украинский конфликт, заметен скачок вверх.
......
Русские айтишники облюбовали Баварию
Речь идет не только о крупных игроках, таких как Лаборатория Касперского, но и менее известных фирмах, например, Data Matrix. Компания из Санкт-Петербурга, разработчик программного обеспечения для клинических исследований, зарегистрировала в 2017 году "дочку" в Мюнхене. Двумя годами ранее это же сделала компания RTSoft из Москвы. Один из пионеров российского рынка разрабатывает программное обеспечение для немецкого автопрома и машиностроения.
Н у и так далее...
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09.03.2021 22:10 Ответить
Дивлюсь я не це і... Бачу нинішню владу в Україні. Вони репетують про розширення санкцій проти московії і в той самий час купляють в агресора енергоносії (при цьому майже зруйнувавши вітчизняну атомну енергетику)...
Але є одна відмінність: країни Європи намагаються зробити собі добре, а нинішня влада намагається зробити добре будь-кому, але тільки не Україні.
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09.03.2021 22:06 Ответить
собі ОСОБИСТО теж
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09.03.2021 22:12 Ответить
Железный занавес опускать!!!
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09.03.2021 22:15 Ответить
Знаем мы вашу "совместную позицию".
США будут давить, а вы - смягчать.
Для этого вброс и делается - инициатор Германия (по внегласной просьбе Москвы).
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09.03.2021 22:25 Ответить
Не, ну вы это видели, не ??? Это ж, ******, надо так: "Германия на вашей стороне".
А куда вам, ...лядям, деваться ???
Што скажет старый, добрый дядюшка Сэм, то вы, прасссститутки, и будете делать, дишофки, ...лять, конченные !!!
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09.03.2021 22:25 Ответить
Хутин-пУЙЛО!
РФ - країна терорист!
Крим - Україна!
Хутин@&рф - пнх!
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09.03.2021 22:42 Ответить
Воистину ***** !!!

Глава МЗС Німеччини Маас запропонував США виробити спільну політику щодо Росії - Цензор.НЕТ 9478
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09.03.2021 23:10 Ответить
а нехай величайших лидор современности скажет свое веское слово. его то точно послушают и Байден и Меркель и даже Маас
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09.03.2021 22:34 Ответить
Маас шукає дурніших. США приймає рішення швидко, вводить санкції жорсткіші і жорсткіші проти кацапетовки. А фріц хоче процес санкцій і тиску на рашастан послабити. Це і є мета пропозиції, яку озвучив Маас.
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09.03.2021 22:40 Ответить
Це точно. Знаємо ми "стратегію" Німців деяких... вони б вже рашистів й ****@ "облизали" й за дешевий газ забули про злочини рашистів та окупований Крим, Донецьк та Луганськ!
Як тільки у Америці заговорили про посилення санкцій за "Піаничний поток" так заварушилися Гієни!
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09.03.2021 22:46 Ответить
Від цього міністра Україна вже чула всяку всяку херню щодо країни-окупанта расії... Це німецьке чмо не бачить нічого окрім грошей... США - як поліція, повинна навести порядок у німців, щоб вони розуміли норми міжнародного права. Німці хочуть отримати бабло... але втратять це бабло і в такому обсягу, що більше НІКОЛИ не будуть робити те, що не дозволено мировим співтовариством... Німеччина та Франція занадто рано відкрили пасть і оголили зуби... Велика Британія та США зубки то повибивають...
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09.03.2021 23:00 Ответить
"Когда на карту поставлены наши интересы и ценности, мы должны приложить максимум усилий,что бы закончить строительство рашистского Северного потока в обход и во вред Украине,но с финансовой пользой для оккупанта Украины..твари
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09.03.2021 23:12 Ответить
Имеется в виду совместно строить СевПоток-2? Ну-ну...
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10.03.2021 00:46 Ответить
 
 