Главные новости 9 марта: Зеленский не хочет защищать язык, СБУ допросила Медведчука

Президент высказался о языке, СБУ допросила Медведчука, Украина запаздывает с темпами вакцинации, третья волна коронавируса набирает высоту, - главные новости Украины 9 марта.

Зеленский о языке

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос языка сейчас "не ко времени", а сам язык полностью защищен. Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм". "Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества", - заявил Зеленский.

Вместо языка усилия, по мнению президента, нужно направить на развитие села. "Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной - четыре года ", - пообещал он.

СБУ допросила Медведчука

Главу политсовета ОПЗЖ и кума Путина допрашивали о пленках, на которых зафиксирован его разговор в 2014 году с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Литвин хочет быть ректором университета им. Шевченко

Глава Администрации Президента Украины времен Леонида Кучмы выдвинул свою кандидатуру на пост ректора Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. За эту должность он будет бороться с 5 другими кандидатами.

16 января 2014 года Литвин, который был тогда народным депутатом, голосовал за "диктаторские" законы, направленные против участников Революции Достоинства.

Третья волна COVID-19



В Украине растет число заболевших и госпитализированных: министр здравоохранения Степанов говорит, что в стране началась третья волна коронавируса.

В "красной" зоне находятся 4 области - Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. На границе с "красной" - еще 10 областей (Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая).

При этом фиксируют случаи, когда уже переболевшие коронавирусом опять заражаются даже не второй, а третий раз подряд.

Тем временем в Украине зарегистрировали китайскую вакцину CoronaVac производства компании Sinovac. Но с темпами вакцинации страна не успевает: в Украине по плану уже должны были делать по 10 тыс. прививок в день, но пока делают только по 3 тыс.

Израиль против стадиона им. Шухевича в Тернополе

Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича, - об этом заявил посол Джоэль Лион. "Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал он в Твиттере.