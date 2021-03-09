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Главные новости 9 марта: Зеленский не хочет защищать язык, СБУ допросила Медведчука

Главные новости 9 марта: Зеленский не хочет защищать язык, СБУ допросила Медведчука

Президент высказался о языке, СБУ допросила Медведчука, Украина запаздывает с темпами вакцинации, третья волна коронавируса набирает высоту, - главные новости Украины 9 марта.

Зеленский о языке

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос языка сейчас "не ко времени", а сам язык полностью защищен. Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм". "Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества", - заявил Зеленский.

Вместо языка усилия, по мнению президента, нужно направить на развитие села. "Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной - четыре года ", - пообещал он.

СБУ допросила Медведчука

Главу политсовета ОПЗЖ и кума Путина допрашивали о пленках, на которых зафиксирован его разговор в 2014 году с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Литвин хочет быть ректором университета им. Шевченко

Глава Администрации Президента Украины времен Леонида Кучмы выдвинул свою кандидатуру на пост ректора Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. За эту должность он будет бороться с 5 другими кандидатами.

16 января 2014 года Литвин, который был тогда народным депутатом, голосовал за "диктаторские" законы, направленные против участников Революции Достоинства.

Третья волна COVID-19

В Украине растет число заболевших и госпитализированных: министр здравоохранения Степанов говорит, что в стране началась третья волна коронавируса.

В "красной" зоне находятся 4 области - Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. На границе с "красной" - еще 10 областей (Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая).

При этом фиксируют случаи, когда уже переболевшие коронавирусом опять заражаются даже не второй, а третий раз подряд.

Тем временем в Украине зарегистрировали китайскую вакцину CoronaVac производства компании Sinovac. Но с темпами вакцинации страна не успевает: в Украине по плану уже должны были делать по 10 тыс. прививок в день, но пока делают только по 3 тыс.

Израиль против стадиона им. Шухевича в Тернополе

Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича, - об этом заявил посол Джоэль Лион. "Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал он в Твиттере.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20234) Израиль (1920) Медведчук Виктор (1788) СБУ (19855) село (155) украинский язык (1189) Шухевич (249) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+31
Хто б сумнівався, що Зеленський не хоче захищати українську мову.
Він і Україну ніяк не захищає, і мова йому чужа.
Він знає лише малоросію.
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09.03.2021 22:06
+14
Да неужели?

Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 6273
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09.03.2021 22:26
+9
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 8574
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09.03.2021 22:24
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Хто б сумнівався, що Зеленський не хоче захищати українську мову.
Він і Україну ніяк не захищає, і мова йому чужа.
Він знає лише малоросію.
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09.03.2021 22:06 Ответить
да.Украина не для него.
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09.03.2021 22:09 Ответить
500-600 это у криворогого шлимазла половина от 1600 ?
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09.03.2021 22:17 Ответить
Важко уявити єврея, який збиваючи коліна захищатиме Україну
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09.03.2021 22:19 Ответить
Да неужели?

Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 6273
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09.03.2021 22:26 Ответить
Почитайте сколько не этнических украинцев отдали свою жизнь или здоровье в войне с Рашей.
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09.03.2021 22:46 Ответить
Почитайте сколько не этнических украинцев отдали свою жизнь или здоровье в войне с Рашей/ Где почитать сколько евреев отдали свою жизнь или здоровье в войне с Рашей?
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10.03.2021 17:58 Ответить
Аж один?
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09.03.2021 22:42 Ответить
На этом фото да, в реале много. Он хотел представить еврея на войне.
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09.03.2021 22:48 Ответить
Фотографували в Бердичеві?
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10.03.2021 09:50 Ответить
судя по автомату кроватям и тумбочке это чувак в Израиле а не в лугандоне в АТО. а там о таком флаге никто ничего не знает....
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09.03.2021 23:41 Ответить
Да неужели?

Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 19
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09.03.2021 23:54 Ответить
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 9860
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10.03.2021 00:01 Ответить
Вот как раз за тумбочку не надо.
Она хоть и представляет из себя очень хорошо сохранившийся экземпляр,
но это всё равно она - доставшаяся от совка украинская казарменная тумбочка для мыльно-брыльного. С покосившейся дверцей и вываливающимся при попытки его выдвинуть верхним ящичком. Основа обороноспособности страны.
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10.03.2021 05:17 Ответить
может ты и прав, хотя при мне эти тумбочки красили темно коричневым цветом а кровати были со снимающимися дужками которыми можно было шутя фехтовать с товарищами по службе почти как мушкетер. за флаги и другие цацки на стенах (а это судя по койкам и тумбочкам именно казарма а никак не блиндаж) я уже и не говорю, старшина бы сгноил в нарядах. Лёха, ну если ты так обизнаный -теперь пару слов за автомат на тумбочке... он у меня вызвал сомнения , вроде таких на вооружении ВСУ я не видел.
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10.03.2021 12:23 Ответить
Автомат жидовский какой-то.
Тумбочка - наша.
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10.03.2021 14:34 Ответить
в том то и дело. поэтому я и подумал шо фотку в израиле делали....
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10.03.2021 14:37 Ответить
Кровати со съёмными дужками были, что б в два яруса их ставить, я на двухярусных ещё спал, но давно уже не видел в казармах этого. Лет 20 как отказываться от этого стали, поэтому вполне очевидно, что и закупают уже обычные шконки а не конструктор.
А драться быльцами приходилось, да.. и не в шутку. Это как последний аргумент всегда был. Посерьёзнее табуретки. По моему им реально убить можно было. По крайней мере если кто-то выдёргивал быльце и брал в руки - то драка прекращалась))
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10.03.2021 14:51 Ответить
да было такое дело - койки в два яруса. мой покойный дядька, который еще при совке служил срочку в стройбате, рассказывал , что в стройбат брали осужденых (в основном хулиганка, угон машин, мелкое воровство, фарца ,спекуляция и т.д) , котопые держались отдельной кучкой. вот они любили подраться и дрались часто, особенно с казбеками (кавказцы)... так вот у этих ребятишек в дужки/быльцы от кроватей был свинец залит. и свой строй инструмент (мастерки и строй молодки) затачивали как ножи. дядька говорил что многие из этих воинов опять из армии прямо на кичу попадали вместо того чтобы перевоспитываться.... но это уже в истории.
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10.03.2021 19:36 Ответить
Это какое-то жилое помещение современное для контрактников.
Отсюда симбиоз, я думаю - нашли на складе старые тумбочки, покрасили (я с тобой согласен - в оригинале они конечно были коричневые), кровати уже современные. Светильник явно не уставной, и представить такое раньше в казарме было невозможно, но кто сейчас на это смотрит? Поменялись времена. А оно и правильно. Нас за гражданские полотенца, и не дай бог неуставные тапочки дрочили. Суки. Сейчас 100% всё по другому.
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10.03.2021 20:58 Ответить
это точно. ладно удачи тебе и самое главное не хворай!
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10.03.2021 21:22 Ответить
Главное чтобы 73 % "украинцев" когда нужно были "в лугандоне в АТО". Всё таки антисемитизм и эти разговоры о евреях это что-то..., болезнь какая-то мировозренческо-ментальная
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10.03.2021 09:53 Ответить
шо ты целкой прикидуешься как дас мэдхен какая то, кто у власти и рядом и с бабками - про того и разговоры....надоедать они своими шмуклерскими делами начинают украинцам. ферштейн зи?
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10.03.2021 14:45 Ответить
Откуда перепечатана эта картинка?
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12.03.2021 18:48 Ответить
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 8381
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09.03.2021 22:31 Ответить
Однак вони є. І не тільки євреї. Не зрозуміло тільки до чого ви це кажете бо обов'язок захищати Україну лежить перш за все на громадянах України та на українцях
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10.03.2021 09:47 Ответить
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 8574
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09.03.2021 22:24 Ответить
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 27
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09.03.2021 23:38 Ответить
Ще й до жнив не дожив,
в полі жита не жав.
Досі - не долюбив,
і не жив, і не жаль.

Що життя - то хіба
твоя сутня межа?
Смерть заріже раба,
і нехай - без ножа.

Але жити - замало.
Боротись - умій,
щоб нащадок твій змалку
бува не знімів.

Не знімів на уста
і на вуха не зглух.
Хай помреш!
Та за нами останеться рух.

Згинем - хай!
Хай - ославлені.
Хай - не біда,
вікова чортопхайка
наближує даль.

По роках, по кістках,
по обмерзлих гробах
витрамбовує повінь
для річища шлях.

А до жнив не дожив,
в полі жита не жав,
і замало любив -
то, їй-богу, не жаль.
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10.03.2021 09:57 Ответить
Ну що ви таке кажете про короля-віслюка? Він відпрацьовує на всі 100! Його завдання, його роль, це, відкриваючи рота, проголошувати основні тези дійсного керманича країни... Що правда, зараз дЄрьмаку, із усіма забаганками Бєні, треба якось налаголжувати співпрацю зі шмигою (читай ахмєткою) та рюкзаковим. Але після Байдена животворящєго це стає досить складним завданням: Бєня зі своєю мавпочкою стає "токсічним" для оточення.
Ну і на останок: якщо хтось вважає, що янєлох потерпілий найвеличніший є самостійним гравцем на політичному полі (хочаб України), то краще не читайте новин і проконсультуйтесь у лікаря... Особливо на передодні виходу чергової серії про Голобородька від Біллінгкет
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09.03.2021 22:37 Ответить
Ну вийде кіношка від Біллінгкет. І хто це подивиться, той хто дивиться 5 канал.
Так тієї публиці і без Біллінгкет усе ясно. Ну погавкають трохи на Прямому (там і так 24/7 гавкають на нього), і що далі?
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09.03.2021 22:46 Ответить
Ті, хто живе своїм розумом і так все розуміють - тут ви праві. Але, мені здається, що та "нова серія" зорієнтована більше не на електорат янєлоха, а на інші країни. І не на виборців цих країн, а на тих, хто приймає рішення... Можливо я наївно на це сподіваюсь, але так хочеться вірити, що не тільки байдепілюля заставить всю цю шоблу не тільки "прибарахлятись", але й щось робити, та й висновки цього розслідування щось змінять на печерських пагорбах... Без крові, як те було в 14-му
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09.03.2021 23:06 Ответить
Ті хто приймає рішення за кордоном кіно не дивляться, вони читають звіти своїх спецслужб.
То що потрібно їм знати вони і так ВЖЕ знають.
І ще скажу одне їм НАСРАТИ. Вони не будуть замість нас боротися за майбутнє України, їм без того є чим занятись. Їм головне щоб ми продавали їм сировину (ліс, зерно, руду) і купляли їх товари - типова колонія, якій дуже не повезло з їб*нутим сусідом.
То в нас раби усередені кажуть "Вот приедет барин, он нас рассудит".
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10.03.2021 07:19 Ответить
Не було ніякого виклику, Богя, успагойся.
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09.03.2021 22:54 Ответить
Якщо ви звикли розмовляти з рослинами, а соя вам не відповідає, то поговоріть з ячменем, зерном, кукурудзою чи горохом. Може знайдете спільну мову.
Але якщо ви натякаєте на те, що ніхто не переймається тим, що Медведчук на волі, то уважно почитайте коментарі тих, кого ви називаєте "порохоботами". Відразу після блокування тих каналів люди казали, що то ширма і самому Медведчуку нічого не буде. Наразі нічого не змінилося, а ті прогнози справджуються
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09.03.2021 23:11 Ответить
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 5323
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09.03.2021 23:10 Ответить
У неї та у найвеличнішого, здається, один автор - неадекват під наркотою. Такий потік слів без змісту при повному нерозумінні того, про що мова - то вже є брендом ОПи загалом і найвеличнішого особисто
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09.03.2021 23:14 Ответить
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 5965
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09.03.2021 23:10 Ответить
Дуже правильно сказано щодо бажання багатьох "хайпанути" тимчасово на мовних і національних питаннях.
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09.03.2021 23:37 Ответить
Падлюкам Україна і мова не потрібна!
Їм "какая разніца" де жити - в паРаші, чи в українській Україні!
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10.03.2021 00:04 Ответить
прокацапский криворагуль-зе-лупан и Украинский язык - ему это чуждо - родное параша кацапская.
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10.03.2021 00:06 Ответить
ГДЕ ПРОТОКОЛ ДОПРОСА !!!??? ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО ОН ВРАГ НАРОДА, А ВЫ ОТ НАРОДА ШИФРУЕТЕ !!!
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10.03.2021 00:17 Ответить
"Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной - четыре года " ............«После видят, нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» (Гоголь, Ревизор)
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10.03.2021 01:00 Ответить
Зеля! У тебя благие намерения. Дай Бог осуществить их хотя бы частично!
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10.03.2021 03:42 Ответить
Если осуществишь задуманное, Кондитер повесится!
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10.03.2021 03:50 Ответить
Головні новини 9 березня: Зеленський не хоче захищати мову, СБУ допитала Медведчука - Цензор.НЕТ 3949Найцікавішим феноменом руху опору ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен. З'явилася відважна сотня кубанських козаків, а у військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.
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10.03.2021 06:10 Ответить
хочется, чтобы посол израиля в Украине публично признал, что именно евреи устроили геноцид и голодомор украинского народа... а наливайченко таки не взбзднул душонкой своей продажной, и не пошел бы на поводу у раввинов, увидевших в архиве СБУ фамилии тех, кто подписывал расстрельные списки и пошел навстречу раввинам, попросивших не публиковать эти архивы... СЛАБО?
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10.03.2021 07:49 Ответить
Его не устраивали евреи, как нация... а коммунисты среди которых, да, были евреи, как впрочем и другие. Вы договоритесь до того, что украинцы устроили массовые казни евреев в Бабьем Яру.
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10.03.2021 10:06 Ответить
И правильно сделали, наверно, что не опубликовали. Слишком много тех, кто использовали бы это (разъединять - не соединять, и зёрна взаимной ненависти прорастают очень легко) как и хворых заразой антисемитизма
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10.03.2021 10:11 Ответить
да... когда три еврея отмудохают украинца - все нормально, бытовуха... но когда три украинца отмудохают еврея - это антисемитизм... вообще надо понятия национализм и антисемитизм пересмотреть... нам постоянно вкладывают в уши абсолютно однобокую выгодную кому-то точку зрения...
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10.03.2021 11:24 Ответить
Украинцы! Бачылы очи,що выбыралы!
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18.03.2021 07:30 Ответить
 
 