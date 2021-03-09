Главные новости 9 марта: Зеленский не хочет защищать язык, СБУ допросила Медведчука
Президент высказался о языке, СБУ допросила Медведчука, Украина запаздывает с темпами вакцинации, третья волна коронавируса набирает высоту, - главные новости Украины 9 марта.
Зеленский о языке
Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос языка сейчас "не ко времени", а сам язык полностью защищен. Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм". "Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества", - заявил Зеленский.
Вместо языка усилия, по мнению президента, нужно направить на развитие села. "Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной - четыре года ", - пообещал он.
СБУ допросила Медведчука
Главу политсовета ОПЗЖ и кума Путина допрашивали о пленках, на которых зафиксирован его разговор в 2014 году с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Литвин хочет быть ректором университета им. Шевченко
Глава Администрации Президента Украины времен Леонида Кучмы выдвинул свою кандидатуру на пост ректора Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. За эту должность он будет бороться с 5 другими кандидатами.
16 января 2014 года Литвин, который был тогда народным депутатом, голосовал за "диктаторские" законы, направленные против участников Революции Достоинства.
Третья волна COVID-19
В Украине растет число заболевших и госпитализированных: министр здравоохранения Степанов говорит, что в стране началась третья волна коронавируса.
В "красной" зоне находятся 4 области - Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. На границе с "красной" - еще 10 областей (Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая).
При этом фиксируют случаи, когда уже переболевшие коронавирусом опять заражаются даже не второй, а третий раз подряд.
Тем временем в Украине зарегистрировали китайскую вакцину CoronaVac производства компании Sinovac. Но с темпами вакцинации страна не успевает: в Украине по плану уже должны были делать по 10 тыс. прививок в день, но пока делают только по 3 тыс.
Израиль против стадиона им. Шухевича в Тернополе
Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича, - об этом заявил посол Джоэль Лион. "Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал он в Твиттере.
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Він і Україну ніяк не захищає, і мова йому чужа.
Він знає лише малоросію.
Она хоть и представляет из себя очень хорошо сохранившийся экземпляр,
но это всё равно она - доставшаяся от совка украинская казарменная тумбочка для мыльно-брыльного. С покосившейся дверцей и вываливающимся при попытки его выдвинуть верхним ящичком. Основа обороноспособности страны.
Тумбочка - наша.
А драться быльцами приходилось, да.. и не в шутку. Это как последний аргумент всегда был. Посерьёзнее табуретки. По моему им реально убить можно было. По крайней мере если кто-то выдёргивал быльце и брал в руки - то драка прекращалась))
Отсюда симбиоз, я думаю - нашли на складе старые тумбочки, покрасили (я с тобой согласен - в оригинале они конечно были коричневые), кровати уже современные. Светильник явно не уставной, и представить такое раньше в казарме было невозможно, но кто сейчас на это смотрит? Поменялись времена. А оно и правильно. Нас за гражданские полотенца, и не дай бог неуставные тапочки дрочили. Суки. Сейчас 100% всё по другому.
в полі жита не жав.
Досі - не долюбив,
і не жив, і не жаль.
Що життя - то хіба
твоя сутня межа?
Смерть заріже раба,
і нехай - без ножа.
Але жити - замало.
Боротись - умій,
щоб нащадок твій змалку
бува не знімів.
Не знімів на уста
і на вуха не зглух.
Хай помреш!
Та за нами останеться рух.
Згинем - хай!
Хай - ославлені.
Хай - не біда,
вікова чортопхайка
наближує даль.
По роках, по кістках,
по обмерзлих гробах
витрамбовує повінь
для річища шлях.
А до жнив не дожив,
в полі жита не жав,
і замало любив -
то, їй-богу, не жаль.
Ну і на останок: якщо хтось вважає, що янєлох потерпілий найвеличніший є самостійним гравцем на політичному полі (хочаб України), то краще не читайте новин і проконсультуйтесь у лікаря... Особливо на передодні виходу чергової серії про Голобородька від Біллінгкет
Так тієї публиці і без Біллінгкет усе ясно. Ну погавкають трохи на Прямому (там і так 24/7 гавкають на нього), і що далі?
То що потрібно їм знати вони і так ВЖЕ знають.
І ще скажу одне їм НАСРАТИ. Вони не будуть замість нас боротися за майбутнє України, їм без того є чим занятись. Їм головне щоб ми продавали їм сировину (ліс, зерно, руду) і купляли їх товари - типова колонія, якій дуже не повезло з їб*нутим сусідом.
То в нас раби усередені кажуть "Вот приедет барин, он нас рассудит".
Але якщо ви натякаєте на те, що ніхто не переймається тим, що Медведчук на волі, то уважно почитайте коментарі тих, кого ви називаєте "порохоботами". Відразу після блокування тих каналів люди казали, що то ширма і самому Медведчуку нічого не буде. Наразі нічого не змінилося, а ті прогнози справджуються
Їм "какая разніца" де жити - в паРаші, чи в українській Україні!