РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9512 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 035 26

Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук

Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) продолжают блокировать решения вопросов мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Ситуация вдоль линии фронта остается напряженной, нарушается режим прекращения огня, есть раненые и погибшие. Эту тему украинская делегация поднимала на заседании ТКГ, которое состоялось на прошлой неделе.

"Мы получили информацию, что отрядам "народной милиции "ДНР" дано разрешение подавлять огневые точки и стрелять на упреждение. Я этот вопрос официально поставил на заседании ТКГ. Спросил, не является ли это началом нивелирования, отмены принятого 22 июля прошлого года документа о всеобщей "тишине"? На этот вопрос я ответа не получил", - сказал Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты могут готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения "российских миротворцев", - Гармаш

По его словам, представители России и ОРДЛО пытались объяснить происходящее тем, что "это, дескать, ответ на какие-то внешние факторы". При этом не уточнили, что имелось в виду под "внешними факторами".

Леонид Кравчук считает, что представители ОРДЛО в переговорном процессе ищут причины для того, чтобы, во-первых, отменить неудобные или невыгодные для них решения.

"Во-вторых, заблокировать любые шаги, которые постепенно могли бы привести к миру на Донбассе. То, что блокируются контрольно-пропускные пункты, что блокируется обмен удерживаемыми лицами, блокируются многие гуманитарные, экологические проблемы. Таких проблем много, а они касаются жизни людей - их здоровья, пенсий, вообще отношений с родственниками. Все это блокируется", - перечислил он.

Леонид Кравчук также сообщил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, согласно плану, состоится 17 марта.

Также читайте: Кравчук о переговорах в ТКГ: "Ситуация в тупике, заблокирована Россией"

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9715
показать весь комментарий
09.03.2021 22:04
+6
Что вообще "представители ОРДЛО" делают в ТГК !?
показать весь комментарий
09.03.2021 22:30
+4
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги


Нечего вести переговоры с «представителями ОРДЛО» Это тоже самое, что вести переговоры с «капо» по поводу судьбы заключенных концлагеря.
показать весь комментарий
09.03.2021 22:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9715
показать весь комментарий
09.03.2021 22:04 Ответить
Сколько можно этого старого пердуна показывать?
показать весь комментарий
09.03.2021 22:48 Ответить
что в принципе могут решать представители ордло?..... может ли толчёк решать что в него будет литься....... толкут воду в ступе.....
показать весь комментарий
09.03.2021 22:04 Ответить
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4113
показать весь комментарий
09.03.2021 22:06 Ответить
Кравчук, бери шинель - иди домой...
показать весь комментарий
09.03.2021 22:09 Ответить
Москва грозит начать бомбежку Киева и уничтожить резиденцию президента Украины
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/09/119698/russko-ukrainskaya-vojna--moskva-grozit-nachat-bombezhku-kieva-i-unichtozhit-rezidentsiyu-prezidenta-ukrainy.shtml Подробней
показать весь комментарий
09.03.2021 22:09 Ответить
Смешно)))))
показать весь комментарий
09.03.2021 22:13 Ответить
Кієв бамбілі, нам абівілі, што начіласа вайна... (с)
показать весь комментарий
09.03.2021 22:51 Ответить
Ну, криворукие вряд ли попадут, да и ПВО Порох вокруг Киева за свои бабки восстановил(если зеленые не украли), а санкций за это кацапы отгребут точно)))
показать весь комментарий
10.03.2021 01:38 Ответить
Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги


Нечего вести переговоры с «представителями ОРДЛО» Это тоже самое, что вести переговоры с «капо» по поводу судьбы заключенных концлагеря.
показать весь комментарий
09.03.2021 22:09 Ответить
Представители полиции Украины не могут защитить граждан, которых уничтожают
показать весь комментарий
09.03.2021 22:14 Ответить
Что вообще "представители ОРДЛО" делают в ТГК !?
показать весь комментарий
09.03.2021 22:30 Ответить
а на хера вы это шобло туда вообще пустили? На хер их... и разговор вести другим путем...
показать весь комментарий
09.03.2021 22:33 Ответить
Представники окремих районів ? Це Гармаш з Казанським блокують ?
А Кравчудло не задумувалось,що означає оте "ТКГ" ?
"Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України."

ЯКІ,НАХ,ПРЕДСТАВНИКИ ? ЩО вони можуть заблокувати ?
Нє,якщо комуняка готовий визнати,що ідея Зєлєнского з впихування "представників ОРДЛО" в ТКГ,виявилась провальною,...
показать весь комментарий
09.03.2021 22:37 Ответить
А давайте ещё с голубями переговоры вести чтобы не гадили на достопримечательности. Или с тараканами чтобы не шуршали по ночам. Вор должен сидеть в тюрьме!
показать весь комментарий
09.03.2021 22:38 Ответить
Как вам это https://www.youtube.com/watch?v=DrfQUJXWrn0&t=28s
показать весь комментарий
09.03.2021 22:45 Ответить
Льоня Кравчук ти гадав рашиссти війну почали для того щоб мир встановити? Вони бажають мир тільки "рюсскій міръ" що Україні не підходить! Не тупи Льоня.
показать весь комментарий
09.03.2021 22:52 Ответить
Які такі "представители ордло" в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі?
показать весь комментарий
09.03.2021 23:34 Ответить
дерьмак уже положил на стол план мира, дедуля)
показать весь комментарий
10.03.2021 00:01 Ответить
Та ты шо, кравчук, гонишь ! ТА сторона блокирует??? Не Порох??? Как так??? Бубочка на стадионе сам говорил ,шо то все Порох за войну, из-за него она, проклятая, не кончается??? Разве найвеличнейший может ВРАТЬ???
Взрыв мозга!
показать весь комментарий
10.03.2021 01:35 Ответить
Ой. А не при Кравчуке ли представители ОРДЛО вошли в ТКГ?

С этого началось миротворчество ЗЕ, если кто забыл.
показать весь комментарий
10.03.2021 01:48 Ответить
ВОПРОС ЗАЧЕМ МИРНЫЙ ПЛАН !!!??? ЗАКАЖИТЕ ПУТИНА ДЛЯ НАЧАЛА ХОТЬ ЗА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ !!! БУДЕТ ПЕРВАЯ САМАЯ ДОРОГАЯ МИШЕНЬ !)
показать весь комментарий
10.03.2021 02:27 Ответить
дебил, то не дыра блокирует, они просто исполняют песни кремля.
показать весь комментарий
10.03.2021 09:12 Ответить
Московитам не треба мир,московити прагнуть знищити Україну,тому в Українців нема простору для маневру...
показать весь комментарий
10.03.2021 09:23 Ответить
В очі, очі їм дивіться долбодятли. Весь світ почув з собачого рота одного лідера, що в очах пуйла мир. То виходить, що ви дятли щось не так робите?
показать весь комментарий
10.03.2021 09:27 Ответить
 
 