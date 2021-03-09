Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук
Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) продолжают блокировать решения вопросов мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.
Ситуация вдоль линии фронта остается напряженной, нарушается режим прекращения огня, есть раненые и погибшие. Эту тему украинская делегация поднимала на заседании ТКГ, которое состоялось на прошлой неделе.
"Мы получили информацию, что отрядам "народной милиции "ДНР" дано разрешение подавлять огневые точки и стрелять на упреждение. Я этот вопрос официально поставил на заседании ТКГ. Спросил, не является ли это началом нивелирования, отмены принятого 22 июля прошлого года документа о всеобщей "тишине"? На этот вопрос я ответа не получил", - сказал Кравчук.
По его словам, представители России и ОРДЛО пытались объяснить происходящее тем, что "это, дескать, ответ на какие-то внешние факторы". При этом не уточнили, что имелось в виду под "внешними факторами".
Леонид Кравчук считает, что представители ОРДЛО в переговорном процессе ищут причины для того, чтобы, во-первых, отменить неудобные или невыгодные для них решения.
"Во-вторых, заблокировать любые шаги, которые постепенно могли бы привести к миру на Донбассе. То, что блокируются контрольно-пропускные пункты, что блокируется обмен удерживаемыми лицами, блокируются многие гуманитарные, экологические проблемы. Таких проблем много, а они касаются жизни людей - их здоровья, пенсий, вообще отношений с родственниками. Все это блокируется", - перечислил он.
Леонид Кравчук также сообщил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, согласно плану, состоится 17 марта.
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Нечего вести переговоры с «представителями ОРДЛО» Это тоже самое, что вести переговоры с «капо» по поводу судьбы заключенных концлагеря.
А Кравчудло не задумувалось,що означає оте "ТКГ" ?
"Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України."
ЯКІ,НАХ,ПРЕДСТАВНИКИ ? ЩО вони можуть заблокувати ?
Нє,якщо комуняка готовий визнати,що ідея Зєлєнского з впихування "представників ОРДЛО" в ТКГ,виявилась провальною,...
Взрыв мозга!
С этого началось миротворчество ЗЕ, если кто забыл.