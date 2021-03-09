Представители ОРДЛО в ТКГ блокируют любые шаги, которые могли бы постепенно привести к миру на Донбассе, - Кравчук

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) продолжают блокировать решения вопросов мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Ситуация вдоль линии фронта остается напряженной, нарушается режим прекращения огня, есть раненые и погибшие. Эту тему украинская делегация поднимала на заседании ТКГ, которое состоялось на прошлой неделе.

"Мы получили информацию, что отрядам "народной милиции "ДНР" дано разрешение подавлять огневые точки и стрелять на упреждение. Я этот вопрос официально поставил на заседании ТКГ. Спросил, не является ли это началом нивелирования, отмены принятого 22 июля прошлого года документа о всеобщей "тишине"? На этот вопрос я ответа не получил", - сказал Кравчук.

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По его словам, представители России и ОРДЛО пытались объяснить происходящее тем, что "это, дескать, ответ на какие-то внешние факторы". При этом не уточнили, что имелось в виду под "внешними факторами".

Леонид Кравчук считает, что представители ОРДЛО в переговорном процессе ищут причины для того, чтобы, во-первых, отменить неудобные или невыгодные для них решения.

"Во-вторых, заблокировать любые шаги, которые постепенно могли бы привести к миру на Донбассе. То, что блокируются контрольно-пропускные пункты, что блокируется обмен удерживаемыми лицами, блокируются многие гуманитарные, экологические проблемы. Таких проблем много, а они касаются жизни людей - их здоровья, пенсий, вообще отношений с родственниками. Все это блокируется", - перечислил он.

Леонид Кравчук также сообщил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, согласно плану, состоится 17 марта.

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