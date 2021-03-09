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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом МАУ, - МИД

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом МАУ, - МИД

Во время работы 46-й сессии Совета ООН по правам человека Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по ситуации со сбитым Ираном самолетом рейса PS752.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Специальные докладчики Совета ООН по правам человека Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором изложили ряд серьезных обвинений и не получили на это письмо официальный ответ от иранской стороны.

"Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв. Мы призываем Иран: безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар; немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами; обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии; предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии", - говорится в сообщении МИД Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран умышленно скрывает обстоятельства катастрофы самолета МАУ, - спецдокладчица ООН Калламар

Автор: 

Иран (1774) МИД (6935)


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Топ комментарии
+2
Если вы не понимаете разницу между понятиями страна и государство, то о чем с вами говорить...
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09.03.2021 22:52
+1
и это прекрасно...
я как то хотел купить ножик выкидной в Великобритании - оказалось, что такие запрещены в продаже, и носить их на кармане тоже нельзя..
Тюрьма..
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09.03.2021 22:52
+1
да, так плохо в Украине, что даже уже услуга появилась по получению пмж в Украине для россиян.
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10.03.2021 00:53
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Украина популистическая страна с коррупцией на всех уровнях, в которой отсутствует верховенство права и демократия так себе
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09.03.2021 22:46 Ответить
и это прекрасно...
я как то хотел купить ножик выкидной в Великобритании - оказалось, что такие запрещены в продаже, и носить их на кармане тоже нельзя..
Тюрьма..
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09.03.2021 22:52 Ответить
Если вы не понимаете разницу между понятиями страна и государство, то о чем с вами говорить...
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09.03.2021 22:52 Ответить
Чем Украина лучше России? Полицейское государство, может правовое государство?
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10.03.2021 02:54 Ответить
да, так плохо в Украине, что даже уже услуга появилась по получению пмж в Украине для россиян.
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10.03.2021 00:53 Ответить
Да да, во всем Россия виновата, ...
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10.03.2021 02:55 Ответить
і як ти вийшло на свій комент після мого, просто завжди діву даюсь?!
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10.03.2021 08:24 Ответить
Неповага до оточуючих - ознака поліцейського?
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11.03.2021 22:13 Ответить
лікуватись не думав?
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11.03.2021 23:01 Ответить
Не прикидайся, що не знаєш, що таке суди та поліція в Україні, ти патріот злочинів?
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12.03.2021 02:02 Ответить
так не в цьому знанні справа, а у тому, як ти викручуєшся у дискусії - у тебе стиль спілкування "тре шось ляпнуть, не важливо, що воно не стикується з темою"
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12.03.2021 11:46 Ответить
Все в світі пов'язано та діє в часі, має причинно-наслідковий зв'язок
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12.03.2021 12:12 Ответить
Интересно, а они об этом знают? Особенно Канада.
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09.03.2021 23:33 Ответить
СТРАННО ЧТОБЫ НЕТ !!! ПОРА БРАТЬ ИРАН, КСА НЕ ПРОТИВ !)
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10.03.2021 02:17 Ответить
 
 