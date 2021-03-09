Перед довыборами на Донетчине пожилым людям раздают продуктовые наборы с агитацией, - ОПОРА. ФОТО

На территории округа №50 в Покровске Донецкой области пожилым людям начали раздавать пакеты с продуктами и агитацией за кандидата от партии "Порядок" Андрея Аксенова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

Жителям округа раздают два пакета. Первый содержит агитационную продукцию Аксенова - открытку, газету, ручку, магнит и защитную маску. Второй - набор продуктов. Он брендирован символикой благотворительного фонда "Надежда" Андрея Аксенова и фразой, которую кандидат использует на билбордах.

В этом пакете есть ряд продуктов (гречка, макароны, мука и т.д.), общая стоимость которых, по подсчетам "ОПОРЫ", составляет примерно 170 гривен.

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В гражданской сети отметили, что предоставление продуктов вместе с агитацией может расцениваться как непрямой подкуп избирателей по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Украины. По этой статье грозит лишение свободы до 6 лет.





Напомним, выборы народного депутата от округа №50 назначены, так как прошедший в Верховную Раду Руслан Требушкин сложил мандат после того, как стал городским головой Покровска. Голосование пройдет 28 марта.

Кроме Андрея Аксенова, в Верховную Раду на этом округе баллотируются председатель Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко, который будет представлять "слуг народа", волонтер и детская кардиолог Юлия Кузьменко, которую выдвинула партия "Европейская Солидарность", генеральный продюсер заблокированного телеканала "112 Украина" Артем Марчевский и адвокат Валентин Рыбин, которого выдвинула "Партия Шария".

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