Перед довыборами на Донетчине пожилым людям раздают продуктовые наборы с агитацией, - ОПОРА. ФОТО
На территории округа №50 в Покровске Донецкой области пожилым людям начали раздавать пакеты с продуктами и агитацией за кандидата от партии "Порядок" Андрея Аксенова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".
Жителям округа раздают два пакета. Первый содержит агитационную продукцию Аксенова - открытку, газету, ручку, магнит и защитную маску. Второй - набор продуктов. Он брендирован символикой благотворительного фонда "Надежда" Андрея Аксенова и фразой, которую кандидат использует на билбордах.
В этом пакете есть ряд продуктов (гречка, макароны, мука и т.д.), общая стоимость которых, по подсчетам "ОПОРЫ", составляет примерно 170 гривен.
В гражданской сети отметили, что предоставление продуктов вместе с агитацией может расцениваться как непрямой подкуп избирателей по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Украины. По этой статье грозит лишение свободы до 6 лет.
Напомним, выборы народного депутата от округа №50 назначены, так как прошедший в Верховную Раду Руслан Требушкин сложил мандат после того, как стал городским головой Покровска. Голосование пройдет 28 марта.
Кроме Андрея Аксенова, в Верховную Раду на этом округе баллотируются председатель Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко, который будет представлять "слуг народа", волонтер и детская кардиолог Юлия Кузьменко, которую выдвинула партия "Европейская Солидарность", генеральный продюсер заблокированного телеканала "112 Украина" Артем Марчевский и адвокат Валентин Рыбин, которого выдвинула "Партия Шария".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А раз спрацювало там, то српацює всюди... Шлунок з організму не викинеш, бо організм помре, а ось без мізків жити можна - медузи тому наявне підтвердження
Хай краще переможе волонтер - дитячий кардіолог
даже Римское право оправдывает убийство и воровство
ради выживания
и не дай бог тебе стать тупым к концу жизни
не имея средств к существованию
а не худоба...
они не выживать должны
а жить
тебя нужно кормить буряками сырыми и водой
может моск заработает
А ці пенси з Донбасу, скоріше за все, ще й за Яника в 2010 голосували!
шо я обшаюсь с школьником...
теряю время на не состоявшегося лидера какой-то партии..
в 91 году еще ни сном ни духом не понимали
кого как и зачем выбирают
еще был миф о том, что власть реально за людей
система 70 лет промывала мозги
и этот минталитет должен был знать???
не, не люди выбрали
а остатки партработников
они же и черновола убили
вместе с кацапской бандой
ты и есть совкодрочер
тебе пх на всех
ты думаешь что пенсионеры и убогие формируют властт???
такие как ты и убеждают таких же в том
что нищие и обворованные пенсы выбирают вам власть
за кого голосовал??
шоб тебе понятнее было
ты зЕлупант
и этим все сказано
сколько собак за газ отвел в газконтору??
чьих будеш? холоп
ссыкливо@ жывотное
убогое
своими словами выражатся тяжело??)))
твое слово - занято
и поеш ты его на параше
вместе с зЕлупонью))
это уже мощно))
учительницо???
пусть баранов зЕлупонских не касается
как я пишу
ты рот пошире открывай)))
да глотай, как умееш))
баран начиталось слов из вики?))
зЕлупонь пытается обидными фразами выражовываться)
фраер, не стоит пердеть в муку
пока не признаешся вафельник
за кого голосовало
или шо вы там стадом делали
мукали или бекали
то куда им деваться????
воровать???
легко купить голодных, больных и старых
для многих это на месяц прожить
а не закрыть ипотеку и купить недорогую suzuki
а кому брильянт мелкий
народ никогда не выбирал власть, на то он и народ
как стадо баранов, после осени
власть выбирают граждане...