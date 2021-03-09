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Перед довыборами на Донетчине пожилым людям раздают продуктовые наборы с агитацией, - ОПОРА. ФОТО

Перед довыборами на Донетчине пожилым людям раздают продуктовые наборы с агитацией, - ОПОРА. ФОТО

На территории округа №50 в Покровске Донецкой области пожилым людям начали раздавать пакеты с продуктами и агитацией за кандидата от партии "Порядок" Андрея Аксенова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

Жителям округа раздают два пакета. Первый содержит агитационную продукцию Аксенова - открытку, газету, ручку, магнит и защитную маску. Второй - набор продуктов. Он брендирован символикой благотворительного фонда "Надежда" Андрея Аксенова и фразой, которую кандидат использует на билбордах.

В этом пакете есть ряд продуктов (гречка, макароны, мука и т.д.), общая стоимость которых, по подсчетам "ОПОРЫ", составляет примерно 170 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей, - прокуратура

В гражданской сети отметили, что предоставление продуктов вместе с агитацией может расцениваться как непрямой подкуп избирателей по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Украины. По этой статье грозит лишение свободы до 6 лет.

Перед довыборами на Донетчине пожилым людям раздают продуктовые наборы с агитацией, - ОПОРА 01
Перед довыборами на Донетчине пожилым людям раздают продуктовые наборы с агитацией, - ОПОРА 02

Напомним, выборы народного депутата от округа №50 назначены, так как прошедший в Верховную Раду Руслан Требушкин сложил мандат после того, как стал городским головой Покровска. Голосование пройдет 28 марта.

Кроме Андрея Аксенова, в Верховную Раду на этом округе баллотируются председатель Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко, который будет представлять "слуг народа", волонтер и детская кардиолог Юлия Кузьменко, которую выдвинула партия "Европейская Солидарность", генеральный продюсер заблокированного телеканала "112 Украина" Артем Марчевский и адвокат Валентин Рыбин, которого выдвинула "Партия Шария".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Броварах партия "За майбутнє" занималась подкупом избирателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29228) выборы (24722) подкуп (600) Донбасс (26955) Покровск (572)


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Топ комментарии
+11
Эти тупицы за кило гречки согласны продать будущее своих детей и внуком. А потом орут недовольные громче всех.
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09.03.2021 23:04
+7
Ну все правильно! Останні вибори преЗЕдента та до ВРУ чітко показали, що "нарід" голосує шлунком, бо на хліб мову віру та армію не намажешь (за словами мосійчучки)
А раз спрацювало там, то српацює всюди... Шлунок з організму не викинеш, бо організм помре, а ось без мізків жити можна - медузи тому наявне підтвердження
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09.03.2021 22:59
+4
Это их оправдывает в их тупости?
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09.03.2021 23:12
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну все правильно! Останні вибори преЗЕдента та до ВРУ чітко показали, що "нарід" голосує шлунком, бо на хліб мову віру та армію не намажешь (за словами мосійчучки)
А раз спрацювало там, то српацює всюди... Шлунок з організму не викинеш, бо організм помре, а ось без мізків жити можна - медузи тому наявне підтвердження
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09.03.2021 22:59 Ответить
думбассята просто не поймут, если не будет халявы...
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09.03.2021 23:02 Ответить
Вже давно відомо що пенси обов"зково будуть голосувати на відміну від молоді. Тому і ставлять на них.
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09.03.2021 23:02 Ответить
РИГИ здохніть.
Хай краще переможе волонтер - дитячий кардіолог
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09.03.2021 23:02 Ответить
Для "природного" відбору потрібно підмішати яд - вб'ємо зразу два зайці - ватніків і запроданців....
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09.03.2021 23:03 Ответить
Спутником привить, как они хотят. Результат будет тот-же.
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09.03.2021 23:06 Ответить
спутніком - тих хто відказався від гречки, і тих хто вижив
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10.03.2021 12:43 Ответить
Эти тупицы за кило гречки согласны продать будущее своих детей и внуком. А потом орут недовольные громче всех.
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09.03.2021 23:04 Ответить
а у кого нет детей?
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09.03.2021 23:08 Ответить
Это их оправдывает в их тупости?
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09.03.2021 23:12 Ответить
особенно когда сытые обещают голодным
даже Римское право оправдывает убийство и воровство
ради выживания
и не дай бог тебе стать тупым к концу жизни
не имея средств к существованию
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09.03.2021 23:15 Ответить
Не нужно потом первыми громче всех орать, раз спустили свою совесть в унитаз.
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09.03.2021 23:24 Ответить
Ой, да ладно, у нас навіть з мінімальною пенсією не помруть з голоду... Так, на ковбасу чи сало не вистачить, але картоплі по 8 грн/кг і макаронів по 20 грн/кг можна накупувати достатньо!
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10.03.2021 00:51 Ответить
они люди
а не худоба...
они не выживать должны
а жить
тебя нужно кормить буряками сырыми и водой
может моск заработает
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10.03.2021 00:55 Ответить
Ми живемо сьогодні так, як ми проголосували вчора... От обрали б ці пенсіонери в 1991 дисидента Чорновола- все мабуть було б інакше! Бо поляки обрали дисидента Валєнсу, чехи обрали дисидента Гавела, прибалти обрали дисидентів - і дивіться, як вони живуть! Ми в 1991 обрали комуняку Кравчука і маємо те, що маємо (с)...

А ці пенси з Донбасу, скоріше за все, ще й за Яника в 2010 голосували!
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10.03.2021 01:10 Ответить
На 1000% уверен -- голосовали и свято верили, что именно они и есть "кормильцы всей Украины",
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10.03.2021 01:14 Ответить
ощущение того
шо я обшаюсь с школьником...
теряю время на не состоявшегося лидера какой-то партии..
в 91 году еще ни сном ни духом не понимали
кого как и зачем выбирают
еще был миф о том, что власть реально за людей
система 70 лет промывала мозги
и этот минталитет должен был знать???
не, не люди выбрали
а остатки партработников
они же и черновола убили
вместе с кацапской бандой
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10.03.2021 01:17 Ответить
их годами такими делали те, кто был у кормила государства, так что надо бороться за умы молодого поколения
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09.03.2021 23:17 Ответить
Это не зависит от возраста. Совки -- это состояние мозгов и души.
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09.03.2021 23:31 Ответить
и далеко ты от совка ушол???
ты и есть совкодрочер
тебе пх на всех
ты думаешь что пенсионеры и убогие формируют властт???
такие как ты и убеждают таких же в том
что нищие и обворованные пенсы выбирают вам власть
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10.03.2021 00:28 Ответить
Да неужели? Это я голосую за гречку и при этом кляну громче всех что хреново живу? Вы двуличные ублюдки без остатков совести. Вы поэтому и живете так, как голосуете. Ровно так-же.

Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6410
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10.03.2021 00:36 Ответить
интересно))
за кого голосовал??
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10.03.2021 00:38 Ответить
я за ЮВТ
шоб тебе понятнее было
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10.03.2021 00:39 Ответить
Оно и так понятно сектант. Нисколько не сомневаюсь. Ты голосуешь за тех, кто кидает тебе кость на 100 грн., чтобы потом забрать 10000. И потом громче всех орешь, как и тут.
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10.03.2021 00:46 Ответить
тогда понятно
ты зЕлупант
и этим все сказано
сколько собак за газ отвел в газконтору??
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10.03.2021 00:48 Ответить
или я ошибаюсь???
чьих будеш? холоп
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10.03.2021 00:49 Ответить
Судя по всему выше, холоп -- это именно ты. И по лексике, и по мозгам, и по поведению. Но это твои собственные проблемы. А я гражданин, но тебе дебилу этого все равно не понять никогда.
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10.03.2021 01:02 Ответить
таки оно зЕлупонь)))
ссыкливо@ жывотное
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10.03.2021 01:04 Ответить
аргументы закончились?
убогое
своими словами выражатся тяжело??)))
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10.03.2021 01:06 Ответить
Это и есть мои слова, дебил. Тяжело доходит смысл? Твои проблемы. Понять не позволяет 3 класса образования или врожденное скудоумие? Тогда тот-топ или в бурсу или в клинику. Может и поможет, хотя я сильно сомневаюсь.
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10.03.2021 01:12 Ответить
холоп
твое слово - занято
и поеш ты его на параше
вместе с зЕлупонью))
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10.03.2021 01:20 Ответить
Ты бы грамматику и правописание сперва освоил, имбецил. А то ведь по две ошибки в словах делаешь. Про лексикон и предложения я просто помолчу. И где вас, таких тупых, делают? Сами размножаетесь или специально в питомниках разводят?
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10.03.2021 01:26 Ответить
ооо
это уже мощно))
учительницо???
пусть баранов зЕлупонских не касается
как я пишу
ты рот пошире открывай)))
да глотай, как умееш))
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10.03.2021 05:54 Ответить
Вах-вах-вах. Штырит и плющит импбецил? Для тебя, дерево, и первоклашка уже учитель. И твои влажные сексуальные фантазии, люмпен, здесь никого не интересуют. Так в каком питомнике тебя сообразили на свет, такого тупого копрофила? У тебя хоть паспорт есть, или только бумажка с диспансера?
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10.03.2021 09:04 Ответить
да уж...
баран начиталось слов из вики?))
зЕлупонь пытается обидными фразами выражовываться)
фраер, не стоит пердеть в муку
пока не признаешся вафельник
за кого голосовало
или шо вы там стадом делали
мукали или бекали
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10.03.2021 12:21 Ответить
Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2605
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10.03.2021 12:28 Ответить
фуфул научился постить картинко)))??
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10.03.2021 15:31 Ответить
Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4223
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10.03.2021 16:28 Ответить
тож потрібно вносити зміни в виборче законодавство . заборона голосувати старшим за 70 років , діти до 18 не голосують же. я працював на багатьох виборах і доводилось носити скриньку людям додому , це взагалі за межами здорового глузду !
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10.03.2021 00:09 Ответить
особа яка не може відповісти якій зараз день голосувати не може ! ти працював на виборах ? так я за паспорт не громадянина ! країни Балтії вже в ЄС , а ми досі совком хворіємо ! ти навіть мови не знаєш ...
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10.03.2021 00:37 Ответить
Я всегда говорю что голосовать должны иметь право только те, кто платит государству налогов больше, чем обратно получает от государства всяких выплат и льгот. Т.е. только те, кто за свой счёт содержит это государство. Тогда бы не было такого пи...ца в стране.
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10.03.2021 00:42 Ответить
если пенсия г@мно
то куда им деваться????
воровать???
легко купить голодных, больных и старых
для многих это на месяц прожить
а не закрыть ипотеку и купить недорогую suzuki
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09.03.2021 23:07 Ответить
то пакет перловки як раз допоможе !
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10.03.2021 00:10 Ответить
кому супчик жидкий
а кому брильянт мелкий
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10.03.2021 00:43 Ответить
Жозеф де Местр: каждый народ, заслуживает на ту власть, которую имеет.
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09.03.2021 23:08 Ответить
народ????
народ никогда не выбирал власть, на то он и народ
как стадо баранов, после осени
власть выбирают граждане...
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09.03.2021 23:10 Ответить
Перед довиборами на Донеччині літнім людям роздають продуктові набори з агітацією, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4823
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09.03.2021 23:09 Ответить
По этой статье грозит лишение свободы до 6 лет - прекрасная мысль!
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09.03.2021 23:11 Ответить
а вот гречки на фото не видно...вкрали
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09.03.2021 23:56 Ответить
Гречка зараз по 35-37 грн/кг - кандидат пожлобився просто!
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10.03.2021 00:53 Ответить
Судя по постам одного дебила выше -- им достаточно.
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10.03.2021 01:30 Ответить
ТОЧНО КАК ГЛАВЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ !!! СНАЧАЛА ВСЕ РАЗВАЛЯЛИ, ЗАГНОБИЛИ ЛЮДЕЙ, А ПОТОМ НЕМНОГО ПОДКАРМЛИВАЮТ !!! ВОПРОС ГДЕ ИХ ДЕТИ !)
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10.03.2021 02:22 Ответить
Ахаха, цирк без кінця. Як моторошний сон.
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10.03.2021 10:43 Ответить
какие выборы там своя реальность что там..набор ватного бомжа аххахххахах
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10.03.2021 11:00 Ответить
гущенка из сэкономленых по сусекам чаек канди и овсяное печение ох и дешевка ты на пакетике шахтер азаззаз ай аххахх
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10.03.2021 11:04 Ответить
 
 