Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий

Процесс вакцинации в Украине происходит в три раза медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения. Среди основных причин - недостаточное количество мобильных бригад и отсутствием мотивации у работающих там медиков.

Об этом заявил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

По информации нардепа, к старту прививочной кампании не подготовили достаточное количество мобильных бригад: в некоторых областях на прошлой неделе работали одна-две бригады. Сейчас есть 130 бригад, до конца этой недели Минздрав обещает подготовить еще 200 бригад. Одна бригада может делать 80-100 прививок в сутки, то есть теоретически – в целом 15 – 20 тыс. прививок в сутки.

По мнению Радуцкого, бригады не мотивированы работать на максимальную мощность: "Тариф НСЗУ за каждую первую прививку составляет 25 грн, 65 грн за вторую (8 тыс. грн уплачивается на этапе формирования бригады). Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию".

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Глава комитета, считает, что медики должны быть финансово заинтересованы, чтобы прививки сделали как можно больше людей.