Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий
Процесс вакцинации в Украине происходит в три раза медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения. Среди основных причин - недостаточное количество мобильных бригад и отсутствием мотивации у работающих там медиков.
Об этом заявил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
По информации нардепа, к старту прививочной кампании не подготовили достаточное количество мобильных бригад: в некоторых областях на прошлой неделе работали одна-две бригады. Сейчас есть 130 бригад, до конца этой недели Минздрав обещает подготовить еще 200 бригад. Одна бригада может делать 80-100 прививок в сутки, то есть теоретически – в целом 15 – 20 тыс. прививок в сутки.
По мнению Радуцкого, бригады не мотивированы работать на максимальную мощность: "Тариф НСЗУ за каждую первую прививку составляет 25 грн, 65 грн за вторую (8 тыс. грн уплачивается на этапе формирования бригады). Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию".
Глава комитета, считает, что медики должны быть финансово заинтересованы, чтобы прививки сделали как можно больше людей.
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P.s. Надо всем кто вакцинируется - выдавать путевку к Буковель. И фото с зеленой обезьянкой... Сразу план перевыполните!
С учетом такого кредита доверия, даже кассир в супермаркете, сообразил бы что спрос будет не бог весть какой.
Но откаты наше все, как говориться, поэтому имеете то что имеете.
Зато продажа масок из госрезерва в Китай получилась в 3 раза быстрее, чем планировали сами китайцы. Очевидно, Крадуцкий финансово был тогда более мотивирован, чем украинские врачи сейчас.
Можно предположить, что прививки антикоронавирусными вакцинами могут быть менее эффективными против этого варианта, а люди, уже переболевшие COVID-19, могут заразиться снова… Немецкие эпидемиологи зафиксировали первый в стране случай заражения человека вариантом коронавируса, соединяющим генетические модификации, известные как «британская мутация» и «южноафриканская». - Der Spiegel