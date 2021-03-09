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Новости Коронавирус и карантин
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Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий

Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, -

Процесс вакцинации в Украине происходит в три раза медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения. Среди основных причин - недостаточное количество мобильных бригад и отсутствием мотивации у работающих там медиков.

Об этом заявил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

По информации нардепа, к старту прививочной кампании не подготовили достаточное количество мобильных бригад: в некоторых областях на прошлой неделе работали одна-две бригады. Сейчас есть 130 бригад, до конца этой недели Минздрав обещает подготовить еще 200 бригад. Одна бригада может делать 80-100 прививок в сутки, то есть теоретически – в целом 15 – 20 тыс. прививок в сутки.

По мнению Радуцкого, бригады не мотивированы работать на максимальную мощность: "Тариф НСЗУ за каждую первую прививку составляет 25 грн, 65 грн за вторую (8 тыс. грн уплачивается на этапе формирования бригады). Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после прививки, один человек госпитализирован, - Радуцкий

Глава комитета, считает, что медики должны быть финансово заинтересованы, чтобы прививки сделали как можно больше людей.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1368
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09.03.2021 23:20
+6
Вы бы еще хуже шмурдяк привезли. Еще медленнее было бы.
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09.03.2021 23:18
+5


Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7690
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09.03.2021 23:52
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Вы бы еще хуже шмурдяк привезли. Еще медленнее было бы.
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09.03.2021 23:18 Ответить
Ай-я-яй ,как же так получилось ....
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09.03.2021 23:19 Ответить
думаю, потому, что так и планировалось...
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10.03.2021 00:47 Ответить
До зелених недоумків так і не дійшло чому це так.
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09.03.2021 23:19 Ответить
Потому что эта власть

Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 926
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09.03.2021 23:21 Ответить
44 медпрацівники Луцької клінічної лікарні отримали щеплення від COVІD-19. Всього в закладі працює майже 1 400 людей... Ось реальний рівень довіри людей до дій і рішень влади .
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10.03.2021 00:13 Ответить
Вот что значит "чемпионы"...
P.s. Надо всем кто вакцинируется - выдавать путевку к Буковель. И фото с зеленой обезьянкой... Сразу план перевыполните!
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09.03.2021 23:20 Ответить
Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1368
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09.03.2021 23:20 Ответить
Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2802
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09.03.2021 23:29 Ответить
Собственно, китайско-индийскую вакцину, люди изначально встречали без энтузиазма.
С учетом такого кредита доверия, даже кассир в супермаркете, сообразил бы что спрос будет не бог весть какой.
Но откаты наше все, как говориться, поэтому имеете то что имеете.
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09.03.2021 23:30 Ответить
"Процесс вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав".

Зато продажа масок из госрезерва в Китай получилась в 3 раза быстрее, чем планировали сами китайцы. Очевидно, Крадуцкий финансово был тогда более мотивирован, чем украинские врачи сейчас.
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09.03.2021 23:43 Ответить
Вакцинация индийской "вакциной" загибается. В Украине не находится желающих на те 40 + тысяч доз, которые привезли. Под утилизацию идет почти 10 %. А куда же вы еще миллион доз китайской денете ? (с)
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09.03.2021 23:46 Ответить
КАКАЯ РАЗНИЦА!!!!!
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09.03.2021 23:46 Ответить
"Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав"... і в 70 разів повільніше від реально необхідного.
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09.03.2021 23:50 Ответить
Самі визнають що провалили вакцинацію, але йти у відставку і нести відповідальність не хочуть.
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09.03.2021 23:51 Ответить


Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7690
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09.03.2021 23:52 Ответить
Блин, я подумал у меня экран треснул!
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10.03.2021 13:19 Ответить
В Германии выявили первый случай «комбивируса»: это может быть очень опасно.
Можно предположить, что прививки антикоронавирусными вакцинами могут быть менее эффективными против этого варианта, а люди, уже переболевшие COVID-19, могут заразиться снова… Немецкие эпидемиологи зафиксировали первый в стране случай заражения человека вариантом коронавируса, соединяющим генетические модификации, известные как «британская мутация» и «южноафриканская». - Der Spiegel
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10.03.2021 00:08 Ответить
Тобто, замість запланованих двох той процес триватиме шість років?
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10.03.2021 01:27 Ответить
Буде справжня вакцина - буде і справжня вакцинація...
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10.03.2021 04:57 Ответить
Это не вакцина, это какое - то горе. Купленная за народные деньги с целью быть проданной своему же народу...
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10.03.2021 05:22 Ответить
 
 