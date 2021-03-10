НАТО должно изменить стратегию отношений с РФ из-за ее действий в оккупированном Крыму, - Столтенберг
НАТО необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией с учетом ее действий в Крыму и на Донбассе.
Об этом во время выступления в Стэнфордском университете 9 марта сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству (с Россией. - Ред.). Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России… Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году", - сказал Столтенберг.
Также на Цензор.НЕТ: Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг
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_Ага... т. е только надеется. Что в следующем году. Договорятся. О том чтобы разработать. Новую (т. е. адекватную действительности) концепцию! Очень расторопные ребята, просто воплощение оперативности и своевременного реагирования...
"Мы решительно изменили стратегию отношений НАТО с РФ из-за её действий в оккупированном Крыму - всем генералам, офицерам и военнослужащим НАТО впредь строго предписано во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в направлении РФ. Процесс выпуска пищеварительных газов осуществлять исключительно с угрюмым выражением морды лица и сопровождать максимально достижимым акустическим эффектом.
С целью обеспечения неукоснительного исполнения вышеуказанного решения продовольственными службами департаментов материально-технического обеспечения сил НАТО внесены изменения в рационы питания войск и штабов в сторону увеличения удельного веса продуктов, произведённых из бобовых культур."
Все остальное - это болтовня и пустые декларации, сострясание воздуха)