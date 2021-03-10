НАТО должно изменить стратегию отношений с РФ из-за ее действий в оккупированном Крыму, - Столтенберг

НАТО необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией с учетом ее действий в Крыму и на Донбассе.

Об этом во время выступления в Стэнфордском университете 9 марта сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству (с Россией. - Ред.). Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России… Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году", - сказал Столтенберг.

Также на Цензор.НЕТ: Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг