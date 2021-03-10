ДТП с гражданами Украины в Польше: 22 человека остаются в больницах, двое из них все еще в тяжелом состоянии, - ГСЧС

В больницах Польши находится 22 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 10 марта при информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 22 человека (из них 2 в тяжелом состоянии)", – сказано в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что ситуация находится на контроле МИД Украины.

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Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.