Враг за сутки 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 9 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупантов обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенных минскими договоренностями 120- и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Троицкое, населенных пунктов Пищевик и Зализное российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также было замечено обустройства противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкого.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших военнослужащих нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

За прошедшие сутки, целью действий противника было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня для сопровождения российских информационных нарративов по подготовке украинских военнослужащих к силовому сценарию решения конфликта на Донбассе", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что украинская сторона СЦКК зафиксировала случаи использования со стороны оккупантов гарантий безопасности, предоставленных .украинским подразделениям для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры на временно оккупированных территориях, с целью осуществления обстрелов из районов, где, согласно гарантиям, должны соблюдать режим тишины.

"Все нарушения со стороны российско-оккупационных войск свидетельствуют о нежелании Российской Федерации и ее наемников выполнять достигнутые договоренности и дальнейшую эскалацию обстановки в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 утра 10 марта, обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.



