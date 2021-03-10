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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 10 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 03госпитализированы - 1 904 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 03летальных случаев - 219;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 03выздоровели - 5 687 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 64 126 (в том числе методом ПЦР - 33 904, методом ИФА - 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 106).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 08заболели - 1 416 438 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 08выздоровели - 1 204 916 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 08летальных случаев - 27 423;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 08проведено ПЦР-тестов - 7 188 346.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Судя по смертности заболеваемость значительно занижают.
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10.03.2021 08:44
+3
Стебанов статистику берет из пальца? ну, или чего то пох.ожего
скока раз бы его в норм. стране вышвырнули бы в КПЗ?
даже "брифинги" = бе-бе, ыыыы, ээээ, мммм - да лучше бы "роботу" поручили читать, а то шо есть этот поц, шо его нету - как то до лампочки, особенно вирусу.
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10.03.2021 08:26
+3
Негайно карантин для всіх закладів освіти. Треба зберігати життя людей. Освіту треба перевести на дистанційну форму навчання. Причому всю!!!
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10.03.2021 08:34
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Стебанов статистику берет из пальца? ну, или чего то пох.ожего
скока раз бы его в норм. стране вышвырнули бы в КПЗ?
даже "брифинги" = бе-бе, ыыыы, ээээ, мммм - да лучше бы "роботу" поручили читать, а то шо есть этот поц, шо его нету - как то до лампочки, особенно вирусу.
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10.03.2021 08:26 Ответить
У вас все нормально?
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10.03.2021 08:43 Ответить
это у тя может ненормально то. че я не так написал? вчера 86, седня более 200 умерли - это как так?
или ты "брифинги" не слушал? ну и как "дикция"?
а, у тя фамилии как бы намекает что "дупло словил" просто
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10.03.2021 09:13 Ответить
Лупаште ще. Давно так не сміявся.
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10.03.2021 12:24 Ответить
Негайно карантин для всіх закладів освіти. Треба зберігати життя людей. Освіту треба перевести на дистанційну форму навчання. Причому всю!!!
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10.03.2021 08:34 Ответить
http://news.bigmir.net/world/2069729-V-Polshe-koronavirys-bydyt-viyavlyat-pri-pomoshi-sobak В Польше коронавирус будут выявлять при помощи собак
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10.03.2021 08:39 Ответить
А в нас депутатами
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10.03.2021 09:59 Ответить
Судя по смертности заболеваемость значительно занижают.
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10.03.2021 08:44 Ответить
Такая смертность от ковид была при 15-17 тыс. заболевших. Т.е. смертность стала в 3 раза больше
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10.03.2021 08:47 Ответить
А где разказчики про индийский шмурдяк? Где эта кодла троллей? Кстати на Фейсбуке за фейки о вакцинации и т п банят, на цензоре поддерживают полезных идиотов и ольгинских сотрудников, оч смешно))))
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10.03.2021 09:00 Ответить
Порошенко назвал эту вакцину говном. Он полезный идиот или ольгинский сотрудник?
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10.03.2021 09:23 Ответить
У него нет выхода, он должен был так сказать 😁😁😁😁
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10.03.2021 16:59 Ответить
Почем памперсы для народа?
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10.03.2021 09:06 Ответить
Смертність не відповідає кількості нових випадків - Стебанов маніпулює статистикою. Людям відмовляють у тестуванні. Кажуть, воно вам треба, тільки гроші витрачати. Чому не переводять учнів на дистанційну освіту, чому не роблять масову вакцинацію, хоч би за гроші? В Україні за добу від COVID-19 померли 219 осіб, зафіксовані 6 377 випадків зараження, одужали 5 687 осіб - Цензор.НЕТ 6004
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10.03.2021 09:18 Ответить
Добре, що більше ні від чого в Україні люди не вмрають. А тільки від ковіду.....
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10.03.2021 09:28 Ответить
 
 