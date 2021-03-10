В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек
За минувшие сутки в Украине выявлено 6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"6 377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 10 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 904 человека;
летальных случаев - 219;
выздоровели - 5 687 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 64 126 (в том числе методом ПЦР - 33 904, методом ИФА - 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15 106).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 416 438 человек;
выздоровели - 1 204 916 человек;
летальных случаев - 27 423;
проведено ПЦР-тестов - 7 188 346.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях", - рассказал Степанов.
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скока раз бы его в норм. стране вышвырнули бы в КПЗ?
даже "брифинги" = бе-бе, ыыыы, ээээ, мммм - да лучше бы "роботу" поручили читать, а то шо есть этот поц, шо его нету - как то до лампочки, особенно вирусу.
или ты "брифинги" не слушал? ну и как "дикция"?
а, у тя фамилии как бы намекает что "дупло словил" просто