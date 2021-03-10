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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий по контролю режима "тишины" на Донбассе: сегодня существуют все условия, чтобы он выполнялся, - Ермак

ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий по контролю режима

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна расширить мандат своей деятельности в зоне боевых действий на Донбассе за счёт увеличения полномочий по усилению контроля режима прекращения огня, считает глава офиса президента Украина Андрей Ермак.

"Мы сегодня считаем, что контроль за ним (прекращением огня. - Ред.) должен быть более жёстким. Мы считаем, что ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий, мы считаем, что они должны сегодня немного расширить свой мандат, потому что сегодня существуют все условия, чтобы этот режим выполнялся", - заявил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что "режим тишины на Донбассе действительно существует с лета 2020 года, и благодаря его соблюдению потери среди военнослужащих стали в разы меньше".

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"На сегодняшний день наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций, однако в последние месяцы эти провокации критически увеличивались. Мы потеряли за несколько последних месяцев 11 наших героев, и несколько десятков были ранены", - подытожил Ермак.

Автор: 

наблюдатель (844) ОБСЕ (4871) Донбасс (26955) перемирие (1586) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+12
Взагалі то ОБСЄ - це цивільна організація, а не воєнізований контролюючий орган, котрий може встрявати в конфліктні ситуації та розводити ворогуючі сторони. Так що всі балачки восьмий рік про ОБСЄ - це пустопорожнє бла бла бла.
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10.03.2021 08:39
+11
Цензор, м.б. хватит уже пиарить и цитировать эту кацапскую гниду- ермака..!? Слишком много чести для него.
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10.03.2021 08:39
+9
Заблокуйте пенсійні картки "малонаваросам" які не пройшли верифікацію за минулий рік,досить спонсорувати терористів Лугандону.
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10.03.2021 08:39
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Рандеву Лукашеску-Путлер-Зеля состоится в Минске 9 мая.Обсудят паБЕДУ над Вяликая Германия....
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10.03.2021 08:35 Ответить
Та хто з тим кловуном зустрічатись буде,там на Пороха чекають.
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10.03.2021 08:38 Ответить
Пороха чекає тюрма і вже давно
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10.03.2021 10:02 Ответить
Це тєлєвізор таке вклав у голову? 😁 Поки ця дурнвюя з голови не вийде, місця для мізків там не з'явитися. Це аксіома! До речі, вас теж чекає тюрма. 😊
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10.03.2021 10:09 Ответить
ОБСЕ должна взять......... ОБСЕ уже давно взялА с заглотом у **********
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10.03.2021 08:51 Ответить
Цензор, м.б. хватит уже пиарить и цитировать эту кацапскую гниду- ермака..!? Слишком много чести для него.
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10.03.2021 08:39 Ответить
Пущай, чтобы дурость лучше была видна. Нужно же власти претворять в жизнь лозунг "Ни дня без "зашквара"!
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10.03.2021 09:05 Ответить
Взагалі то ОБСЄ - це цивільна організація, а не воєнізований контролюючий орган, котрий може встрявати в конфліктні ситуації та розводити ворогуючі сторони. Так що всі балачки восьмий рік про ОБСЄ - це пустопорожнє бла бла бла.
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10.03.2021 08:39 Ответить
Заблокуйте пенсійні картки "малонаваросам" які не пройшли верифікацію за минулий рік,досить спонсорувати терористів Лугандону.
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10.03.2021 08:39 Ответить
А як ти без грошей будеш?
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10.03.2021 08:44 Ответить
А ти?
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10.03.2021 08:54 Ответить
А я не малорос як ти. Я Українець.
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10.03.2021 08:56 Ответить
З тебе Українець,як з Петра гетьман))
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10.03.2021 09:10 Ответить
Ваша думка для нас важлива. Залишайтесь на лінії санітари вже виїхали
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10.03.2021 09:20 Ответить
Для таких як ти і головзебіл гетьман.
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10.03.2021 11:11 Ответить
Круто они с московии перелагают ответственность на ОБСЕ.
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10.03.2021 08:40 Ответить
д'Єрмак пи...дить!
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10.03.2021 08:41 Ответить
Даёшь больше полномочий слепоглухонемым!
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10.03.2021 08:45 Ответить
ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий по контролю режима "тишины" на Донбассе: сегодня существуют все условия, чтобы он выполнялся, - Ермак - Цензор.НЕТ 184
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10.03.2021 08:47 Ответить
Ідіоти обрали ідіотів, а потім дивуються.
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10.03.2021 08:50 Ответить
Він прикидується дурнем, ілі гдє?
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10.03.2021 08:48 Ответить
Рветься дупа на шматочки
В зеленої вати:
Кажуть, хочуть лідерочка
Белінгкатувати!
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10.03.2021 08:52 Ответить
Ермак шото после допроса в ГБР разговорился - может они там виски вместо допроса пили по дружески 😀😀😀?
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10.03.2021 08:52 Ответить
Ось проснеться Бубачка, нюхне зранку і почне видавати нові перли як вчора.
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10.03.2021 08:56 Ответить
Шел бы этот Ермак, в ОБСЕ и взял бы на себя больше полномочий по контролю режима "тишины" на Донбассе. А так это просто болтовня, сказки кота, который ходит вокруг дуба в Лукоморье
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10.03.2021 08:52 Ответить
дЄрмак зрадник має бути притягнутий до суду Лінча.
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10.03.2021 08:56 Ответить
"Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" Джерело: https://censor.net/ua/n3252294
не війна в Україні, а конфлікт на сході.
невже хтось справді вважає, що зеленське здатне бути українським президентом, а не тим чим воно є - недолугим, неосвіченим малоросом?
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10.03.2021 09:00 Ответить
Хто там з ким конфліктує і чому ХЗ.
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10.03.2021 09:04 Ответить
"На сегодняшний день наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций, однако в последние месяцы эти провокации критически увеличивались- а сказать прямо,что война проджолжается не может так как рашист не позволяет ,Словоблудием отмазывает мацковские колеса войны в Украине С прорашистской шараги ОБСЕ кроме вреда для Украины,толку никакого и без участия США его не будет...
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10.03.2021 09:02 Ответить
Коли дуже страшно, коли кампанія вакцинації провалена через некомпетентність влади, коли є ризик "стати відомим" на весь світ через зрив операції затримання "вагнерівців", треба звинувачувати опонентів.
А саме, звісно, Порошенка та перекласти всі негаразди на ОБСЄ!
Це хронічне deja vu команди Зеленського і його зеленої , недолугої шобли !
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10.03.2021 09:05 Ответить
Не власть, а прямо ясельная группа, все ноют, чтобы кто-то сопли и попу подтирал.
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10.03.2021 09:09 Ответить
Как Керенский убил российскую армию в Первой мировой - ввел должность коммисара, с правами контроллировать действия командира. И началось... В Гражданской войне погибло в несколько раз больше людей, чем в Первую мировую... Но потом был Гулаг, который сожрал больше чем Вторая мировая. А началось все с желания правительства клоуна Керенского "прекратить стрелять"...
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10.03.2021 09:18 Ответить
Ти диви як воно ізвіваєца))) нє,нє,нє - мультік від Білінгкет і нарьі. +бакланОф.
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10.03.2021 09:33 Ответить
миротворец хренов. езжай на передок и там покажи своё "искусство телепать языком"
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10.03.2021 09:56 Ответить
Любимый девиз Ермака: Нет такого поручения, которое нельзя было бы перепоручить. Что еще ОБСЕ за нас сделать?
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10.03.2021 10:18 Ответить
Прошло два года, а война никуда не делась.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))

Таня Адамс
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10.03.2021 10:34 Ответить
Звикли до того що, хтось все має робити за них. До ОБСЄ входить і ерефія то ж, будете надіятися на їх доброчесність?
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10.03.2021 10:41 Ответить
Питання, хто такий Єрмак? Це пісарішка, який має записати на прийом до начальника посланців і візітерів. А чому він керує Україною і дає вказівки?
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10.03.2021 11:00 Ответить
Чем ближе к фильму Билингкэт тем больше этой секретутки на экранах!
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10.03.2021 11:30 Ответить
и чего этот поц раскудахтался.....
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10.03.2021 14:18 Ответить
 
 