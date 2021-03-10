ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий по контролю режима "тишины" на Донбассе: сегодня существуют все условия, чтобы он выполнялся, - Ермак
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна расширить мандат своей деятельности в зоне боевых действий на Донбассе за счёт увеличения полномочий по усилению контроля режима прекращения огня, считает глава офиса президента Украина Андрей Ермак.
"Мы сегодня считаем, что контроль за ним (прекращением огня. - Ред.) должен быть более жёстким. Мы считаем, что ОБСЕ должно взять на себя больше полномочий, мы считаем, что они должны сегодня немного расширить свой мандат, потому что сегодня существуют все условия, чтобы этот режим выполнялся", - заявил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также добавил, что "режим тишины на Донбассе действительно существует с лета 2020 года, и благодаря его соблюдению потери среди военнослужащих стали в разы меньше".
"На сегодняшний день наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций, однако в последние месяцы эти провокации критически увеличивались. Мы потеряли за несколько последних месяцев 11 наших героев, и несколько десятков были ранены", - подытожил Ермак.
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В зеленої вати:
Кажуть, хочуть лідерочка
Белінгкатувати!
не війна в Україні, а конфлікт на сході.
невже хтось справді вважає, що зеленське здатне бути українським президентом, а не тим чим воно є - недолугим, неосвіченим малоросом?
А саме, звісно, Порошенка та перекласти всі негаразди на ОБСЄ!
Це хронічне deja vu команди Зеленського і його зеленої , недолугої шобли !
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
Таня Адамс