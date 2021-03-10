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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 388,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 118,1 млн

За сутки в мире выявили 388,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 118,1 млн

По состоянию на утро 10 марта в мире зарегистрировали 388 611 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 970 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 118 161 913 случаев инфицирования, из них 388 611 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 622 143 человек, из них 8 970 за минувшие сутки

За сутки в мире выявили 388,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 118,1 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 93,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 388,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 118,1 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За сутки в мире выявили 388,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 118,1 млн - Цензор.НЕТ 6267
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10.03.2021 08:54 Ответить
 
 