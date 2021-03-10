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С 1 апреля роды будут стоить 10,3 тыс. грн, а помощь новорожденным весом до 1,5 кг - 113,7 тыс, - НСЗУ. ИНФОГРАФИКА

С 1 апреля роды будут стоить 10,3 тыс. грн, а помощь новорожденным весом до 1,5 кг - 113,7 тыс, - НСЗУ. ИНФОГРАФИКА

С 1 апреля тариф на роды, который будет платить государство, составит 10 382 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель Национальной службы здоровья Андрей Виленский в интервью LIGA.Life.

Также из нововведений будет пакет на ведение беременности - 720 грн / мес. из расчета условно на 8 месяцев. Чтобы его получить, медучреждение должно соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при осложненной беременности, а также быть в состоянии делать пренатальный скрининг - УЗИ и биохимические маркеры.

В этом году будут стимулировать, чтобы родильные отделения улучшались и оказывали комплексы услуг мамам и младенцам. Медучреждение, которое и принимает роды и предоставляет неонатальную помощь (лечение новорожденных. - Ред.), будет получать повышенные коэффициенты по оплате услуг - 1,046.

С 1 апреля роды будут стоить 10,3 тыс. грн, а помощь новорожденным весом до 1,5 кг - 113,7 тыс, - НСЗУ 01

"Это хорошо для маленьких пациентов, которых не будут перевозить из одного медучреждения в другое. Потому что для ребенка это риск. И в неонатологическом пакете будет условие иметь неонатологическую бригаду, которая сможет оказать нужную медпомощь маленькому пациенту в дороге. По неонатальной помощи у нас будет чуть ли не самый высокий тариф. У нас он вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг", - добавил руководитель НСЗУ.

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Если в составе медучреждения есть неонатальная бригада, то тариф на помощь младенцам до 1,5 кг будет уже не 113000, а 135000 грн.

Тариф за помощь новорожденным весом за 1,5 кг, будет 25 115 грн.

роды (79) беременность (80) НСЗУ (171) Виленский Андрей (17)


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Топ комментарии
+10
Треба припинити виплачувати компенсації "мамочкам", які плодять дітей заради грошового утримання, а потім намагаються від них здихатись. В нас сусідка, вже 6-го привела. Ще й відмовляється від них, а опікунство мати (така ж хануричка оформлює) - так мають більше 30
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10.03.2021 09:15
+9
А дальше заглавия прочитать слабо?
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10.03.2021 09:18
+4
Государство способствует рождению уродов!
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10.03.2021 09:40
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Правила форума Совет форумчан
А что там в Конституции написано по поводу медицины? а ну да! Ей же все давно жопу вытерли
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10.03.2021 09:11 Ответить
А дальше заглавия прочитать слабо?
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10.03.2021 09:18 Ответить
Нет
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10.03.2021 09:29 Ответить
Соя очі застить!
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10.03.2021 11:00 Ответить
Что прочитать слабо?
Рожай сам ***** и потом расти - законы принимаете такие же 3,14растические, а конституцией вообще подтерлись, ган дон ы
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10.03.2021 13:07 Ответить
Ватный длбб, платить будет не роженица,а держава медучреждению !
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10.03.2021 10:35 Ответить
Мужик, ты попустись. Потому что в приличных местах за такие слова рожу бьют
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10.03.2021 10:39 Ответить
Тетка , то ,что ты попущенная видно сразу. Из северной Моржовии строчишь?
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10.03.2021 10:41 Ответить
Почему тетка, мужик? Потому что не ругаюсь как макеевский ханыга?
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10.03.2021 10:49 Ответить
Поц мама дома?
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10.03.2021 10:58 Ответить
О! Собутыльник черноротого из Енакиево нарисовался. Порохнявые, вы ж таким лексиконом позорите своего идола. Это ж не ваш прошлый по кличке Хам
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10.03.2021 11:04 Ответить
Не ну я прав, таки да ПОЦ
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11.03.2021 09:39 Ответить
а роженицы отдельно как заносили, так и будут заносить бабло и дальше
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10.03.2021 12:37 Ответить
А ну чмо умеющее читать, давай озвучь нам сколько роженица должна заплатить за роды по прейскуранту?
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10.03.2021 13:10 Ответить
ООоо,еще одно рашистское животное пожаловало, тут воТки для вас нет ,пшло, пшло вон...
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10.03.2021 13:19 Ответить
От твари слышу.
Озвучь прейскурант по оплате за роды, за услуги роддома.
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10.03.2021 14:18 Ответить
Треба припинити виплачувати компенсації "мамочкам", які плодять дітей заради грошового утримання, а потім намагаються від них здихатись. В нас сусідка, вже 6-го привела. Ще й відмовляється від них, а опікунство мати (така ж хануричка оформлює) - так мають більше 30
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10.03.2021 09:15 Ответить
С 1 апреля роды будут стоить 10,3 тыс. грн, а помощь новорожденным весом до 1,5 кг - 113,7 тыс, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 1981
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10.03.2021 09:15 Ответить
А де айкосик для реб'ятеночка....
хоча на Чукотці в обов'язковому порядку дають новонародженому ковточок спиртяку....
там же бррр...х-х-холодно
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10.03.2021 09:49 Ответить
Нехай народжують, є багато людей, що не можуть народити.
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10.03.2021 09:29 Ответить
Так в тому ж і справа, що народжують калік тому шо бухають та курять під час вагітності. Потім мучиться маля, держава виділяє кошти з моїх чи ваших податків, а яжемать знову роздвигає ноги та лупить.
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10.03.2021 11:02 Ответить
Гдето тут зарыта собака.ну немогут маланцы вот так подарить 10 косых
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10.03.2021 09:30 Ответить
их не дарят, их по бумажкам на больнички переводят, а могут и не перевести.
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10.03.2021 09:33 Ответить
Как где? На откатах, на мертвых душах, на якобы усложненных родах и т.д. Тот же вариант, что и с "субсидиями"
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10.03.2021 09:34 Ответить
Это стимуляция только для цыган, выродков вороватых плодить.
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10.03.2021 09:30 Ответить
А яким боком цигани до того про що ятатья?
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10.03.2021 09:35 Ответить
деньги нужно выплачивать, только тем семьям, чьи родители имеют образование, и не являются не благополучной семьёй. цыгане это биомусор,торговля наркотиками, металл, и обман.
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10.03.2021 10:19 Ответить
И не только для цыган...
Есть маргинальные семьи алкоголиков и наркоманов, больных на голову и инвалидов , которые будут теперь размножаться как кролики , чтоб получать эти деньги и плодить нищету.

Эта помощь - как палка о двух концах...
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10.03.2021 10:15 Ответить
зачем комментировать если не читаете статью?
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10.03.2021 11:01 Ответить
анижемамки...
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10.03.2021 10:37 Ответить
Государство способствует рождению уродов!
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10.03.2021 09:40 Ответить
подай позов в Європейський суд на державу за знущання над тобою
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10.03.2021 09:51 Ответить
Пока вижу тут одного урода - бориску дэ из Моржовии
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10.03.2021 10:38 Ответить
Предлагаешь сделать роды платными?
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10.03.2021 11:02 Ответить
а они шо бесплатные ?
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10.03.2021 12:39 Ответить
Можно не платить
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10.03.2021 14:21 Ответить
я за свого третього сина у свій час отримав 50 тисяч грн, йому 12
за перших двох ніч не отримував, там близько 200 грн було, ліньки було папірці з печатями збирати через таку суму
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10.03.2021 09:50 Ответить
 
 