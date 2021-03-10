С 1 апреля роды будут стоить 10,3 тыс. грн, а помощь новорожденным весом до 1,5 кг - 113,7 тыс, - НСЗУ. ИНФОГРАФИКА

С 1 апреля тариф на роды, который будет платить государство, составит 10 382 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель Национальной службы здоровья Андрей Виленский в интервью LIGA.Life.

Также из нововведений будет пакет на ведение беременности - 720 грн / мес. из расчета условно на 8 месяцев. Чтобы его получить, медучреждение должно соответствовать требованиям и предоставить полный спектр услуг при осложненной беременности, а также быть в состоянии делать пренатальный скрининг - УЗИ и биохимические маркеры.

В этом году будут стимулировать, чтобы родильные отделения улучшались и оказывали комплексы услуг мамам и младенцам. Медучреждение, которое и принимает роды и предоставляет неонатальную помощь (лечение новорожденных. - Ред.), будет получать повышенные коэффициенты по оплате услуг - 1,046.

"Это хорошо для маленьких пациентов, которых не будут перевозить из одного медучреждения в другое. Потому что для ребенка это риск. И в неонатологическом пакете будет условие иметь неонатологическую бригаду, которая сможет оказать нужную медпомощь маленькому пациенту в дороге. По неонатальной помощи у нас будет чуть ли не самый высокий тариф. У нас он вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг", - добавил руководитель НСЗУ.

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Если в составе медучреждения есть неонатальная бригада, то тариф на помощь младенцам до 1,5 кг будет уже не 113000, а 135000 грн.

Тариф за помощь новорожденным весом за 1,5 кг, будет 25 115 грн.