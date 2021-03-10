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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 362 человека, всего - 23 480, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 362 человека, всего - 23 480, - Минздрав

В Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 480 человек. За сутки сделали 4 362 прививки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области - 660. По регионам ситуация такая:

  • Винницкая область - 330 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 260 прививок;
  • Донецкая область - 660 прививок;
  • Житомирская область - 50 прививок;
  • Закарпатская область - 90 прививок;
  • Запорожская область - 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 72 прививки;
  • Киевская область - 320 прививок;
  • Кировоградская область - 140 прививок;
  • Луганская область - 220 прививок;
  • Львовская область - 140 прививок;
  • Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 70 прививок;
  • Одесская область - 180 прививок;
  • Полтавская область - 230 прививок;
  • Ровенская область - 110 прививок;
  • Сумская область - 80 прививок;
  • Тернопольская область - 180 прививок;
  • Харьковская область - 130 прививок;
  • Херсонская область - 150 прививок;
  • Хмельницкая область - 110 прививок;
  • Черновицкая область - 40 прививок;
  • Черниговская область - 90 прививок.
  • Черкасская область - 390 прививок.

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За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (3134), меньше всего - в Сумской области (430).

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 362 человека, всего - 23 480, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 362 человека, всего - 23 480, - Минздрав 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 362 человека, всего - 23 480, - Минздрав" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
https://gordonua.com/news/society/na-vakcinaciyu-ot-koronavirusa-zapisalis-bolee-190-tys-ukraincev-minzdrav-1543201.html В Украине в очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 190 тыс. человек. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
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10.03.2021 09:19 Ответить
Донецкая - 660. Это говорит о том что большая часть сделаных прививок по стране это прививки военным.
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10.03.2021 09:27 Ответить
Ну да. Первыми прививают врачей, военных, полицейских и топ чиновников. То есть наиболее активных разносчиков у которых широкий круг общения. Я бы туда еще и учителей добавил.
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10.03.2021 09:44 Ответить
черговий привід плюнути какашками у владу і в українців відходить в минуле
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10.03.2021 09:45 Ответить
Запорожье вперде планеты всей... 60 прививок... Там что, один врач работает?
...
...
С другой стороны по данным голоса америки, вчера в сша провакцинировали 2900000 человек
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10.03.2021 09:52 Ответить
44 роки потрібно зє владі, щоби вакцинувати українців від ковіду, з теперішнею швідкистю...
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10.03.2021 17:47 Ответить
 
 