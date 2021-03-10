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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты не пускают специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО, - Кравчук

Оккупанты не пускают специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО, - Кравчук

Представители ОРДЛО не дают допуск специалистам Международного агентства по атомной энергии к ядерным объектам, которые находятся на оккупированной части Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Есть колоссальная проблема как радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала направить специалистов МАГАТЭ в отдельные районы Донецкой и Луганской областей для проведения анализа состояния ядерных объектов и выработки вариантов решения этого вопроса.

"Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это как бы не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права", - объяснил Кравчук.

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Автор: 

Кравчук Леонид (1226) МАГАТЭ (388) оккупация (10119) Донбасс (26955) ядерная безопасность (490)


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Очередное бла-бла-бла от старого маразматика
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10.03.2021 09:32 Ответить
"Ядерні об'єкти в ОРДЛО" - досить цеглогенеруючий факт як такий. Ці жертви п'яного аборту можуть і до брудних бімб дійти, там дна ніт.
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10.03.2021 09:39 Ответить
На шахті "Західна" (Покровськ).завжди порода місцями була радіоактивна. Німці в окупацію хотіли її розробляти і покинули через це. Вже в післявоєнні роки шахту запустили, і за обстеженнями у кожного четвертого шахтаря збільшена "щитовидка" була.
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10.03.2021 11:44 Ответить
То таке. Справжня радіоактивність з'явилася вже пізніше, коли там почали під землею випробовувати ядрьоні бімби.
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10.03.2021 16:16 Ответить
ДЬІРА створює свою ядрьону бімбу?
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10.03.2021 09:41 Ответить
На Донбасс прибыли российские солдаты в новой форме без опознавательных знаков, - правозащитники
Российские наемники в Донбассе ведут подготовку к боевым действиям с украинской армией.
Об этом заявили в понедельник, 8 марта, в Восточной правозащитной группе по итогам двухнедельного исследования ситуации в ОРДЛО.
В частности, правозащитникам удалось выяснить, что через КПП "Должанский" и "Малиновка" проходят колонны с дизельным топливом. Поставки осуществляются в вечернее и ночное время.
Кроме того, о планах боевиков могут свидетельствовать следующие факты:
на городском рынке, в минувшее воскресенье, взвод солдат РФ осуществили закупки продуктов питания. Местные жители сообщают, что их отличительные черты - это новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент и прочее;
в ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.
в "Союзе добровольцев Донбасса" проводят вербовку добровольцев из РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям организации.
в течение февраля 2021, с командирами подразделений "народной милиции НЗФ ЛНР" проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий.
по маршруту Алчевск-Стаханов-Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке линии фронта.
в ночное время с РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой, через КПП "Изварино". Дважды зафиксировано местными жителями в феврале 2021 году
Окупанти не пускають фахівців МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5277
Яков Грановский20 год ·
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10.03.2021 10:02 Ответить
"в ночное время с РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой, через КПП "Изварино". Дважды зафиксировано местными жителями в феврале 2021 году"- тому й досі там комендантська година, що б не бачили
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10.03.2021 10:07 Ответить
Странно было бы ожидать от них чего- то другого. Они действуют в рамках своей парадигмы.
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10.03.2021 10:13 Ответить
 
 