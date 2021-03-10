Оккупанты не пускают специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО, - Кравчук

Представители ОРДЛО не дают допуск специалистам Международного агентства по атомной энергии к ядерным объектам, которые находятся на оккупированной части Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Есть колоссальная проблема как радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала направить специалистов МАГАТЭ в отдельные районы Донецкой и Луганской областей для проведения анализа состояния ядерных объектов и выработки вариантов решения этого вопроса.

"Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это как бы не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права", - объяснил Кравчук.

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