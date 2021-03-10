Оккупанты не пускают специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО, - Кравчук
Представители ОРДЛО не дают допуск специалистам Международного агентства по атомной энергии к ядерным объектам, которые находятся на оккупированной части Донбасса
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Есть колоссальная проблема как радиоактивные отходы. Мы же знаем, что на территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона", - отметил Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала направить специалистов МАГАТЭ в отдельные районы Донецкой и Луганской областей для проведения анализа состояния ядерных объектов и выработки вариантов решения этого вопроса.
"Я несколько раз по этому поводу обращался к России. Они отвечают: это как бы не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО. А МАГАТЭ говорит: мы таких стран не знаем. МАГАТЭ не может вести отношения с людьми, которые не определены как субъекты международного права", - объяснил Кравчук.
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Российские наемники в Донбассе ведут подготовку к боевым действиям с украинской армией.
Об этом заявили в понедельник, 8 марта, в Восточной правозащитной группе по итогам двухнедельного исследования ситуации в ОРДЛО.
В частности, правозащитникам удалось выяснить, что через КПП "Должанский" и "Малиновка" проходят колонны с дизельным топливом. Поставки осуществляются в вечернее и ночное время.
Кроме того, о планах боевиков могут свидетельствовать следующие факты:
на городском рынке, в минувшее воскресенье, взвод солдат РФ осуществили закупки продуктов питания. Местные жители сообщают, что их отличительные черты - это новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент и прочее;
в ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.
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Яков Грановский20 год ·