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На Закарпатье зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии, - ОГА
В Закарпатской области зафиксировали за сутки самую большую смертность от COVID-19 с момента начала пандемии коронавируса. За прошедшие сутки в области умерли 20 больных.
Об этом сообщается на официальном сайте Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за минувшие сутки коронавирус подтвержден еще в 399 человек - больше новых больных в городе Ужгород и Хустском районе.
Сейчас больницы области загружены больными на 83%, процент коек обеспеченных кислородом составляет 64,9%.
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