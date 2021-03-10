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Новости Коронавирус и карантин
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На Закарпатье зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии, - ОГА

На Закарпатье зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии, - ОГА

В Закарпатской области зафиксировали за сутки самую большую смертность от COVID-19 с момента начала пандемии коронавируса. За прошедшие сутки в области умерли 20 больных.

Об этом сообщается на официальном сайте Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за минувшие сутки коронавирус подтвержден еще в 399 человек - больше новых больных в городе Ужгород и Хустском районе.

Сейчас больницы области загружены больными на 83%, процент коек обеспеченных кислородом составляет 64,9%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 6 377 случаев заражения, выздоровели 5 687 человек

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
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Зато будуються асфальтні дороги і світять фонарі. А какая разница?
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10.03.2021 10:57
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У нас в 44 школі за вчора у 9 осіб підтвердили діагноз. Мовчать всі.
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10.03.2021 09:47 Ответить
А майстри продовжують розповідати як вони перемогли коронавірус.
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10.03.2021 09:50 Ответить
Погуляли і продовжують відмічати ювілеї та свайби.
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10.03.2021 09:48 Ответить
А где тролячье кодло с песнями "Да это ж все простая простуда!"?
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10.03.2021 10:16 Ответить
Да все на месте. Почему же их там не прививают, а ломанулись к воякам на восток?
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10.03.2021 10:28 Ответить
Ты эти вопросы властям задавай.
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10.03.2021 11:03 Ответить
А такие, как ты, как раз избегают темы, например, как привитым можно встречаться без масок только с привитыми.
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10.03.2021 10:30 Ответить
Сам такое вранье придумал? Маладэц.
Как можно встречаться? Можно случайно, а можно созвонившись перед тем.
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10.03.2021 11:02 Ответить
Зайди в ту тему и підримай свого, такого же освіДченого, шо ж він на самоті там хєрню несе?
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10.03.2021 11:10 Ответить
В яку "ту тему"? Я не екстрасенс.
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10.03.2021 11:14 Ответить
Зато будуються асфальтні дороги і світять фонарі. А какая разница?
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10.03.2021 10:57 Ответить
Де?
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10.03.2021 14:59 Ответить
 
 