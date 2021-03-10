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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 17 человек, выздоровели - 356, выявили 644 случая, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 17 человек, выздоровели - 356, выявили 644 случая, - Кличко

60 пациентов были госпитализированы в Киеве с диагнозом COVID-19, в то же время, 356 - выздоровели.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 644 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии выявили 143 161 случай заражения).

Среди заболевших 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Киеве умерли 17  (с начала пандемии 2 809 летальных случаев).

60 пациентов были госпитализированы.

В то же время 356 человек побороли коронавирус (с начала пандемии выздоровели 96 686 человек).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79).

Также читайте: На Закарпатье зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Киев (25481) Кличко Виталий (4636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Неинтересно ! Интересно, сколько умерло и выздоровело от других болезней !
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10.03.2021 10:06 Ответить
порохоботизм лікується дуже важко, хвороба запущена
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10.03.2021 10:09 Ответить
дебил, почему ты не публикуеш какова смертность от более опасных болезней ??? Невыгодно ?! В чём причина ?
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10.03.2021 12:13 Ответить
від коронавірусу загинуло вже більше українців, ніж від московітських покидьків за останні 6 років
але й досі трапляються дегенерати, які не вірять у існування ковіду
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10.03.2021 10:07 Ответить
А почему зекретина нет в списке переболевших лидеров стран мира...может его и за лидера не считают...или что,зесрань?)))
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10.03.2021 10:09 Ответить
який список? даси ссилку на цей список?
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10.03.2021 10:11 Ответить
 
 