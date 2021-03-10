За сутки от коронавируса в Киеве умерли 17 человек, выздоровели - 356, выявили 644 случая, - Кличко

60 пациентов были госпитализированы в Киеве с диагнозом COVID-19, в то же время, 356 - выздоровели.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 644 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии выявили 143 161 случай заражения).

Среди заболевших 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Киеве умерли 17 (с начала пандемии 2 809 летальных случаев).

60 пациентов были госпитализированы.

В то же время 356 человек побороли коронавирус (с начала пандемии выздоровели 96 686 человек).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79).

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