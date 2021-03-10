РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12990 посетителей онлайн
Новости
8 653 110

В украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ: закончился срок годности

В украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ: закончился срок годности

Отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности.

С 31 января 2021 года в Украине новорожденные не получают в роддомах вакцину БЦЖ (вакцину против туберкулеза). Об этом в Facebook написала врач акушер-гинеколог Наталия Яремчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности.

"Вот так вдруг - взял и закончился, неожиданно для всех, поэтому никто про это не подумал. Не подумал, когда в декабре 2020 года, Украине выделили свыше 135 млн долларов от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Не подумал, когда планировал эти деньги тратить на "ряд важных закупок". Не подумал, когда в специальном самолёте под камерами СМИ везли другую вакцину. Не подумал, про самых беззащитных - новорождённых детей", - написала Яремчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За месяц в Украине выявили более тысячи случаев туберкулеза, - Ляшко

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в Украину новую партию вакцин БЦЖ в течение 7-10 дней и пообещал, что "все дети, которым не была сделана прививка, поставленные на учет, им нужно будет сделать вакцину БЦЖ обязательно".

"Это просто форс-мажор, который возник у ЮНИСЕФ. Я был уверен, что никаких проблем в ЮНИСЕФ не будет. Мы традиционно работаем с ЮНИСЕФ, но будем вносить какие-то изменения в наши договоры, поскольку это очень важно. Все остальные вакцины в стране есть", - пояснил Степанов.

Ежегодно туберкулёзом заражаются около 30 тысяч человек. При этом до 25% случаев не диагностируются. Как сообщает Яремчук, ежегодно умирает от туберкулеза более 4 тысяч человек. Таким образом, смертность от туберкулеза в Украине составляет более 13%.

В украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ: закончился срок годности 01
В украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ: закончился срок годности 02

Автор: 

вакцина (3815) дети (6472) туберкулез (82) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Стєпашка схему не встиг придумати і "прокладку" створити щоб завезти вакцини.
показать весь комментарий
10.03.2021 10:11
+22
дайте ему ещё 100 дней!!
показать весь комментарий
10.03.2021 10:12
+17
Отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности. Источник: https://censor.net/ru/n3252314
У меня есть более точное определение. Вакцина отсутствует только по одной причине: т.к. за ее отсутствие никому ничего не будет.
показать весь комментарий
10.03.2021 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Де зачем эти прививки, надо "дороги" строить, чтоб труповозки могли ездить.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:31 Ответить
С 1 АПРЕЛЯ РОДЫ БУДУТ СТОИТЬ БОЛЕЕ 10 ТЫС. ГРН, А ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ ВЕСОМ ДО 1,5 КГ - 113,7 ТЫС.__________ЧТО ЭТО тАКОЕ??? страна (чиновники) плачется что некому будет работать? неоткуда будет брать деньги на пенсии? А ЭТО ЧТО ЗА МАРАЗМ??? ЭТО НЕ ГЕНОЦИД? ЭТО КТО ПРИРАВНЯЛ ЖЕНЩИНУ К ЖИВОТНОМУ В КЛЕТКЕ? ВЫ ЕЩЕ АБОРТЫ ЗАПРЕТИТЕ И УЗАКОНТЕ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ СТЕРИЛИЗАЦИЮ... НЕ МОГУ НАПИСАТЬ ТО КАК НАЗВАТЬ ЭТИХ ЧИНОДРАЛ - НЕ ОПУБЛИКУЮТ И ЗАБАНЯТ... ... уки!
показать весь комментарий
10.03.2021 12:37 Ответить
Немає такого лайна, в яке би не вступив міністр Степанов. Феєричний форс - мажорний дятел.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:44 Ответить
метросексуал-одностаночник Степанов - красава.. как и берущий всё под особыстый контроль постельный пират-презедент, оно же - мамкин йурыст-заочник..)(
показать весь комментарий
10.03.2021 12:56 Ответить
Ой, та ну, та ну шо ви в самом дєлє наговарюєте на чесних і іскрєнніх!
Всі ж знають, шо зараз МОЗом керує "доктор-жизнь", а доктор-смерть, яка мало не загеноцидила всіх українців, уїхала в гніючу омерику.
І вапщє, то всьо проіскі соросят і рептілоїдів, які хочуть чипувати простих українців і залізти їм з мізки, де як відомо цру, водиться багато всього цікавого. Понаставили 5г вишок, видумали ковід(коров'ячий грип), який насправді виник в індії, бо там багато корів і на їх очах гвалтують руськощелепних ветеранів ВОВ.
показать весь комментарий
10.03.2021 13:37 Ответить
Нет такой сферы деятельности в Украине которую зебилы не смогли бы развалить в кратчайшие сроки, маланские олимпийские чемпионы по борьбе с украинцами.
показать весь комментарий
10.03.2021 14:39 Ответить
От діточкам повезло - будуть здоровими все життя ,як що ще якийсь довбодятел у білому халаті не зробить з ними експерименту як доктор менґеле!
показать весь комментарий
10.03.2021 16:34 Ответить
Так і має бути, щеплення - це вже вчорашній день в системі охорони здоров'я.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:46 Ответить
Винен не ЮНІСЕФ, а нікчемний Уряд на Банковій,тому що в сусідніх країнах все гаразд з вакцинами!
показать весь комментарий
10.03.2021 18:25 Ответить
Виноваты 73% идиотов ,которые действительно на голосовали, докторов смерть, про которых мечтали!
показать весь комментарий
10.03.2021 19:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 