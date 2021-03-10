В украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ: закончился срок годности
Отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности.
С 31 января 2021 года в Украине новорожденные не получают в роддомах вакцину БЦЖ (вакцину против туберкулеза). Об этом в Facebook написала врач акушер-гинеколог Наталия Яремчук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, отсутствие вакцины поясняют тем, что у нее закончился срок годности.
"Вот так вдруг - взял и закончился, неожиданно для всех, поэтому никто про это не подумал. Не подумал, когда в декабре 2020 года, Украине выделили свыше 135 млн долларов от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Не подумал, когда планировал эти деньги тратить на "ряд важных закупок". Не подумал, когда в специальном самолёте под камерами СМИ везли другую вакцину. Не подумал, про самых беззащитных - новорождённых детей", - написала Яремчук.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставит в Украину новую партию вакцин БЦЖ в течение 7-10 дней и пообещал, что "все дети, которым не была сделана прививка, поставленные на учет, им нужно будет сделать вакцину БЦЖ обязательно".
"Это просто форс-мажор, который возник у ЮНИСЕФ. Я был уверен, что никаких проблем в ЮНИСЕФ не будет. Мы традиционно работаем с ЮНИСЕФ, но будем вносить какие-то изменения в наши договоры, поскольку это очень важно. Все остальные вакцины в стране есть", - пояснил Степанов.
Ежегодно туберкулёзом заражаются около 30 тысяч человек. При этом до 25% случаев не диагностируются. Как сообщает Яремчук, ежегодно умирает от туберкулеза более 4 тысяч человек. Таким образом, смертность от туберкулеза в Украине составляет более 13%.
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Всі ж знають, шо зараз МОЗом керує "доктор-жизнь", а доктор-смерть, яка мало не загеноцидила всіх українців, уїхала в гніючу омерику.
І вапщє, то всьо проіскі соросят і рептілоїдів, які хочуть чипувати простих українців і залізти їм з мізки, де як відомо цру, водиться багато всього цікавого. Понаставили 5г вишок, видумали ковід(коров'ячий грип), який насправді виник в індії, бо там багато корів і на їх очах гвалтують руськощелепних ветеранів ВОВ.