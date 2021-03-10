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Глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов"

Глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель утверждает, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусские новости", об этом Тертель заявил  в программе "Разговор у президента".

"Это группы известные Олиневича (анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, там обеспечивались вооружением, специальными средствами, выходили на нашу территорию, совершали теракты, пытались уйти в Украину). Это группа известная террористическая Автуховича. По этой группе проводится в настоящее время расследование", - говорится в сообщении.

"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - сказал он.

По словам Тертеля, у КГБ есть информация о "причастных лицах".

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"Мы принимаем соответствующие меры: у нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц. Они исходят в том числе с территории иностранных государств, отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств", - отметил глава КГБ.

По его словам, Украине по линии Генпрокуратуры направлены "запросы с фактами, фамилиями, телефонами причастных лиц".

"Ответы нами не получены. По группе Олиневича получена формальная отписка о том, что не соблюдена формальная сторона запросов. Это не соответствует нашим партнерским отношениям с Украиной и, считаем, создает угрозу для нашего государства в перспективе", - подытожил глава КГБ.

Напомним, ранее захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали якобы "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили "теракты" по всей Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7888) оружие (10198) КГБ Беларуси (65)


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Топ комментарии
+31
А в кожній партії ще і візитка Яроша.
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10.03.2021 10:25
+26
я так понимаю кегебешник только что рассказал что пограничной службы в РБ нет?
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10.03.2021 10:25
+20
Вот тупые! вы напрямую своему корешу Ермаку в ОПу позврните, тот сольет всю информацию сразу, без всякий запросов и бюрократии!!!
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10.03.2021 10:25
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Правила форума Совет форумчан
ібо натрій) очєнь важний елємєнт)
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10.03.2021 10:24 Ответить
Вся Таргання рать походить з колгоспу ім.Васі Тьоркіна.. Слова ху?ла про "один його народ" мають підтвердження.
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10.03.2021 10:43 Ответить
я так понимаю кегебешник только что рассказал что пограничной службы в РБ нет?
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10.03.2021 10:25 Ответить
он сам не всё понял, что сказал)
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10.03.2021 10:38 Ответить
Вот тупые! вы напрямую своему корешу Ермаку в ОПу позврните, тот сольет всю информацию сразу, без всякий запросов и бюрократии!!!
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10.03.2021 10:25 Ответить
А в кожній партії ще і візитка Яроша.
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10.03.2021 10:25 Ответить
иНТЕРЕСНО ПРО ТЕРАКТЫ!
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10.03.2021 10:25 Ответить
Кіраўнік беларускаг а КГБ - пазыўны "чэрап".
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10.03.2021 11:07 Ответить
хорошо вестаки что Майдан победил.
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10.03.2021 10:26 Ответить
правильно, нехай бояться України
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10.03.2021 10:26 Ответить
https://censor.net/user/73230, - бот подоляковий, https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3489036.html тебе вже помітили, сам Горський цитує!
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10.03.2021 13:24 Ответить
Це ж Люся Арестович!
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10.03.2021 10:26 Ответить
Судя по роже этого фантомаса, он обнаружил в контрабанде атомную бомбу и успешно ее обезвредил. А может и не одну...
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10.03.2021 10:26 Ответить
скорее всего обнаружил в контрабанде кокаин и обезвредил его несколько раз
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10.03.2021 10:30 Ответить
То не с Украины. В любом минском военторге можно купить кучу оружия
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10.03.2021 10:27 Ответить
для сомневающихся есть вещественные доказательства
Глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов" - Цензор.НЕТ 9405
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10.03.2021 10:28 Ответить
А з мордора величезні конвої гуманітарної допомоги мусорам)))
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10.03.2021 10:29 Ответить
Огромные партии.....а доблестные гэбэшники -погранцы беларуси их за откаты пропускали?
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10.03.2021 10:29 Ответить
Глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов" - Цензор.НЕТ 9176
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10.03.2021 10:30 Ответить
нацепил погоны и теперь мусарюет, мусор ...
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10.03.2021 10:31 Ответить
Да, да, мы верим, и Жуков - великий полководец.
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10.03.2021 10:32 Ответить
Судя по действиям и обвинениям от чиновников Беларуси не вижу разницы между Мордором и Беларусью
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10.03.2021 10:32 Ответить
ШО и туда завезли кокс или укололся спутником
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10.03.2021 10:33 Ответить
глава кгб бєлорусії-двбйб.
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10.03.2021 10:34 Ответить
Если они "шли", то что ж вы их не остановили?
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10.03.2021 10:36 Ответить
Лука отрабатывает путинкие "кредиты". Украина должна знать что северная враждебная граница начинается не с Брянской обл РФ, а от польско- белорусской границы около Бреста., а потом кольцом охватывает весь север, восток ( учитывая и ОРДЛО) и по сути весь юг ( со стороны Азовского моря, Крыма и части захваченной акватории Черного моря) и дальше на запад по линии соприкосновения с оккупированным Приднестровьем. По сути Украина на 80% границ соседствует с Рашей. И Беларусь не исключение , это по сути "генерал губернаторство" РФ ( по примеру немецкого в Польше в 1939-1945 г.)
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10.03.2021 10:36 Ответить
Ага, каравани верблюдів з авіабомбами на горбах йшли через кордон, а попереду йшов розп'яти хлопчик в трусіках. Сам бачив.
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10.03.2021 10:37 Ответить
Если оно - брехливая тварь, то почему мы о т.н. "запросах" узнаем от него, а не от нашей прокуратуры, которая не просто получила эти "запросы", но даже отвечала на них. Украину пытаются выставить "пособником террористов", и наша прокуратура считает это нормальным? Это не относится к "угрозе нац.безопасности Украины"? СБУ сказать нечего?
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10.03.2021 10:39 Ответить
не будьте слишком требовательны к гб-шному генералу... это всё равно что злиться на куклу с ниточками)))
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10.03.2021 10:40 Ответить
У меня к нему вопросов нет, от слова "совсем". С ним все понятно. Но он слил очень интересную информацию (о запросах), касающуюся наших спецслужб и прокуратуры. И вот к ним у меня очень много вопросов.
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10.03.2021 10:47 Ответить
Вам сбушники должны лично все докладывать? Чести не многовато ли?
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10.03.2021 10:58 Ответить
Нет конечно. Подумаешь, какая-то там угроза национальной безопасности Украины. Украину всего лишь пытаются выставить "пособницей террористов". То ли дело когда СБУ принимает какого-то наркобарыгу. Об этом они докладывают не только мне, но и всей стране.
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10.03.2021 11:05 Ответить
в мене немає підстав вірити начальнику "кдб". Можливо не було ніяких запитів зовсім.
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10.03.2021 13:02 Ответить
А где же тогда опровержение от прокуратуры и СБУ?
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10.03.2021 13:21 Ответить
так вони "жітєлєй Данбаса" видають за українців, якими формально вони і є.
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10.03.2021 10:54 Ответить
Ты не внимателен. Мне пох шо оно там говорит. Уверен, что вранье с первого до последнего слова. Я о ЗАПРОСАХ, которые КГБ Беларуси посылало в нашу прокуратуру, а прокуратура на них отвечала.
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10.03.2021 11:00 Ответить
еще одна "осажденная крепость"
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10.03.2021 10:39 Ответить
дада... так и было.. завезли гиперболоид инженера Гарина))
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10.03.2021 10:39 Ответить
Придурок.
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10.03.2021 10:40 Ответить
З цього фото видно що на заборі вісить ціла партія зброї з України...

Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів" - Цензор.НЕТ 4081
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10.03.2021 10:40 Ответить
доречі у чувака дуже характерна хвудболка. І штани за 40 гривень.
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10.03.2021 13:04 Ответить
Його штани коштують 130 ржублєй...
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10.03.2021 18:42 Ответить
Идет подготовка параши для возможного нападения на Украину со стороны Беларуси.
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10.03.2021 10:40 Ответить
Ми все зробили для цього. Підбурювали білорусів до агресивних і убивчих дій проти влади, мішали з багном їхнього президента, який забезпечив їм спокійне і сите життя, створив показову соціальну забезпеченість і комфорт. Врешті, наклали економічні санкції проти держави Білорусь, що було вже ворожими діями на наших відносинах
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10.03.2021 11:03 Ответить
Жіночка то не ми виводили білорусів на вулиці проти сфальсифікованих виборів, то не ми лупили пртистувальників, але це ми підтримували мешканців Білорусії які вимагали справедливості.
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10.03.2021 11:34 Ответить
іди лісом. Білорусь регулярно голосує проти будь яких українських резолюцій та завжди за московитські. В Білорусі криваво розганяв мітинги узурпатор і садист і ми в цьому не були лицемірами, і виступили на боці цивілізованого світу. Повстання білорусів ми не могли не підтримати ще й тому що її поглинання дає можливість оточити кацапам нас із трьох боків. Білорусь постійно декларує те що вона союзник нашого ворога. Так що хто тут вороже діє питання закрите.
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10.03.2021 12:52 Ответить
набутилочніца, спробуй хоч раз не скиздіти
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10.03.2021 14:08 Ответить
тут всё подробно про слив операции по Вагнеравцам

https://www.youtube.com/watch?v=iLSz04mmkHY
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10.03.2021 10:42 Ответить
А визитки Правого сектора не нашли?
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10.03.2021 10:43 Ответить
я так понимаю, шо лука вокруг себя собрал редких уе пков.
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10.03.2021 10:45 Ответить
А "огромные партии оружия" конфіскованого, покажуть?...
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10.03.2021 10:50 Ответить
кацапи з Донбасу підвезуть скільки треба.
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10.03.2021 10:53 Ответить
И подвозить не нужно.

У них свои калаши есть.
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10.03.2021 10:55 Ответить
Просто показать оружие - проще простого.
Калашей у них навалом.
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10.03.2021 10:56 Ответить
Показывали, и переписку по закупкам.
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10.03.2021 11:47 Ответить
А я-то, думаю, що це за каравани верблюдів, ще з осені, ночами ідуть повз мою квартиру, на північ. Насилу ноги переставляють, так навантажені тюками з автоматами НАТОвськими і "цинками" з патронами...
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10.03.2021 13:11 Ответить
Ну прямо в унісон з кацапами. Два козла шо в мордорі, шо в Білорусії (так в Білороусії хоч населення проти таракана, хоч якось намагаються змінити своє життя в бік демократії) а кацапам подобається їхній ***** і вони готові навіть гівно жерти, аби їм по телевізору постоянно *****вські прихвостні розповідали які вони вЯлікіє та скрєпниє
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10.03.2021 10:50 Ответить
Ну, офіційно Білорусь є, воєнним союзником ерефії і у випадку війни вони будуть діяти взаємозлагоджено. По-суті, військове керівництво Білорусі знаходиться під московським контролем.
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10.03.2021 10:52 Ответить
брестская белоруссия держит оборону, шоб враг до мацквы не дошёл )))
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10.03.2021 10:52 Ответить
Так само, як і потяги з бандеровцями в Крим. Але приїхали тільки чеченці і донські кізячки.
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10.03.2021 10:54 Ответить
Закусьівать надо
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10.03.2021 10:55 Ответить
Во заливает 🙄🤦,огромные 🤣🤣🤣🤫
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10.03.2021 10:55 Ответить
Шли ОГРОМНЫЕ партии оружия,кровожадные террористы хотели утопить в крови Белоруссию,но нигде даже с воздушки не стрельнули.
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10.03.2021 11:01 Ответить
Кулєба?!
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10.03.2021 11:01 Ответить
Янелох43?!
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10.03.2021 11:35 Ответить
Скоро будут находить мешки с гексогеном в подвалах домов. Учатся ведь у старших братьев.
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10.03.2021 11:01 Ответить
Створюються підстави для нарощування прикордонного угруповання на кордоні з Україною.
Від виглядом прикордонників до кордонів з Україною підтянуться "іхтамнети" (ми вже знаємо, які вони аси маскараду), ну а там і можливі теракти (методи роботи фсб мордора всім вже відомі), і як наслідок - підстави для вторгнення
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10.03.2021 11:04 Ответить
Скоріше він озвучує страшилки для внутрішньої аудиторії. А мішками з гексогеном не виключено, що свою паранойю будуть підтверджувати реально.
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10.03.2021 11:36 Ответить
Оценка пердаки у москалів горять ??? І істрєбітєлі НАТО стояли в Польщі з ядерними бомбами як казав Лукашенко і зброя з України їде ? ))). І все для того тільки щоб звернути його святого ))) І нарушіть братскіє отношенія с Рассієй ! ))). Маразм крєпчаєт, гебельс пропаганда работает ефіктівна ! )))
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10.03.2021 11:07 Ответить
Та цей лисий ідіот стовідсотковий кандидат у пацієнти психлікарні! Я в шоці, ЯК(?!!!) ТАКІ ДЕБІЛИ могли керувати Білоруссю, як? Схоже, не вони керували і керують насправді.
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10.03.2021 11:08 Ответить
Приблизно так як і у нас керують
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10.03.2021 11:34 Ответить
Мабуть, нюхнуть фронту й ті, для кого "вайна давно кончилась" -- вже з іншого боку.
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10.03.2021 11:11 Ответить
бульбаши стали транслировать ФСБ...
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10.03.2021 11:11 Ответить
Дивно, що ще з Литви зброя не поступала.
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10.03.2021 11:11 Ответить
Зброя "постачалася" з України це привід розмістити російські війська на Україно-Білоруському кордоні.
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10.03.2021 12:57 Ответить
1. Это можно купить в любых военторгах.
2. Простестующие это на картофельных грядках и торфяных болотах нашли.
3. Было бы хорошо показать образцы с номерами и доказательствами происхождения оружия в Украине.

А так это тупой кацапский звиздеж.
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10.03.2021 11:15 Ответить
прямые поставки вооружений из Украины в Беларусь сухопутным коридором
Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів" - Цензор.НЕТ 7415
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10.03.2021 11:24 Ответить
Ой ржу не могу!!!!
И кто из погранцов и КГБ уже сидит за этот ввоз оружия?
Эти тупые фейки так просто палятся!!!!!
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10.03.2021 11:28 Ответить
Ванька служит давно. Ордынцы его многому научили....и прыгать с парашютом и лизать жопу начальству. Если шпиёнов нету -надобно их придумать! На какую разведку они будут работать не важно,лишь бы покушались на колхозный строй. У него получится,он способный.
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10.03.2021 11:30 Ответить
Все, Білорусі як незалежної держави більше немає. Є тупий слухняний додаток до нацистської парашки.
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10.03.2021 11:32 Ответить
Посла РБ на ковёр, а потом на йух...
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10.03.2021 13:07 Ответить
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель утверждает, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране. Источник: https://censor.net/ru/n3252319

Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів" - Цензор.НЕТ 4729
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10.03.2021 11:48 Ответить
Ну, для вас это может и не огромные партии, а для нас одна граната , это уже много.
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10.03.2021 11:48 Ответить
Вас очень мало, если одна граната много))
Пока спрячься в спаме, пережди))
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10.03.2021 13:05 Ответить
я так подозреваю, что вот такие лысые дятлы усатому ************* так дырку в анусе зализали, что он теперь даже испражнятчя не может! это ничего что я так по интеллигентному пишу? и есче я омень ожидал что в схоронах конечно нашли бандеровские MP,MG, SG, фаустпатроны, парабеллумы итпрочие вальтеры, ну и обязательно визитки яроша и кровавого пастора, портреты С.Бандеры, Р.Шухевича , Кивы, Розенблата и Кличка......дятлы там в этой белорашке жмвут, панове, ну шо с них возьмешь???
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10.03.2021 11:49 Ответить
эй, купите еще электроэнергии у этих дегенератов!
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10.03.2021 11:52 Ответить
надо бы зеркально запилить, шо из Беларуси под рукаводством Лукашенка массово поставляли отравленное молоко и масло
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10.03.2021 11:56 Ответить
дивиюся як це їблоруське мудило ще не застрелилося з тої величезної партії зброї?
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10.03.2021 11:57 Ответить
Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї
Глава КДБ Білорусі Тертель заявив, що з України йшли величезні партії зброї "для проведення терактів" - Цензор.НЕТ 3462
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10.03.2021 12:02 Ответить
Я так розумію це підготовка до того що російська армія стане на кордоні вже на північному нашому кордоні(задля запобігання контрабанди зброї і таке інше).
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10.03.2021 12:54 Ответить
тут даже к гадалке ходить не надо, причем кацапы уже там окапываются
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10.03.2021 13:09 Ответить
шестёрки беларуского филиала ФСБ - твари подневольные..
надеюсь сами беларусы понимают что к чему, а если нет - то у них проблемы на годы вперёд
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10.03.2021 13:56 Ответить
Пора вводить эмбарго на беларуские товары
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10.03.2021 14:10 Ответить
И еще гвозди шли большими партиями - для обеспечения распяливания мальчиков в Сябростане
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10.03.2021 15:29 Ответить
Виникають деякі питання. Якщо зброя йшла великими партіями і ніде не засвітилась?Ну хоча б сябри-опозиціонери на бальонах підвісили і прикрасили квітами ту злощасну зброю і пронесли на мітингу.А якщо серйозно ,то рівень кацапо-мудіщенської брехні зашкалює, тут геббельс відпочиває.
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10.03.2021 15:52 Ответить
У борзых колхозников окончательно протекла крыша...
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10.03.2021 16:25 Ответить
 
 