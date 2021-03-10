Глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов"
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель утверждает, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусские новости", об этом Тертель заявил в программе "Разговор у президента".
"Это группы известные Олиневича (анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, там обеспечивались вооружением, специальными средствами, выходили на нашу территорию, совершали теракты, пытались уйти в Украину). Это группа известная террористическая Автуховича. По этой группе проводится в настоящее время расследование", - говорится в сообщении.
"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - сказал он.
По словам Тертеля, у КГБ есть информация о "причастных лицах".
"Мы принимаем соответствующие меры: у нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц. Они исходят в том числе с территории иностранных государств, отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств", - отметил глава КГБ.
По его словам, Украине по линии Генпрокуратуры направлены "запросы с фактами, фамилиями, телефонами причастных лиц".
"Ответы нами не получены. По группе Олиневича получена формальная отписка о том, что не соблюдена формальная сторона запросов. Это не соответствует нашим партнерским отношениям с Украиной и, считаем, создает угрозу для нашего государства в перспективе", - подытожил глава КГБ.
Напомним, ранее захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали якобы "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили "теракты" по всей Беларуси.
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У них свои калаши есть.
Калашей у них навалом.
Від виглядом прикордонників до кордонів з Україною підтянуться "іхтамнети" (ми вже знаємо, які вони аси маскараду), ну а там і можливі теракти (методи роботи фсб мордора всім вже відомі), і як наслідок - підстави для вторгнення
2. Простестующие это на картофельных грядках и торфяных болотах нашли.
3. Было бы хорошо показать образцы с номерами и доказательствами происхождения оружия в Украине.
А так это тупой кацапский звиздеж.
И кто из погранцов и КГБ уже сидит за этот ввоз оружия?
Эти тупые фейки так просто палятся!!!!!
Пока спрячься в спаме, пережди))
надеюсь сами беларусы понимают что к чему, а если нет - то у них проблемы на годы вперёд