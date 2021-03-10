Глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов"

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель утверждает, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусские новости", об этом Тертель заявил в программе "Разговор у президента".

"Это группы известные Олиневича (анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, там обеспечивались вооружением, специальными средствами, выходили на нашу территорию, совершали теракты, пытались уйти в Украину). Это группа известная террористическая Автуховича. По этой группе проводится в настоящее время расследование", - говорится в сообщении.

"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - сказал он.

По словам Тертеля, у КГБ есть информация о "причастных лицах".

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"Мы принимаем соответствующие меры: у нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц. Они исходят в том числе с территории иностранных государств, отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств", - отметил глава КГБ.

По его словам, Украине по линии Генпрокуратуры направлены "запросы с фактами, фамилиями, телефонами причастных лиц".

"Ответы нами не получены. По группе Олиневича получена формальная отписка о том, что не соблюдена формальная сторона запросов. Это не соответствует нашим партнерским отношениям с Украиной и, считаем, создает угрозу для нашего государства в перспективе", - подытожил глава КГБ.

Напомним, ранее захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали якобы "террористическую группу" Николая Автуховича. Они, по словам Лукашенко, готовили "теракты" по всей Беларуси.

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