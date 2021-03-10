Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в "оранжевую" зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 марта в восьми областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской области превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 71,5% (при норме меньше 65%).

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В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. По сравнению с минувшими сутками, из "оранжевой" зоны вышли Запорожская и Николаевская области, но вошла Черкасская область

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 9 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в восьми регионах - в Киеве (68,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (132,8), Винницкой (111,5), Черновицкой (89,1), Закарпатской (86,5), Житомирской (82,8), Николаевской (68,1) и Хмельницкой (63,4) областях.

Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (119,4%), Житомирской (141,3%), Закарпатской (139,0%), Киевской (100,1%), Ивано-Франковской (209,1%), Сумской (109,7%), Тернопольской (147,1%) и Черкасской (101,9%).





