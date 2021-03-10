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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в "оранжевую" зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в

По состоянию на 10 марта в восьми областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской области превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 71,5% (при норме меньше 65%).

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В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская  области. По сравнению с минувшими сутками, из "оранжевой" зоны вышли Запорожская и Николаевская области, но вошла Черкасская область

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 9 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в восьми регионах - в Киеве (68,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (132,8), Винницкой (111,5), Черновицкой (89,1), Закарпатской (86,5), Житомирской (82,8), Николаевской (68,1) и Хмельницкой (63,4) областях.

Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (119,4%), Житомирской (141,3%), Закарпатской (139,0%), Киевской (100,1%), Ивано-Франковской (209,1%), Сумской (109,7%), Тернопольской (147,1%) и Черкасской (101,9%).

Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в оранжевую зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в оранжевую зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в оранжевую зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Давно треба переводити учнів на дистанційне навчання - тим паче, канікули за два тижні. Діти - найкращі розповсюджувачі вірусу. Непомітно хворіють, але несуть заразу додому!

Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в "оранжевую" зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3796
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10.03.2021 10:48
+3
"Діти - найкращі розповсюджувачі вірусу. "



Досить поширювати цю антинаукову маячню.
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10.03.2021 11:20
+2
Хорошая штука статистика - хошь победил эпидемию, хошь ужос-ужос наступил.
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10.03.2021 11:11
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Давно треба переводити учнів на дистанційне навчання - тим паче, канікули за два тижні. Діти - найкращі розповсюджувачі вірусу. Непомітно хворіють, але несуть заразу додому!

Эпидзонирование Украины: Черкасщина перешла в "оранжевую" зону, уровень госпитализации превышен в восьми регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3796
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10.03.2021 10:48 Ответить
Методичку поменяй!
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10.03.2021 11:14 Ответить
"Діти - найкращі розповсюджувачі вірусу. "



Досить поширювати цю антинаукову маячню.
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10.03.2021 11:20 Ответить
Антинаукову?
Це так в методичці Свідків Секти Ртуті та аутизму кажуть?
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10.03.2021 12:24 Ответить
На які наукові дослідження спирається твоя методичка, сраний ти маніпулятор?
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11.03.2021 14:49 Ответить
Ну, розумно було б перевести навчальні заклади на дистанційку, крім перших і випускних класів шкіл та вишів.
Працівників, які можуть працювати віддалено теж.
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10.03.2021 11:00 Ответить
Чем отличается учебный процесс в "красных" областях от других?
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10.03.2021 11:06 Ответить
чим це розумно? можете науково обгрунтувати?
діти не відіграють якусь відчутну роль у поширенні вірусу
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10.03.2021 11:19 Ответить
Діти не здатні переносити інфекцію?
А ну ж обгрунтуй, Дідовик.
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10.03.2021 12:25 Ответить
Обгрунтовую. Діти не мають в собі білкових рецепторів АСЕ2, на які чіпляється твій "баранофікус".
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11.03.2021 14:48 Ответить
В нас чудово при цих всіх карантинах, крім першого, працюють і спортшколи, і дитсадки. Лікувати треба серцево-судинні, особливо у літніх, а це дорого, дешевше в інфекціонку заперти, і помирай там від свого інфаркту під ШВЛ.
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10.03.2021 11:29 Ответить
І взагалі, коняко, старайся уникати незнайомих лікарів.
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10.03.2021 11:39 Ответить
Меркава! Сиди у своєму єврейському танку та не мерехти. Вірус вже полює на тебе!!!
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10.03.2021 11:53 Ответить
Вважай, шо тремчу.
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10.03.2021 12:04 Ответить
Хорошая штука статистика - хошь победил эпидемию, хошь ужос-ужос наступил.
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10.03.2021 11:11 Ответить
чекайте повсюдно червоних зон, бо від води з Гангу відмовляються
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10.03.2021 11:18 Ответить
Дідовик, давненько тебе не було на форумі.
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10.03.2021 12:29 Ответить
Бардак в країні перейшов і на бардак в епідеміі.Буде як в тропічних садах - одне дерево цвіте,друге плодоносить,третє зав"язується,а на четвертому то все одночасно.І питається - навіщо тоді центральні наші здоровоохоронні органи,які допускають отакий різнобой в областях.Має бути так - десь спалах інфекціі - всі зусиллю туди...Країна має йти рівно,вона єдиний організм...
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10.03.2021 11:29 Ответить
У українців вибір невеликий: або захворіти, або вколотися китайською чи індійською бормотухою. Не треба сподіватись на те, що вірус мене не торкнеться. Обов'язково торкнеться, він дуже заразний.
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10.03.2021 11:57 Ответить
У мене на дільниці була сімейка, типу Меркави, не вірили в ковід. Мала зі школи принесла. Батько нічого, мати пневмонія, баба під апаратом, дід благополучно покинув цей грішний світ.
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10.03.2021 12:27 Ответить
 
 