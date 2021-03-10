Жителей ОРДЛО могли заставить подавать заявления против Украины в ЕСПЧ, - замглавы Минюста Лищина
В Министерстве юстиции Украины подозревают, что людей, которые живут в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления в Европейский суд по правам человека против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Буквы" рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
По его словам, сейчас против Украины в ЕСПЧ есть 10 500 заявлений.
"Из них 8000 - это Крым и Донбасс. Из этих 8 тысяч - 7 тысяч поданы с Донбасса. И из них 6 тысяч - жалобы исключительно против Украины", - сообщил Лищина.
"Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тыс. жалоб и из них - 7000 это исключительно жалобы из Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тыс. жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины", - подчеркнул замглавы Минюста.
Лищина отметил, что ЕСПЧ коммуницировали только два заявления.
"Первое касалось выплат пенсий Украиной. Однако суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказали. Второе дело подобное - относительно разрушения жилья. Заявительница жалуется, что ее дом обстреляли украинские военные . Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут", - сказал Лищина.
"Также у нас есть 150-200 дел, где вместе фигурируют Украина и Россия. Это жалобы, поданные украинскими военными, которых взяли в плен и пытали. Военными, которые так или иначе пострадали от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. в частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", - добавил представитель Украины в ЕСПЧ.
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Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/111901 Таня https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/111901 Адамс
Ось така версія на вибір:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо.
Артём Семенихин-мэр Конотопа
Эконмист Лановой
Экономист Андрей Новак
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Хочите мою власну думку? Мені байдуже, за кого люди на київському віче проголосують найбільше. Переконаний, що це буде справжній обранець. Ідеальний? Ідеальних не існує. Але не найгірший, якими були три останні
А серйозно: Ви думаєте що серед 73% знають хто така Зеркаль чи Безсмертний?
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о як...Цікаво, гроші за бездарність попередних генералісімусів будуть будуть відшкодовувати за держкошт, чи буде закон про відшкодування з особистої кишені маршалів?