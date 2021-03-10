Жителей ОРДЛО могли заставить подавать заявления против Украины в ЕСПЧ, - замглавы Минюста Лищина

В Министерстве юстиции Украины подозревают, что людей, которые живут в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления в Европейский суд по правам человека против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Буквы" рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, сейчас против Украины в ЕСПЧ есть 10 500 заявлений.

"Из них 8000 - это Крым и Донбасс. Из этих 8 тысяч - 7 тысяч поданы с Донбасса. И из них 6 тысяч - жалобы исключительно против Украины", - сообщил Лищина.

"Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тыс. жалоб и из них - 7000 это исключительно жалобы из Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тыс. жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины", - подчеркнул замглавы Минюста.

Лищина отметил, что ЕСПЧ коммуницировали только два заявления.

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"Первое касалось выплат пенсий Украиной. Однако суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказали. Второе дело подобное - относительно разрушения жилья. Заявительница жалуется, что ее дом обстреляли украинские военные . Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут", - сказал Лищина.

"Также у нас есть 150-200 дел, где вместе фигурируют Украина и Россия. Это жалобы, поданные украинскими военными, которых взяли в плен и пытали. Военными, которые так или иначе пострадали от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. в частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", - добавил представитель Украины в ЕСПЧ.

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