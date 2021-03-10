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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жителей ОРДЛО могли заставить подавать заявления против Украины в ЕСПЧ, - замглавы Минюста Лищина

Жителей ОРДЛО могли заставить подавать заявления против Украины в ЕСПЧ, - замглавы Минюста Лищина

В Министерстве юстиции Украины подозревают, что людей, которые живут в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления в Европейский суд по правам человека против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Буквы" рассказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, сейчас против Украины в ЕСПЧ есть 10 500 заявлений.

"Из них 8000 - это Крым и Донбасс. Из этих 8 тысяч - 7 тысяч поданы с Донбасса. И из них 6 тысяч - жалобы исключительно против Украины", - сообщил Лищина.

"Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тыс. жалоб и из них - 7000 это исключительно жалобы из Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тыс. жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины", - подчеркнул замглавы Минюста.

Лищина отметил, что ЕСПЧ коммуницировали только два заявления.

Также читайте: Решение ЕСПЧ полностью подрывает позицию России, которую она транслирует внешнему миру, - замминистра юстиции Лищина

"Первое касалось выплат пенсий Украиной. Однако суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказали. Второе дело подобное - относительно разрушения жилья. Заявительница жалуется, что ее дом обстреляли украинские военные . Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут", - сказал Лищина.

"Также у нас есть 150-200 дел, где вместе фигурируют Украина и Россия. Это жалобы, поданные украинскими военными, которых взяли в плен и пытали. Военными, которые так или иначе пострадали от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. в частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", - добавил представитель Украины в ЕСПЧ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина подала в ЕСПЧ девятый иск против РФ: на этот раз из-за покушения на Навального и убийств Хараберюша и Шаповала. ДОКУМЕНТ

Автор: 

оккупация (10119) Донбасс (26955) Европейский суд по правам человека (811) Лищина Иван (47)


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Топ комментарии
+6
Прошло два года, а война никуда не делась.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))

https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/111901 Таня https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/111901 Адамс
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10.03.2021 11:05
+5
І ніяких "КПП".
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10.03.2021 11:05
+5
Пусть "кормильцы" сидят в своих "республиках" и не тявкают . Чем дальше , тем сложнее им будет сидеть на двух стульях . Предателей нигде не любят .
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10.03.2021 11:20
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Може прозріють колись. А поки - СТІНА.
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10.03.2021 11:01 Ответить
І ніяких "КПП".
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10.03.2021 11:05 Ответить
Вхід-вихід має бути тільки в один бік. Зайшов? Добре. Вийшов? Вже не зайдеш. А як ще?
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10.03.2021 11:16 Ответить
Там інша справа. Україна винувата, що не створила належних умов і нагляду для біженців. Вони залишились підвішеними у повітрі в Україні. Кожен сам-собі почав жити, як може. Особисто знаю багатьох біженців, що крадуть метал на металоприйомку. Невже Україні не потрібні робочі руки, щоб піднімати економіку, а не красти?
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10.03.2021 11:14 Ответить
Я також знаю багатьох біженців. Влаштувались непогано. Один з Крима, а з Донецька, Іловайська та інших міст окупованого Донбасу- десятки. Всі працюють, заробляють, діти садок приймаються без черги (як і в школу). Якщо твої знайомі збирали брухт у Донецьку, то й тут вони будуть збирати брухт.
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10.03.2021 11:25 Ответить
Але ж контроль має якийсь бути? Люди ж фактично прийшли сюди займатись мародерством. В деяких навіть даху нема взагалі. Їм треба увага і контроль. Крок вліво, крок вправо... Звісно санкція має бути не розстріл, а попередження, наприклад. Взагалі для біженців мають бути фільтраційні табори. Де є робота, всі умови, цілковиті кластери. Але там люди мають бути по виході поділені на декілька категорій. Одних можна пускати в Україну, інших треба ще притримати, а деяких треба викидати назад в Лугандон, як безнадійних. Тільки уваги цим дамбасам треба приділяти неміряно. А як ще?
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10.03.2021 11:38 Ответить
Еммм... Як ти собі уявляєш ці табори та їх функціонал? Щоб стати біженцем, людина повинна зареєструватись як переміщена особа. Профіту це надає небагато. Простіше приїхати, зняти квартиру та жити далі. Наприклад, людина з Донецька купила квартиру у Києві у 2012-2013рр. Після початку війни переїхала- вона біженець? А якщо приїзджаєш із кількома мільйонами готівки, купуєш нерухомість і живеш далі- біженець? Це дуже суперечливе питання. Хто хоче влаштуватись- з голоду не вмирають. А кримінальні елементи з окупованого регіону і до війни вільно пересувались Україною, і ніяк їх не відсієш.
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10.03.2021 11:48 Ответить
Питання складне, згоден. Навіть надскладне. Фільтраційні табори - це звичайна бомжатня, на яку суспільство має скинутись. І європейці теж, бо це загальна проблема. Люди мають бути під увагою держави. І ця увага має бути не тільки каральною, а і рятівною
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10.03.2021 13:01 Ответить
Подавайте на кацапню 20 тыс. жалоб. Кто мешает?
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10.03.2021 11:05 Ответить
Ну ну ))) Адепт рускаваміра самостійно написав заяву в ЄСПЧ. Та вони буквар скурили за школою
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10.03.2021 11:05 Ответить
Прошло два года, а война никуда не делась.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))

https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/111901 Таня https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/111901 Адамс
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10.03.2021 11:05 Ответить
Правильно. Пєцю і Зєлю на нари. Обираймо нормального ЄДИНОГО кандидата на дострокові.
Ось така версія на вибір:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо.
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10.03.2021 11:21 Ответить
Мишель Терещенко-мэр Глухова.
Артём Семенихин-мэр Конотопа
Эконмист Лановой
Экономист Андрей Новак
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10.03.2021 11:31 Ответить
Додаєм до списку. Потім проголосуємо на київському віче.
_______________
Хочите мою власну думку? Мені байдуже, за кого люди на київському віче проголосують найбільше. Переконаний, що це буде справжній обранець. Ідеальний? Ідеальних не існує. Але не найгірший, якими були три останні
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10.03.2021 11:44 Ответить
Тобто, нарід на виборах вибирав найгірших, за вашими словами, і раптом він вибере найліпших? Ваня, відкрию тобі секрет: одна людина нічого не вирішить, треба команда. А в команді із десятків тисяч людей всяке зустрічається, і доводиться іти на компроміси, щоб прийняти важливий закон. Знову голосувати за котів в мішку, раптом пощастить?
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10.03.2021 11:56 Ответить
Ви не зрозуміли саму суть. Люди на віче висувають кандидата, який перемагає на виборах. Якщо це був помилковий кандидат, то люди на тому ж віче цьому ж кандидату оголошують недовіру і висувають нового на дострокові!!! І не треба ніяких майданів з шинами і пляшками! З потрясінням для економіки і всього устрою країни! Зібрались на віче і проголосували! Мільон людей не купиш, як тітушок!
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10.03.2021 13:11 Ответить
Красиво, но незаконно. Вот только нелигитимного президента нам не хватало. А если ещё и его какое-то там вече отзывает, назначает нового, то это уже дважды нелегитимный. Кацапы от радости упьются своей бормотухой и массово начнут ловить белочек. Россия станет мировым центром экспорта пушнины. Ваня, в этом твой план?
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10.03.2021 17:04 Ответить
Ви не зрозуміли. Я ж написав - люди на віче обирають не президента, а кандидата в президенти, який вже гарантовано переможе на виборах, на часі дострокових. Мало того, на тому ж віче люди підписують з цим кандидатом суспільний договір, в який внесені найважливіші кроки і напрямки. Буде правильно, якщо і імена ключевих призначенців майбутнього президента в договорі теж будуть вказані, щоб не було таких неочикуваних шмигалів з венедиктовими. Де тут порушення Конституції? Якщо президент обдурить і зробить все не так? На такому ж віче обираємо іншого на дострокові, а цьому оголошуєм недовіру. І нехай спробує не піти у відставку. Але навряд таке вже станеться, Суспільний договір має стати для обранця "біблією".
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11.03.2021 04:18 Ответить
Отакої! А де в списку Тимошенко (ЮЛЯ!)? Це напівжарт....
А серйозно: Ви думаєте що серед 73% знають хто така Зеркаль чи Безсмертний?
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10.03.2021 11:45 Ответить
Юля - прем'єр, як найбільш ефективний за часів Незалежності. А хто такі Зеркаль і Безсмертний люди, які прийдуть голосувати на київське віче, добре будуть знати, не майте сумнівів. А як київське віче вирішить, так вся країна і проголосує.
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10.03.2021 13:16 Ответить
та ну, там столько говна в голове, что оно както ж должно вьілазить из маленькой мозговой коробки. вот и вьілезло.
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10.03.2021 11:08 Ответить
А что,ордиловцев уже приняли в совет Европы?..от это новость
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10.03.2021 11:09 Ответить
...а если вы не отзоветесь-мы напишем в спортлото.
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10.03.2021 11:14 Ответить
Пусть "кормильцы" сидят в своих "республиках" и не тявкают . Чем дальше , тем сложнее им будет сидеть на двух стульях . Предателей нигде не любят .
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10.03.2021 11:20 Ответить
Пусте. До кінця цієї війни практично ніхто з заявників не доживе. У лугандонівському раю навіть на дві пенсії жити тяжко.
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10.03.2021 11:21 Ответить
бумага все стерпит , пишите пишите
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10.03.2021 11:33 Ответить
Из этого ясно видно недоработку украинской власти, она поощрять не будет тех кто будет подавать заявления против Московии в ЕСПЧ. Ну, не заинтересованы они в этом. Сепаратисты для них союзники.
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10.03.2021 11:34 Ответить
Лугандони проти парашки теж пишуть позови чи до агресора претензій немає?
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10.03.2021 11:48 Ответить
в частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", - добавил представитель Украины в ЕСПЧ.Источник: https://censor.net/ru/n3252328

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о як...Цікаво, гроші за бездарність попередних генералісімусів будуть будуть відшкодовувати за держкошт, чи буде закон про відшкодування з особистої кишені маршалів?
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10.03.2021 12:21 Ответить
А против гарантов терцелостности никто почемуто не подаёт?
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10.03.2021 13:08 Ответить
цікаво під час гітлерівської окупації кремль забезпечував окуповані території грошами, харчами, одягом? то може нам подати в суд за це на москву?
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10.03.2021 16:28 Ответить
 
 