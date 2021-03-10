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МИД о возмущении посла Израиля насчет стадиона Шухевича в Тернополе: Дипломатам следует работать над укреплением дружбы между народами, а не наоборот

МИД о возмущении посла Израиля насчет стадиона Шухевича в Тернополе: Дипломатам следует работать над укреплением дружбы между народами, а не наоборот

Дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, комментируя требование посла Израиля в Украине Джоэля Лиона отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича, передает Цензор.НЕТ.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - заявил Николенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Как сообщалось, посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения.

МИД о возмущении посла Израиля насчет стадиона Шухевича в Тернополе: Дипломатам следует работать над укреплением дружбы между народами, а не наоборот 01

Автор: 

Израиль (1921) МИД (6935) Тернополь (769) Шухевич (249) Лион Джоэль (15) Николенко Олег (301) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+33
Коротко і зрозуміло. Дякую за реакцію МЗС.
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10.03.2021 11:09
+22
Вот ещё на стадион маланцы свой пятак не совали.. Сейчас будут учить, как что называть.
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10.03.2021 11:08
+16
Ответ зарвавшемуся дипломату от Израиля- не мальчика, а мужа. Супер трижды!
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10.03.2021 11:08
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Да он бы через полчаса переименовал стадион в имени Бен Гуриона
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10.03.2021 11:11 Ответить
Вот ещё на стадион маланцы свой пятак не совали.. Сейчас будут учить, как что называть.
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10.03.2021 11:08 Ответить
Ответ зарвавшемуся дипломату от Израиля- не мальчика, а мужа. Супер трижды!
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10.03.2021 11:08 Ответить
Коротко і зрозуміло. Дякую за реакцію МЗС.
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10.03.2021 11:09 Ответить
А як щоб назвати стадіон "Імені Стьопи Чубенко". Хто не знає, то варто поцікавитись. Цей хлопчик вартий того, щоб його ім'я увічнили саме таким чином!
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10.03.2021 11:09 Ответить
На жаль ми швидко забуваємо всі злочини кацапсячої орди проти України...
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10.03.2021 11:14 Ответить
Может начать с Краматорска?
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10.03.2021 11:31 Ответить
правильно . стадіон в Донецьку так і назвемо!
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10.03.2021 11:33 Ответить
або так. "Авангард" ім. Чубенка.
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10.03.2021 11:34 Ответить
Повністтю! "Авангард" імені Героя України Стьопи Чубенка! Ця дитина дуже любила життя! Й дуже любила грати у футбол. Та коли ворог почав його ламати, хлопець не здався, не став на коліна. Він вартий великої шани!
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10.03.2021 12:07 Ответить
Да, это было бы здорово! Степа достоин того что бы о нем помнили всегда.
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10.03.2021 13:24 Ответить
Це той посол, який не володіє мовою країни перебування і строчить свої пости виключно англійською.
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10.03.2021 11:10 Ответить
Це неповага до країни. Зовсім неважко знайти україномовних ізраільтян.
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10.03.2021 11:26 Ответить
Да посол он...(звиняйте за єзичіє)
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10.03.2021 11:35 Ответить
А цьому послу вже сказали, що йому час вже час мацу вдома куштувати?
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10.03.2021 11:11 Ответить
Израиль настолько нагло и оскорбительно ведет себя по отношению к Украине, что можем и не обращать особого внимания. (выступления президента Израиля в ВР в 2016м, когда он начал обзывать украинцев чуть ли не пособниками гитлера).
Но стадион имени Шухевича - может не понравиться господину Блинкену, у которого в родовой памяти остались еврейский погромы в Украине. А господин Блинкен обьективно нужней сейчас Украине больше чем ЗЕ, даже больше чем все наши известные политики вместе взяты.
Не злите фанатичногго и оч. образованного Блинкена! Истоически Шухевич фигура непонятная, вокруг него масса мифов и немифов и там черт ногу сломит. Пока нет однозначного восприятия фигуры Шухевича в Украине и на Западе, лучше называть стадионы именами спортсменов. Это умно и работает на сшивание Украины в сильную страну, а не раздувания ненужного напряжения.
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10.03.2021 11:14 Ответить
В бан
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10.03.2021 11:21 Ответить
І що корисного для України робить Їзраїль, а тим більше той єрмолочкик?
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10.03.2021 11:33 Ответить
Интеллекутальный импотент, от бессилия оно тут баны ставит.
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10.03.2021 14:12 Ответить
Вони так себе вели завжди. Бо немає спротиву і покарання. І нетреба забувати, що у тій країні дуже ******* рашу і путіна.
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10.03.2021 11:27 Ответить
Які єврейські погроми в Україні може пам'ятати 58 річний Блінкен?Що ти несеш?
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10.03.2021 11:39 Ответить
Это не улица, и даже не площаль. Просто стадион. Да еще и на Западной Украине. Можно туда свой шнобель не совать???
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10.03.2021 11:15 Ответить
а бестолковый кулеба чего отмалчивается в фб?
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10.03.2021 11:16 Ответить
Я уже тебе же писал - не дело это министра размениваться на такую шелупонь, как это пейсатое чмо
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10.03.2021 18:14 Ответить
Ссориться с Израилем, как бы, нам сейчас не стоило бы ... НО

Переименование стадиона
Масштаб - г.Тернополь
Стоимость - ноль
Последствия - ноль
Продажа Израилем военных технологий в РФ
Масштаб - РФ, Израиль и все страны где РФ ведет боевые действия
Стоимость - многомиллиардные контракты
Последствия - тысячи убитых по всему миру

Так что, господин посол, сидите и не 3,14здите!
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10.03.2021 11:17 Ответить
Предсавители разных колен израилевых попадая в ВР, КМ и в президенты дают основания Израилю вмешиватьс во внутренние дела Украины.
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10.03.2021 11:17 Ответить
Гройсман,зеленський, і легіони іже з ними... І українці ще й антисеміти?
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10.03.2021 11:35 Ответить
іСраіль не визнає голодомор і геноцид Українців . Це ВОРОЖА країна до України ! В ній весь час відсижуються українські когупціонери! Голодомор тЕж був зроблений руками синів іСраілю !😈
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10.03.2021 11:21 Ответить
А у мене є претензії до Ізраїлю - навіщо представники цього народу стратили Ісуса Христа, завдяки вченням якого побудована нинішня цивілізація?
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10.03.2021 11:23 Ответить
цигани, і ті хоть цвяха наважились вкрасти...
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10.03.2021 11:37 Ответить
Назва "Імені Шухевича", це майстерний, спланований точковий удар по Україні, по її іміджу. "Спровокуємо бурхливу антиукраїнську реакцію й покажемо які вони, бандерівці". А ми й повелися як барани. Може досить наступати на одні й ті ж граблі, які нам кремль підкладає?!
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10.03.2021 11:24 Ответить
Не потрібно микать , говори за себе. Бо це в тебе якась маланська маніпуяція !Ми українці ,ми ,нам ! За себе пиши , а не за всіх розписуйся !!!😈
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10.03.2021 11:32 Ответить
баклан, прокидайся! мосад від учора не спить!
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10.03.2021 11:29 Ответить
Почитала твіттор пана посла. Навтикали йому добряче. Не гірше ніж наш МЗС.
Молодці дописувачі.
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10.03.2021 11:31 Ответить
о возмущении посла Израиля насчет стадиона Шухевича/ С приходом кодлана Коломойского к власти израильский посол сильно возбудился. Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион/ Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры. А раньше израильские послы только изредка тихо попискивали: Израиль не признАет Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман.
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10.03.2021 11:32 Ответить
Увы,это итог международного авторитета страны Украина, - ниже плинтуса.
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10.03.2021 12:40 Ответить
Пусть для начала государство Израиль признает голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа! И прекратит совать свой нос не в свои дела, в лице своего посла, который судя по всему у кремлядей на зарплате
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10.03.2021 11:35 Ответить
https://twitter.com/zabytki_ua
https://twitter.com/zabytki_ua

Zabuta

@zabytki_ua

·https://twitter.com/zabytki_ua/status/1369539831840247815 2 год

У відповідь
https://twitter.com/IsraelinUkraine @IsraelinUkraine

Україна - суверенна держава, тому своїх героїв та ворогів ми визначимо самі без вашої допомоги! Щось я не пригадую такої активності Ізраїлю в допомозі України у війні з Московією!
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10.03.2021 11:35 Ответить
https://twitter.com/dobryiden78
https://twitter.com/dobryiden78

Добрий Ден

@dobryiden78

·https://twitter.com/dobryiden78/status/1369351185845653510 15 год

У відповідь
https://twitter.com/IsraelinUkraine @IsraelinUkraine

Вибачте, ЩО? Є матеріали Гаагського трибуналу, там вам усі відповіді на питання, хто є хто. А "вимагати" ви можете у себе вдома. Охрініти, коли якась курка кидає хліб на землю, хоч вона і якась "висока" дружина - то є нормально в ізраїлі?
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10.03.2021 11:35 Ответить
https://twitter.com/misyats
https://twitter.com/misyats

siedmioletni zagończyk

@misyats

·https://twitter.com/misyats/status/1369306955903340546 18 год

У відповідь
https://twitter.com/IsraelinUkraine @IsraelinUkraine

Шухевич не мав жодного стосунку до СС, батальйон Нахтіґаль, у якому він служив, підпорядковувався Вермахту й не брав участі у військових злочинах. Дуже прикро, що ви поширюєте міфи російської пропаганди
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10.03.2021 11:36 Ответить
https://twitter.com/harn1972
https://twitter.com/harn1972

Harn

@harn1972

·https://twitter.com/harn1972/status/1369354201827074052 15 год

У відповідь
https://twitter.com/IsraelinUkraine @IsraelinUkraine

Ви тварюки ліцемірні ще за голодомор не відповіли, ви чудово слугували будь яким катам світу, а зачасту самі ставали ними влаштував червоний переворот в росії 1917 р. та ставши керівниками червоного терору.
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10.03.2021 11:36 Ответить
https://twitter.com/oleh009
https://twitter.com/oleh009

Oleh009

@oleh009

·https://twitter.com/oleh009/status/1369298510412152838 18 год

У відповідь
https://twitter.com/IsraelinUkraine @IsraelinUkraine

Коли Тель-Авівська міськрада присвоїть міському стадіону ім"я Романа Шухевича, тоді і будете щось вимагати
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10.03.2021 11:37 Ответить
https://twitter.com/Elena8821520108
https://twitter.com/Elena8821520108

Elena88

@Elena8821520108

·https://twitter.com/Elena8821520108/status/1369353909739925514 15 год

У відповідь
https://twitter.com/IsraelinUkraine @IsraelinUkraine

Голодомор коли визнаєте і за Кагановича Лазара Мойсеєвича каяття буде?
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10.03.2021 11:37 Ответить
https://twitter.com/Denga_com_ua

https://twitter.com/Denga_com_ua
https://twitter.com/Denga_com_ua

Дєньга

@Denga_com_ua

·https://twitter.com/Denga_com_ua/status/1369389232205217792 12 год

У відповідь
https://twitter.com/IsraelinUkraine @IsraelinUkraine

як громадянин України вимагаю, щоб Джоель Ліон покинув мою країну.
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10.03.2021 11:38 Ответить
А я як громадянин України і Ізраїлю приєднуюся. Джоель Ліон шкодить добрим відносинам обох країн і народів.
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10.03.2021 16:01 Ответить
Джоэля Лион усраільське *уйло , разом із своїм шефом ,який красувався з георгієвською стрічкою , подарованою пуйлом, на параді в Маскві ! Не їх свиняче діло що Українцям робить і називать !😆
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10.03.2021 11:38 Ответить
Занадто м'яке відповідь на відверте втручання у внутрішні справи.
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10.03.2021 11:41 Ответить
Его просто дипломатично послали накуй (таков уж дипломатический язык)😁
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10.03.2021 18:17 Ответить
Не знаю тонкощів дипломатичного протоколу, але відповідь української сторони видається такою,що за рівнем не відповідає зухвалій заяві посла. Хіба, що ми є колонією малайців.
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10.03.2021 18:33 Ответить
"Израиль" что, уже признал голодомор?
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10.03.2021 11:44 Ответить
такие как этот посол заслуживают только того чтобы их посылать. понятно куда
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10.03.2021 11:47 Ответить
Пора и Украине его послать. Домой, с билетом в одну сторону
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10.03.2021 12:05 Ответить
Стандартний приклад чергової ізраїльської хуцпи. Періодичне нагадування ,що цьомати слід лише обрізане. Свининки може навернуть, поки рабе Джоель не заборонив?!!
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10.03.2021 11:47 Ответить
Израиль рушит бульдозерами дома мирных палестинцев и умудряется поучать УкраинуМЗС про обурення посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича в Тернополі: Дипломатам варто працювати над зміцненням дружби між народами, а не навпаки - Цензор.НЕТ 9841
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10.03.2021 11:51 Ответить
Ме ла нський фашизм , нє пройдьот !!!😈
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10.03.2021 11:55 Ответить
дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами/ Какая нахрен дружба и уважение. Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона../ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. 11.06.20
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10.03.2021 12:01 Ответить
Дивно що, посол не звертає уваги на історію Ірини Райхенберг, яку сім'я Шухевича вберегла від Голокосту, а після арешту дружини Роману Шухевичу вдалося врятувати дівчинку знову і переправити її в жіночий монастир. Прізвище Райхенберг є серед жертв в музеї Яд-Вашем, бо сестру Ірини Ірму вбили посеред вулиці. Таким чином, згідно традиції Ізраїль міг би оголосити Шухевича "праведником народів світу".
Хоча, деякі єврейські організації заявляли про причетність Шухевича до геноциду але наскільки відомо документальних доказів в Яд-Вашемі немає. В головному це, радянські агітки. Доречи, серед українців 2634 "праведників світу", а от серед россіян тільки 204. І між тим, відношення Ізраїля до "запорєбрика" набагато краще ніж до України. Не дивлячись на те що, Україна єдина крім Ізраїля країна де відкриті євреї були не тільки прем'єр-міністрами але й законно обраним президентом.
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10.03.2021 12:11 Ответить
ЗІ: Взагалі дивно, звинувачувати в антисимітизмі людину, яка без усякої надії на винагороду чи медальку ризикувала власним життям і життям своїх дітей рятуючи маленьку єврейську дівчинку з сусіднього будинку. Якось не зрозуміло, тут він ідеологічно керує винищенням євреїв і одночасно ховає в своєму домі маленьку єврейку. Ще більш дивним є те що, у відділі політвідділі УПА з власної волі працює єврей Лейба Добровський («Валерій»), який створює ряд агітаційних матеріалів.
Хоча, траба зазначити що ОУНівець Михайло Свистунтаки здобув звання "праведника народів світу".
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10.03.2021 12:41 Ответить
Пусть этот долбаный " пошол" сначало изучит материалы нюрнбергского процесса ( только не в издании совка),да посмотрит на настояящиее ФИО чекистов, нкаведешников творивших красный террор ,да на настоящие фамилии свердлова , троцкого и прочих мудней, там каждый треттий рабинович. И после того что творили твои соплеменники ещё хочет казаться белы и пушистым. Кстати троцкий(Лейба Бронштейн) является создателем первых простейших концлагерей, а нацисты их развили , превратив в конвейер смерти.
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10.03.2021 12:17 Ответить
Перші концентраційні табори з'явилися на Кубі під час придушення іспанцями повстання у 1896 році. Потім британці застосували цю практику під час другої англо-бурської війни у 1899-1902.
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10.03.2021 12:29 Ответить
хотєл чтоб назвалі в чєсть цадіка нахмана?ваше племя і так керує Україною разом з кацапами...etc
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10.03.2021 12:31 Ответить
Внутрішня окупація , меланцями ,прогресує !!!😈
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10.03.2021 12:42 Ответить
пусть Израиль сменит посла
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10.03.2021 13:06 Ответить
До сих пір не можливо збагнути, якими міркуваннями з памяті користуються наші ДИПЛОМАТИ при реакції на заяви ось таких "колег" ? Послу Ізраїлю Джоелю Ліону треба теж нагадувати про некоректність взагалі якихось крякань в бік України. Допомагати вони нам в боротьбі проти агресора не квапляться, а те що зараз опишу, взагалі іде в роздріб з поняттям "ДОПОМОГА". Предстваник Міжнародного сіоніського руху, громадянин Ізраїлю Якоб Кедмі з "командою", в якій гуртуються такі українофобські, україноненависницькі, антидержавницькі особи як негідники Вассерман (ідеологічний противник Державності України), Долинський (диверсант, зрадник) і ще купа Лайна сконцетровано під його керівництвом для ведення антиукраїнської роботи на міжнародному рівні і знаходяться ДЕ? Правильно, в МОСКВІ. До речі, всі вони "добросовісно, з усердям" працюють над розвалом України з метою у нас утворити сіоніські єврейські території. Для цього можна чути їхніх "проповідників" як на Ютубі так і в Україні на зборищах єврейських. Досить нам цього музею "Холокосту", де уже відкрито висловлюються навіть не просто антиукраїнські тезиси, а і антидержавні дії. І всі мовчать. Ми розуміємо, що ЄВРЕЙ ЄВРЕЮ ..різня, але коли їхні керівники щось організують,,, то вони всі під ними. Юра, скажи це при можливості Кулебі ! Дивитись противно на все це.
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10.03.2021 13:39 Ответить
До сих пір не можливо збагнути, якими міркуваннями з памяті користуються наші ДИПЛОМАТИ при реакції на заяви ось таких "колег" ? Послу Ізраїлю Джоелю Ліону треба теж нагадувати про некоректність взагалі якихось крякань в бік України. Допомагати вони нам в боротьбі проти агресора не квапляться, а те що зараз опишу, взагалі іде в роздріб з поняттям "ДОПОМОГА". Предстваник Міжнародного сіоніського руху, громадянин Ізраїлю Якоб Кедмі з "командою", в якій гуртуються такі українофобські, україноненависницькі, антидержавницькі особи як негідники Вассерман (ідеологічний противник Державності України), Долинський (диверсант, зрадник) і ще купа Лайна сконцетровано під його керівництвом для ведення антиукраїнської роботи на міжнародному рівні і знаходяться ДЕ? Правильно, в МОСКВІ. До речі, всі вони "добросовісно, з усердям" працюють над розвалом України з метою у нас утворити сіоніські єврейські території. Для цього можна чути їхніх "проповідників" як на Ютубі так і в Україні на зборищах єврейських. Досить нам цього музею "Холокосту", де уже відкрито висловлюються навіть не просто антиукраїнські тезиси, а і антидержавні дії. І всі мовчать. Ми розуміємо, що ЄВРЕЙ ЄВРЕЮ ..різня, але коли їхні керівники щось організують,,, то вони всі під ними. Юра, скажи це при можливості Кулебі ! Дивитись противно на все це.
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10.03.2021 13:41 Ответить
Израиль настолько нагло и оскорбительно ведет себя по отношению к Украине, что можем и не обращать особого внимания. (выступления президента Израиля в ВР в 2016м, когда он начал обзывать украинцев чуть ли не пособниками гитлера).
Но стадион имени Шухевича - может не понравиться господину Блинкену, у которого в родовой памяти остались еврейский погромы в Украине. А господин Блинкен обьективно нужней сейчас Украине больше чем ЗЕ, даже больше чем все наши известные политики вместе взяты.
Не злите фанатичногго и оч. образованного Блинкена! Истоически Шухевич фигура непонятная, вокруг него масса мифов и немифов и там черт ногу сломит. Пока нет однозначного восприятия фигуры Шухевича в Украине и на Западе, лучше называть стадионы именами спортсменов. Это умно и работает на сшивание Украины в сильную страну, а не раздувания ненужного напряжения.
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10.03.2021 14:09 Ответить
ПНХ - КАЦАПОУСРАІЛЬСЬКЕ ЛАЙНО !!!😆
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10.03.2021 16:32 Ответить
Отличный диспут) Очікував, що буду отримувати по пиці за цей пост, але не від такого екзотичного персонажу. Мабуть запасний аватар из "сусеков" дістав
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10.03.2021 20:47 Ответить
 
 