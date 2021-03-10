МИД о возмущении посла Израиля насчет стадиона Шухевича в Тернополе: Дипломатам следует работать над укреплением дружбы между народами, а не наоборот

Дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, комментируя требование посла Израиля в Украине Джоэля Лиона отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Романа Шухевича, передает Цензор.НЕТ.

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - заявил Николенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Как сообщалось, посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения.