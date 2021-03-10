Ткаченко поддержал отсрочку штрафов за нарушение языкового законодательства: Так мы не убедим население в необходимости учить украинский язык

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает отсрочку на полтора года штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчук, Потураева и Корниенко, которые отсрочивают введение штрафов на полтора года до момента введения всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ткаченко пояснил, что за этот период можно будет провести продвижение изучения украинского языка, в частности введение бесплатных курсов во всех регионах, что не было сделано ранее.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, которое не владеет в достаточной мере украинским языком, в том, что его необходимо учить", - добавил министр.

Как сообщалось, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов Верховной Рады, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".