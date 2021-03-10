Ткаченко поддержал отсрочку штрафов за нарушение языкового законодательства: Так мы не убедим население в необходимости учить украинский язык
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает отсрочку на полтора года штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчук, Потураева и Корниенко, которые отсрочивают введение штрафов на полтора года до момента введения всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ткаченко пояснил, что за этот период можно будет провести продвижение изучения украинского языка, в частности введение бесплатных курсов во всех регионах, что не было сделано ранее.
"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то я считаю, что таким образом мы не убедим большинство населения, которое не владеет в достаточной мере украинским языком, в том, что его необходимо учить", - добавил министр.
Как сообщалось, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает категорически против инициатив отдельных депутатов Верховной Рады, которые инициируют отмену штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас міністр закон не читав?
ПЕРЕКОНАЛИ?
MOVA ! MOVA ! MOVA !
1. Кожний громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою.Стаття 30: лише за проханням клієнта клієнт може отримати послугу недержавною,. бо
Стаття 20. Державна мова у сфері трудових відносин
1. Ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов'язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків:
а) обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;
Воно всякими способами буде гавкать, щоб жидокацапи комфортно почувалися в Україні!
Сын никогда не говорил на украинском - жизнь заставила и читая вслух Остапа Вишню и Павло Глазового, за месяц выговорился!!! И говорит на литературном украинском. Теперь, свободно владеет тремя - украинский, английский, "русский"... и технический тоже. ЖЕЛАНИЕ. А малороссов жалеть не надо - их надо *******... ногами и штрафами.
Державномовний владеет навыком «переключения с языка на язык», как делают люди и те же русские в Европе. Бермудский треугольник для русских существует почему-то только в Украине, так как русскоговорящий не может быстро перейти со своего русского на другие языки только в Украине. Особенную сложность вызывает переход на очень близкородственный украинский. А все потому, что им всю жизнь так удобно и проще некуда говорить только на одном русском, это как одна пара обуви на всю жизнь. Обеспечивает такую верность неэластичность мозга, который заражен русской скрепой и которая блокирует другие языки. Иными словами - русский сделал их мозг узким и другие языки туда просто не влезу. А при попытке другого языка пробраться в русскую голову, голова начинает трещать и скрепа, как совковая антивируска, посылает на челюсть сигнал «меня геноцидят украинским, памагите!». Считается геноцидом даже то, что в магазине их приветствуют на украинском, так как на лбу они не клеют «русский» для «правильного» приветствия, что они стразу считают навязывание нерусского языка и нарушением своих прав гражданина Украины. Но в других странах нормально воспринимают приветствие на языке страны и дают себя обслуживать без воплей « а можна на опщепанатянам?». Поэтому вместо того, чтобы учить госязык Украины, как они делают с английским в школе, упоротые русскоговорящие предпочитают посылать всем меседж «у меня одна языковая извилина и я ею горжусь, а переключатель на другие языке у меня не работает, потому что некуда переключать». Именно так это звучит для державномовного украинца.
Так что кичится своей языковой недоразвитостью для русскоговорящих в порядке вещей. Та же скрепа не дает им понять, что закон про мову еще и закон о праве других. А они в нем видят только свое право «меня обслужите на русском, а я никого не буду, ибо это нарушает мое право». Не доходит или классическая русская бараноупертость, что будучи в роли обслуги, обязаны такое же право обеспечить другому.
https://ibb.co/nfJKMQT "
https://www.youtube.com/watch?v=PID4PquZKKU
2. пишеш Креміню
3. Кремінь пише "власнику" хабалки листа щастя і тобі пише, що написав власнику
4. у цьому листі повинно стояти не лише догана, а ще і направлення хабалки на курси.
5. Дається час на вивчення - 30 фраз для роботи для особливо запаяних русской хромосомой.
6. ти приходиш з перевіркою, нариваєшся у тому ж магазині чи на нову хабалку (стару вигнали) чи на ту саму (не окучила мову).
7. пишеш наново заяву Креміню
8. Кремінь виписує штраф. Довго? вивчення мови потребує час. У них був час 30 років? Але вимоги не було. Відлік почався лише з 2021.
А так все ОК с языками.
Нам не надо ничего учить - кто живет в русскоязычных регионах, тот продолжает говорить на своем родном языке (на русском) и понимает государственный.
А кто живет в украиноязычных регионах, тот продолжает говорить на своем родном языке (на украинском) и понимает русский (если он ему нужен, а он по любому нужен).
Проблемы могут возникнуть только у озвученных суржикомовных нацменов с Запада - там говорят на своем языке, вообще не понимают русский и с горем пополам понимают государственный.
Мне укрмова, кстати, нравится. Люблю читать укрклассику, особенно поэмы. Также мне много чего другого нравится, как и всемс людям - каждому свое.
Кроме прочего, мне нравятся лошади. Люблю прокатнуться на коне при случае.
Но я на работу и в магазин ЕЗЖУ НЕ НА ЛОШАДИ, А НА АВТОМОБИЛЕ.
Вдолби это в свою тупую башку.
Мы, русскоязычные, не будем юзать вашу укрмову не потому, что она нам не нравится или мы ее не знаем. ПРОСТО У НАС УЖЕ ЕСТЬ СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК. ПОЛУЧШЕ ВАШЕГО. Венгров вы небось не смогли принудить отказаться от их языка. Так там кучка сраная тех венгров. А нас 20 миллионов. Скорее мы тебя заставим на нашем языке говорить. Запомни это и сдристни с нашего русскоязычного ресурса на свой укромовыный нахй.
ЦН сколько стоит - ВСЕГДА был с самого основания и по сей день РУССКОЯЗЫЧНЫМ. Именно потому, что русский это международный язык, а не местечковый. Сомневаешься - читай официальный список международных языков Земли.
А то, что потом для вас, бандер, прикрутили укрверсию с кривым автопереводом, так это почти все СМИ сейчас так делают и там по три десятка языков разных.
Так что не мычи, а пшло отсюда на свой уксайт. И не воняй здесь своим расизмом, тварь.
А теперь, внимание, вопрос:
КТО ВИДЕЛ, ЧТОБЫ КОГО-НИБУДЬ ШТРАФАНУЛИ ЗА БРОШЕННЫЙ ОКУРОК?
ИЛИ КТО ВИДЕЛ, ЧТОБЫ КТО-ТО ПЫТАЛСЯ СОБЛЮДАТЬ ЭТОТ ХОРОШИЙ ЗАКОН?
Вот то-то.
А может сделать проще и эффективнее - украиномовные идут отсюда (с русскоязычного ресурса) на свой любимый укроязычный и там общаются с себе подобными?
Раньше этой проблемы не было - укромовные до поры вели себя смирно. А после 16 января они как с хрена сорвались и топчут своими погаными капытами родной язык МИЛЛИОНОВ соотечественников! (!). Вы вообще отчет себе отдаете ЧЕМ ЭТО ВАШЕ РАСИСТСКОЕ МЫЧАНИЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ?
Поэтому, пока украиноговорящие и русскоговорящие окончательно не разосрались, КАНАЙТЕ каждый на свой ресурс. ЦН русскоговорящий, если кто мовный не в курсах.
До свидания, скатертью вам дорога отсюда туда, откуда вы сюда все явились несколько лет назад. Мы и без вас тут проживем, как и раньше жили.
"
Общий знаменатель: закон от 16 января априори нахй никому не нужен, он бесполезен и мертворожден.
1. В ЕВРОПЕ: В любой стране Европы, не зависимо, кто пришел, предоставитель услуги приветствует клиента или начинает разговор с клиентом на гос.языке страны.
В УКРАИНЕ:
а) Конституция ст. 10: Гос.языком в Украине является украинский язык.
б) Статья 30 Закона о гос.языке: Государственный язык в сфере обслуживания потребителей п.1. языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
2. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
1) если на первые слова предоставителя услуги клиент отвечает на гос.языке, клиента продолжают обслуживать на гос.языке страны.
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
2) если клиент отвечает не на гос.языке, то переходят на язык клиента, если знают его. (Статья 30 п.3: По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.)
НО: Статья 20. Государственный язык в сфере трудовых отношений
1. во время пребывания на работе и выполнении обязанностей по трудовому договору никто не может быть принужден использовать другой язык, чем государственный, кроме случаев:
а) обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства;
3. В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕ:
3) пытаются на пальцах, если не знают языка клиента. Что иногда ни к чему не приводит. Клиент не получает услугу.
4. В ЕВРОПЕ:
Для того, чтобы клиент мог получить услугу на гос.языке, понять указания начальства, сотрудник должен иметь уровень знаний гос.языка не ниже В2. Часто знание другого языка прописано в условиях приема на работу. Знание гос.языка и уровень прописано всегда или за умолчанием, потому само государство заботиться о том, чтобы работник пришел к работодателю с достаточным для трудовой деятельности уровнем знания гос.языка - обязательные гос.языковые курсы. Выучил на уровень В1 - уборщик, хочешь только им работать - вперед. Хочешь выше должность - учишь гос.язык до уровня желаемой должности.
В УКРАИНЕ:
В Украине все знают украинский, но есть особый слой населения, которые открыто и нагло отказываются обеспечивать право другого. Видят только свое. Это русские. А точнее, украинцы с украинским паспортом, которые себя считают русскими. Их клинит только в Украине. А вот в Европе обслуживают по неписанной европейской практике без быкования. Если не могу, то их просто не берут на работу с людьми
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!
"
Если постоянно общаться с носителем языка - можно за пол года - год выучить любой язык на начальном уровне, а уж похожие языки - это вообще грех!
Постоянно отлаживая - вы идиоты только убираете мотивацию его учить.