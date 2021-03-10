Шмыгаль поручил разработать создание госсистемы качества топлива и ежедневно мониторить цены на него

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мероприятий в целях борьбы с нелегальным оборотом топлива.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram после совещания, посвященного данным вопросам.

"Потребители должны иметь доступ к качественному и доступному горючему", - написал Шмыгаль.

По его словам, с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива межведомственные рабочие группы в областях должны будут проводить ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе.

В связи с этим, Шмыгаль сделал следующие поручения:

- Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов;

- Гостаможслужбе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции за неделю подать в Кабинет Министров предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.

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- При участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.