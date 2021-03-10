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Шмыгаль поручил разработать создание госсистемы качества топлива и ежедневно мониторить цены на него

Шмыгаль поручил разработать создание госсистемы качества топлива и ежедневно мониторить цены на него

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мероприятий в целях борьбы с нелегальным оборотом топлива.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram после совещания, посвященного данным вопросам.

"Потребители должны иметь доступ к качественному и доступному горючему", - написал Шмыгаль.

По его словам, с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива межведомственные рабочие группы в областях должны будут проводить ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе.

В связи с этим, Шмыгаль сделал следующие поручения:

-  Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов;

- Гостаможслужбе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции за неделю подать в Кабинет Министров предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов

- При участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.

Шмыгаль поручил разработать создание госсистемы качества топлива и ежедневно мониторить цены на него 01

Кабмин (14025) цены (2290) топливо (627) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+3
Значит бензин подорожает
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10.03.2021 11:49
+2
Німеччина?! Ну... тут співпало!
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10.03.2021 12:22
+1
он в курсе что есть Госпотребстандарт? или хочется карманную структуру создать?
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10.03.2021 11:50
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Спочатку будуть розробляти Концепцію, потім Стратегію, а потім.. ніхто не буде памятати хто такий Шмигаль.
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10.03.2021 11:29 Ответить
Значит бензин подорожает
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10.03.2021 11:49 Ответить
он в курсе что есть Госпотребстандарт? или хочется карманную структуру создать?
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10.03.2021 11:50 Ответить
До речч хто в теме. що за мазафака зараз з цінами на паливо діється ?? Зростають ціни щодня(
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10.03.2021 11:58 Ответить
Беню щемят и Медведчука. Еще когда вводили санкции на информпомойки Медведчука, я точно знал, что автогаз и соляра подорожают. У Бени сети заправок. Когда Беню тормознули с грабежом Днепропетровской области, он сразу же сделал всем нервы с Приватбанком. Люди стояли в огромных очередях, чтобы снять с карты 200 грн в день. Теперь то же самое будут творить с топливом, нагнетая недовольство населения.
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10.03.2021 12:07 Ответить
Ок , але Німеччина тут при чому ?)
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10.03.2021 12:13 Ответить
Німеччина?! Ну... тут співпало!
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10.03.2021 12:22 Ответить
Коротше я зрозумів - попали під роздачу
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10.03.2021 13:11 Ответить
Nord stream...
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10.03.2021 12:54 Ответить
Та не запустить кацапня той Норд стрим , так мені здається
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10.03.2021 13:12 Ответить
Расчет «А-95» основан на изучении динамики роста цен на мировом рынке и на внутреннем оптовом рынке Украины с ноября 2020 года, когда мировые цены на нефть и нефтепродукты начали рост с отметки $37/барр..Отмечается, что по состоянию на 4 марта 2021 года рост цен на рынке Северо-Запада Европы составил:нефть: с $37 до $67/барр. (+81%),бензин А-95: с $357 до $629/т (+76%),дизтопливо: с $315 до $553/т (+75,5%).Между тем за аналогичный период в Украине темпы роста были следующими:оптовая (закупочная) цена на бензин А-95: с 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%);дизтопливо: с 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%);средние цены на автозаправочных станциях выросли на бензин А-95 с 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%), на дизтопливо - с 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%).
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10.03.2021 12:12 Ответить
Талони треба. Вірний засіб.
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10.03.2021 12:02 Ответить
І кому ж дістанеться така ласа годівничка?
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10.03.2021 12:14 Ответить
Значит подорожает.
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10.03.2021 12:22 Ответить
Поимеют тех,кто хорошенько не прокрышевался,на бениных заправках топливо конечно же будет только образцового качества.
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10.03.2021 13:07 Ответить
..зебилы, ваша фюрер Зеля устроит теперь и дефицит бензина
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10.03.2021 13:38 Ответить
 
 