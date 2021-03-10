За сутки в ВСУ зарегистрированы 104 случая заболевания COVID-19, 23 человека госпитализированы

По состоянию на 10.00 10 марта в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 1261 человек. Всего за время пандемии выздоровели 16422 человека, летальных случаев 49.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Минобороны Украины.

"На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 342 человека. За минувшие сутки зарегистрированы 104 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 23 человека", - говорится в сообщении.

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С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 4031 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 582 военные медики. За минувшие сутки привито против COVID-19 806 человек.