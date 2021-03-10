Смертельное ДТП в Польше: генконсул Украины Павлюк рассказал о неприятном разговоре с местными врачами и о состоянии пострадавших

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал о деталях беседы с польскими врачами, которые отказывались лечить украинцев, пострадавших в автокатастрофе в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24"

"Произошла ситуация, что в этой аварии они (два гражданина Украины - ред.) - потеряли свои полисы. Женщина была застрахована через работодателя, мужчина в Киеве через украинскую страховую компанию. Ситуация очень неприятная, потому что та больница уже второй раз попадает в такой скандал. Ранее была авария, разбился автобус на Подкарпатье, и с ними была такая же проблема, не хотели предоставлять помощь, наш почетный консул в Перемышле заплатил в кассу 15 тыс. злотых из своего кармана, и только после этого они начали предоставлять помощь", - сказал Павлюк.

По словам генконсула, разговор с врачами был неприятным.

"В этот раз у меня с ними был очень серьезный разговор на высоких тонах, и после этого они начали оказывать помощь. Кроме того, у меня будет личный разговор с госпожой воеводой, которой мы очень благодарны, она сделала очень много. Мы благодарны всем врачам Польши из 7 больниц, они много сделали. Но в этой больнице администрация себя вела не очень корректно. Они принимали решение по своему усмотрению, я им ответил, что мы государство небедное, никому ничего не должны, мы со всеми рассчитываемся, и с вами тоже рассчитаемся, не переживайте", - сказал Павлюк.

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Также генконсул рассказал о текущей ситуации.

"На вчерашний день и сейчас мы получаем информацию из больниц, это дело мы держим на контроле. В Перемышле сегодня должны выпустить 4 или 5 человек, им провели определенные операции, которые позволят транспортировать их в Украину, там были сломаны руки, ноги, ребра, но им разрешат выехать. 22 на вчерашний день находились в больницах, всем им требовалось оперативное вмешательство. 2 человека находятся в тяжелом состоянии, девочка в Перемышле и мужчина в Жешуве. Остальные – средней тяжести", - сказал чиновник.

Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.