Смертельное ДТП в Польше: генконсул Украины Павлюк рассказал о неприятном разговоре с местными врачами и о состоянии пострадавших
Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал о деталях беседы с польскими врачами, которые отказывались лечить украинцев, пострадавших в автокатастрофе в Польше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24"
"Произошла ситуация, что в этой аварии они (два гражданина Украины - ред.) - потеряли свои полисы. Женщина была застрахована через работодателя, мужчина в Киеве через украинскую страховую компанию. Ситуация очень неприятная, потому что та больница уже второй раз попадает в такой скандал. Ранее была авария, разбился автобус на Подкарпатье, и с ними была такая же проблема, не хотели предоставлять помощь, наш почетный консул в Перемышле заплатил в кассу 15 тыс. злотых из своего кармана, и только после этого они начали предоставлять помощь", - сказал Павлюк.
По словам генконсула, разговор с врачами был неприятным.
"В этот раз у меня с ними был очень серьезный разговор на высоких тонах, и после этого они начали оказывать помощь. Кроме того, у меня будет личный разговор с госпожой воеводой, которой мы очень благодарны, она сделала очень много. Мы благодарны всем врачам Польши из 7 больниц, они много сделали. Но в этой больнице администрация себя вела не очень корректно. Они принимали решение по своему усмотрению, я им ответил, что мы государство небедное, никому ничего не должны, мы со всеми рассчитываемся, и с вами тоже рассчитаемся, не переживайте", - сказал Павлюк.
Также генконсул рассказал о текущей ситуации.
"На вчерашний день и сейчас мы получаем информацию из больниц, это дело мы держим на контроле. В Перемышле сегодня должны выпустить 4 или 5 человек, им провели определенные операции, которые позволят транспортировать их в Украину, там были сломаны руки, ноги, ребра, но им разрешат выехать. 22 на вчерашний день находились в больницах, всем им требовалось оперативное вмешательство. 2 человека находятся в тяжелом состоянии, девочка в Перемышле и мужчина в Жешуве. Остальные – средней тяжести", - сказал чиновник.
Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.
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в том числе и поляков, чехов или немцев...
первую помощь окажут
- а дальше или предъяви страховку или плати...
(и естественно что фейковые страховки там не катят)
Все притенении Польши по поводу страховок должны быть к перевозчику !
Якби не обов*язковість наявності поліса, наші люди їхали б і без грошей, типу, навіщо мені, я взяв бутерброди, а там мене зустрінуть.
Колись довелось везти жінку в Італію, у якої, як з*ясувалось, з собою лише 5 євро.
На питання, що буде, якщо машина поламається і доведеться десь ночувати і платити, вона відповіла: ну, ти ж мені даси...
Мы - государство небедное звучит диссонансом с заверениями наших можновладців-попрошаек перед каждой встречей с МВФ.....а что до страховки - в Польше ничего без нее не будут делать в больнице и это закон, который они не собираются отменять ради павлюка... и да, очень сомневаюсь, что он посмел повысить голос на врачей....
Наскільки мені відомо екстренну медичну допомогу зобов'язанні надати без будь яких умов.
А в цьому випадку, навіть якщо припустити що у людей не було страховок то як мінімум повинна бути страховка перевізника
А стребовать с него компенсацию - ну, окажется что он гол как сокол, закроет ФОП и все.
Знову наскільки мені відомо, при зеленій карті будуть діяти ліміти страховок які існують в країні де сталось ДТП.
Ліміт автоцивілки в Польщі де є травмовані еквівалент 5 210 000 євро.Отправить
Все притенении Польши по поводу страховок должны быть к перевозчику !
Побутує думка, що всі лікарі складають клятву Гіппократа й зобов'язані її дотримуватись, насправді, це не відповідає дійсності. Вітчизняні лікарі складають Клятву лікаря України, а до 1992 року складали Присягу лікаря Радянського Союзу.
Думаю , що в Польщі , так само лікарі складають Клятву лікаря , але гроші , важливіші , ніж життя людей !