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Новости Коронавирус и карантин
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Высокая смертность от СOVID-19 на Закарпатье будет сохраняться еще минимум неделю, - ОГА

Высокая смертность от СOVID-19 на Закарпатье будет сохраняться еще минимум неделю, - ОГА

В Закарпатской области высокая смертность от коронавируса будет сохраняться еще минимум неделю из-за большого количества тяжелых больных и нехватки мест в реанимационных отделениях.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эта цифра, которая появилась сегодня в статистике Закарпатья - о рекордной смертности с начала пандемии, 20 умерших за сутки, это данные, на самом деле, за понедельник. Я вам скажу, что на завтрашний день по информации из больниц области мы будем иметь такую ​​же печальную цифру. И такая тенденция будет сохраняться еще в течение недели как минимум", - отметил Пшеничный.

По его словам, такая ситуация связана с тяжестью пациентов, находящихся на лечении в медучреждениях области, и загруженностью реанимаций.

"Мы видим уже вторую неделю подряд ситуацию, когда из-за переполненных реанимаций людям не могут оказать надлежащую медпомощь. Раньше у нас в реанимации попадали больные с сатурацией 80, сейчас из-за нехватки мест таким людям пытаются организовать лечение в палатах терапии, а в реанимации у нас больные с сатурацией ниже 60, даже 40", - рассказал Пшеничный.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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Да пофегу както, не впечатляет уже
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10.03.2021 11:48 Ответить
Чому школи не перевели на дистанційну форму навчання??
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10.03.2021 11:55 Ответить
А де госпіталі тимчасові, додаткові місця в відділеннях лікарень, чи все був пі....ж.
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10.03.2021 11:58 Ответить
А может это и к лучшему , что в реанимации нет мест - после ИВЛ выживают 10% .
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10.03.2021 12:02 Ответить
Ти ***** дурний? Люди просто задихаються без кисню.
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10.03.2021 12:38 Ответить
Ты сам дурний . Це не я видумав . І зовсім не бажаю , щоб хто не будь задихнувся . Я розумію , який це жах , коли задихаєшся . Але факти свідчать саме про таке відношення 90х10 . І в Україні і за кордоном .
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10.03.2021 13:41 Ответить
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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10.03.2021 12:11 Ответить
2023: хайль-хайль-хайль-хайль..
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10.03.2021 14:11 Ответить
 
 