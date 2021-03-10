Высокая смертность от СOVID-19 на Закарпатье будет сохраняться еще минимум неделю, - ОГА

В Закарпатской области высокая смертность от коронавируса будет сохраняться еще минимум неделю из-за большого количества тяжелых больных и нехватки мест в реанимационных отделениях.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Эта цифра, которая появилась сегодня в статистике Закарпатья - о рекордной смертности с начала пандемии, 20 умерших за сутки, это данные, на самом деле, за понедельник. Я вам скажу, что на завтрашний день по информации из больниц области мы будем иметь такую ​​же печальную цифру. И такая тенденция будет сохраняться еще в течение недели как минимум", - отметил Пшеничный.

По его словам, такая ситуация связана с тяжестью пациентов, находящихся на лечении в медучреждениях области, и загруженностью реанимаций.

"Мы видим уже вторую неделю подряд ситуацию, когда из-за переполненных реанимаций людям не могут оказать надлежащую медпомощь. Раньше у нас в реанимации попадали больные с сатурацией 80, сейчас из-за нехватки мест таким людям пытаются организовать лечение в палатах терапии, а в реанимации у нас больные с сатурацией ниже 60, даже 40", - рассказал Пшеничный.

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