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После угроз РФ замедлить работу Twitter "легли" сайты Кремля, правительства и Госдумы

После угроз РФ замедлить работу Twitter

Официальный сайт Кремля kremlin.ru перестал работать у многих пользователей в России и за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Также с перебоями работают или не работают вообще официальные сайты правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора.

Причины произошедшего пока не ясны. Пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у "Ростелекома" — одного из крупнейших провайдеров страны, в том числе предоставляющего услуги хостинга.

Утром 10 марта Роскомнадзор заявил, что на территории России будет замедляться скорость работы Twitter — из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС

Госдума (1260) интернет (1706) кремль (725) россия (95372) Twitter (133)


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Топ комментарии
+43
Зверинец надо было ещё семь лет назад изолировать .
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10.03.2021 11:56
+33
свинособаки не ту кнопку нажалм.
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10.03.2021 11:55
+28
Ахахах))) Історія зі спробою блокування "телеграму" повторюється? Коли уже там кацапоморді відключать себе від Інтернету? Чебурнет, давай!
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10.03.2021 11:57
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козломордцы))что с них взять)
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10.03.2021 11:54 Ответить
После угроз РФ замедлить работу Twitter "легли" сайты Кремля, правительства и Госдумы - Цензор.НЕТ 4415
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10.03.2021 12:05 Ответить
свинособаки не ту кнопку нажалм.
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10.03.2021 11:55 Ответить
Зверинец надо было ещё семь лет назад изолировать .
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10.03.2021 11:56 Ответить
Еще в далеком 1917 году.
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10.03.2021 14:41 Ответить
У 1278 році...
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10.03.2021 18:57 Ответить
"Чебурнет" одобряет.
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10.03.2021 11:56 Ответить
рукожопы они там ))))
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10.03.2021 11:56 Ответить
Как говорил Борменталь, дайте ему селёдки...Роскомнадзору, пусть успокоится)
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10.03.2021 11:57 Ответить
так, але не сельоткі йому дати, а сільоткай по харі
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10.03.2021 12:42 Ответить
Ахахах))) Історія зі спробою блокування "телеграму" повторюється? Коли уже там кацапоморді відключать себе від Інтернету? Чебурнет, давай!
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10.03.2021 11:57 Ответить
Не скрепно пиндосными твиттерами фейсбуками и вообще интернетом пользоваться,вы же самодостаточны доколе будете унижаться,создавайте и пускайте в ход чебурнет
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10.03.2021 11:57 Ответить
Це анонсований пуйлом , прорив ,під час великоскрєпного ривка . Расєйськах ритузів !😆
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10.03.2021 11:58 Ответить
Ну що , кацап , наслухався .? Це " плоди" вашої кацапської , імперської політики .
Дєрзай-тє дальше , придурки . Викликаючи до себе ще більшу ненависть .
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10.03.2021 12:31 Ответить
Помнится, как роскомнадзор с телегой боролся, положили половину сайтов, умудрились даже свой сайт заблокировать, а телега как работала так и работает
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10.03.2021 12:00 Ответить
Раша скажет твиттерам фейсбукам нет,
А группам смерти в тик-токе да

Правильным путем идете, товарищи !
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10.03.2021 12:01 Ответить
в тик-токе вообще нет групп, не придумывай)
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10.03.2021 12:27 Ответить
Когда свои плохие новости заканчиваются, смотрят что там у соседа.
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10.03.2021 12:04 Ответить
Скабеевой с киселёвым это споёшь. А соловьёв подпоёт
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10.03.2021 12:05 Ответить
Вообще-то, "че там у соседа", это нарратив российских спецслужб, скармливающих россиянам вымышленную версию Украины. Ну, чтоб те лопухи думали, что мы беднее их живём якобы. В нашем же случае, речь про оккупанта, то есть правильно будет, "че там плохого у оккупанта?". Это уже интересней, особенно для оккупированных.
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10.03.2021 12:20 Ответить
Ну так чого тоді ти з Німеччини сюди приліз?
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10.03.2021 12:28 Ответить
Байден начал сцать в подъездах.
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10.03.2021 12:04 Ответить
"с газом" и "без газа" кто-то нажал. обе ракеты ушли. свитер лёг, теперь ждём сообщений из воронежа )
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10.03.2021 12:05 Ответить
судя по сказу в параше, в гугол тоже попали ))) вроде тоже уже отваливается ))
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10.03.2021 12:17 Ответить
После угроз РФ замедлить работу Twitter "легли" сайты Кремля, правительства и Госдумы - Цензор.НЕТ 266
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10.03.2021 12:05 Ответить
В цьому напрямку і треба працювати , і тоді цій рифі неодмінно настане с..ка !
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10.03.2021 12:06 Ответить
проверил - точно, буксует неподецки
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10.03.2021 12:06 Ответить
Ну теперь мировая экономика уж точно "рухнет" как при стоимости нефти 80 долларов.
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10.03.2021 12:06 Ответить
кацапы боролись с твиттером, а побороли сами себя. все как всегда.
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10.03.2021 12:08 Ответить
еще и Киви в мородоре положили. Роскомнадзор надо проверить на лояльность, а по по любому на Байдена работают
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10.03.2021 12:10 Ответить
Сбои в работе платежной системы Qiwi наблюдается в крупных городах России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.....Боже,ты нас балуешь
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10.03.2021 12:11 Ответить
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10.03.2021 12:16 Ответить
Козломордым репоедам американцы показали, кто в тырнете хозяин.
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10.03.2021 12:14 Ответить
Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 6217
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10.03.2021 12:15 Ответить
Дебилы, у вас валенок на пульте😱
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10.03.2021 12:15 Ответить
Ось що Байден Животворящій робить! Це вам не Трампакс, який на кремль працював.
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10.03.2021 12:16 Ответить
Похоже козломордые сами себя забанили просто
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10.03.2021 12:29 Ответить
Ну, так Байде же попереджував...
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10.03.2021 12:19 Ответить
А ось шо вже кацапсини пишуть на своєму маілСру в коментах на цю тему
Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 1217
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10.03.2021 12:23 Ответить
кацапам як в вайну радіо на бєрьозах де ***** ходить по большому в прямому ефірі а не інтернет
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10.03.2021 12:24 Ответить
США собираются в ближайшее время организовать скрытые кибератаки против российских сетей в ответ на атаку России в отношении ПО американской SolarWinds. Об этом https://www.nytimes.com/2021/03/07/us/politics/microsoft-solarwinds-hack-russia-china.html пишет газета The New York Times.
Кибератаки должны состояться в ближайшие три недели, уточняет газета со ссылкой на чиновников.
Кроме того, за атаками должны последовать экономические санкции и президентский указ Джозефа Байдена об укреплении безопасности американских сетей.
По данным NYT, предполагается, что цель контратаки будет ясна для Путина, а также для спецслужб и военных России, но «извне признаки не будут очевидными».
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10.03.2021 12:24 Ответить
"положат" все движки на кацапской аналоговнетной технике, где кацапы умудрились поставить американское ПО?) Или сразу возьмут управление на себя?)
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10.03.2021 12:34 Ответить
Почалось? Полетели первые киздюлины.. С почином, дядя Сэм! Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 5630
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10.03.2021 12:38 Ответить
Я просто немного офигел, когда увидел в отчете рашкинского МО упоминание о том, что у них нет кодов доступа к американскому Программному. Обеспечению на моделе австрийского движка, установленного на испытуемый рашкинский БПЛА))).
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10.03.2021 12:55 Ответить
Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. "

Говорят что "умный учится на чужих ошибках, дypaк - на своих". А как назвать российских чиновников, которые не учатся ВООБЩЕ?
Пытались заблокировать Телегу: обвалили пол-интернета, заблокировали тысячи вообще не имеющих никакого отношения к Телеге компаний и еще тысячам парализовали работу. А Телега как работала - так и продолжала работать. В итоге, помучавшись и выставив себя на всеобщее посмешище, сделали вид как лиса в басне "лиса и виноград" и перестали заниматься этим онанизмом.
И вот опять - только уже с Твиттером и все по тому же сценарию...
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10.03.2021 12:29 Ответить
Таки ДА ! "Никогда не было, и вот опять"...(с)
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10.03.2021 12:46 Ответить
Може і "Офіційний сайт Кремля http://kremlin.ru/ kremlin.ru перестав працювати у багатьох користувачів у Росії і за кордоном", а він Україні літає
Ніяких санкцій та обмежень
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10.03.2021 12:30 Ответить
Перевірив. Працює...
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10.03.2021 12:38 Ответить
Хм ,, странно .! Можєт ето Порошенко включіл . !!

Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 4466 .
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10.03.2021 12:43 Ответить
та, хай працює, здихаючого сусліка хоч поспостерігаємо
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10.03.2021 13:07 Ответить
Рашын гавнотернет технолоджи
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10.03.2021 12:30 Ответить
Байден рулит! Так держать!
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10.03.2021 12:30 Ответить
Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 3648.
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10.03.2021 12:50 Ответить
Как будто на эти сайты кто-то заходит. А Твиттер судя по всему реально затормозили. Дебилоиды.
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10.03.2021 12:45 Ответить
Заходить чи ні, але це смачний ляпас по кремлівських пиках.
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10.03.2021 15:44 Ответить
вопиющий акт оголтелой русафобии ! доколе !
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10.03.2021 12:58 Ответить
https://www.dsnews.ua/world/ssha-obyavili-kibervoynu-kak-bayden-pomozhet-rossii-vypilitsya-iz-interneta-09032021-418136 США объявили кибервойну. Как Байден поможет России выпилиться из Интернета
Соединенные Штаты намерены осуществить в ближайшие недели серию кибератак против России в ответ на взлом сетей своих правительственных учреждений. Речь идет об электронном проникновении в как минимум 40 государственных структур США, а также ряд частных фирм, который обнаружился в декабре. По словам американской стороны, хакеры, связанные с Россией, незаметно получали доступ к важнейшей государственной информации, по меньшей мере, 8 месяцев. Теперь, по информации The New York Times, Соединенные Штаты нанесут ответный удар, "очевидный для президента РФ Владимира Путина, его разведки и вооруженных сил, но не для остального мира".
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10.03.2021 13:38 Ответить
Огалтелое ***** в бесстыжем виде голым вылезло на официальный сайт Мавзолея.
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10.03.2021 14:01 Ответить
Бий кацапів рятуй мир у світі.
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10.03.2021 14:14 Ответить
А США не хотят отрубить кацапам интернет?
Выключить и пускай друг с другом соревнуются в идиотизме.
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10.03.2021 14:20 Ответить
С России слышны завывания: "Сеть рухнула", - 92 % российских пользователей Ростелекома остались без Интернета. Страна и так дремучая, а тут еще и Интернет отключили. Скоро россияне совсем одичают, а если еще насмотрятся Киселева, то у многих крыша совсем сдвинется.
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10.03.2021 16:05 Ответить
Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми - Цензор.НЕТ 9012
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10.03.2021 16:54 Ответить
 
 