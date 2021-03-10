После угроз РФ замедлить работу Twitter "легли" сайты Кремля, правительства и Госдумы

Официальный сайт Кремля kremlin.ru перестал работать у многих пользователей в России и за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Также с перебоями работают или не работают вообще официальные сайты правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора.

Причины произошедшего пока не ясны. Пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у "Ростелекома" — одного из крупнейших провайдеров страны, в том числе предоставляющего услуги хостинга.

Утром 10 марта Роскомнадзор заявил, что на территории России будет замедляться скорость работы Twitter — из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

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