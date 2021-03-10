Интернет-магазин по сбыту наркотиков ликвидирован в Киеве: стоимость изъятого около 1 млн грн. ФОТОрепортаж
Деятельность виртуального магазина полицейские заблокировали. Во время санкционированных обысков по месту расположения "склада" магазина, правоохранители изъяли наркотики, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет более 1 миллиона гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.
"Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве под оперативным сопровождением Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины получили информацию по сбыту наркотиков и психотропных веществ на территории столицы. Следователи Голосеевского управления полиции на протяжении нескольких месяцев документировали незаконную деятельность женщины, распространявшей наркотики через интернет-магазин", - сказано в сообщении.
Как рассказала старший следователь Голосеевского управления полиции майор полиции Виктория Крыжановская, жительница Киева распространяла таблетки экстази, амфетамин, "Альфа PVP" и каннабис по схеме "из рук в руки" или пересылала по почте:
Во время санкционированных обысков по месту расположения "склада" интернет-магазина правоохранители изъяли 10 килограммов каннабиса, более 30 кустов растений конопли, свертки с амфетамином, слип-пакеты с таблетками экстази, мобильные телефоны, гаджеты, банковские карты.
Вещественные доказательства направлены на проведение экспертизы. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятых наркотиков и психотропных составляет более 1 миллиона гривен.
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