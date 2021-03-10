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Интернет-магазин по сбыту наркотиков ликвидирован в Киеве: стоимость изъятого около 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Интернет-магазин по сбыту наркотиков ликвидирован в Киеве: стоимость изъятого около 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Деятельность виртуального магазина полицейские заблокировали. Во время санкционированных обысков по месту расположения "склада" магазина, правоохранители изъяли наркотики, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Нацполиции. 

"Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве под оперативным сопровождением Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины получили информацию по сбыту наркотиков и психотропных веществ на территории столицы. Следователи Голосеевского управления полиции на протяжении нескольких месяцев документировали незаконную деятельность женщины, распространявшей наркотики через интернет-магазин", - сказано в сообщении.

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Как рассказала старший следователь Голосеевского управления полиции майор полиции Виктория Крыжановская, жительница Киева распространяла таблетки экстази, амфетамин, "Альфа PVP" и каннабис по схеме "из рук в руки" или пересылала по почте:

Во время санкционированных обысков по месту расположения "склада" интернет-магазина правоохранители изъяли 10 килограммов каннабиса, более 30 кустов растений конопли, свертки с амфетамином, слип-пакеты с таблетками экстази, мобильные телефоны, гаджеты, банковские карты.

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Вещественные доказательства направлены на проведение экспертизы. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятых наркотиков и психотропных составляет более 1 миллиона гривен.

Интернет-магазин по сбыту наркотиков ликвидирован в Киеве: стоимость изъятого около 1 млн грн 01
Интернет-магазин по сбыту наркотиков ликвидирован в Киеве: стоимость изъятого около 1 млн грн 02
Интернет-магазин по сбыту наркотиков ликвидирован в Киеве: стоимость изъятого около 1 млн грн 03

задержание (6673) Киев (25481) наркотики (2143) Нацполиция (16427)


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ООО норм. Завтра в ОП завезут.
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10.03.2021 12:07 Ответить
як же ж толерантно ви обізвали наркоторговців: інтернет-магазин, вашу ж маму!
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10.03.2021 12:12 Ответить
І як таке могло статись ??? Вони ж всі , під прикриттям мусорів ! Ні чого не розумію .😆
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10.03.2021 12:15 Ответить
И 8-е марта снова стало праздником!
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10.03.2021 13:13 Ответить
жадина, краснопёрым надо платить, теперь сидеть придётся
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10.03.2021 13:50 Ответить
 
 