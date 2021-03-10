Когда простому россиянину объяснят, сколько взято из карманов у каждого за имперские понты в виде Крыма, он скажет: "Верните обратно!" - Шендерович

Если вопрос ставится так: "Чей Крым?" - то Крым - это Украина. Нет вопросов. Положи где было взято. Это было своровано, на это не было никаких легитимных оснований.

Об этом "Гордон" рассказал российский публицист, писатель Виктор Шендерович, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается темы Крыма и Донбасса – я полагаю, что все будет зависеть от степени деградации российской экономики и статуса, когда все это изменится. Мы же не знаем, когда это будет. Вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях не получится – нужно будет демонстрировать перемену правил игры. В этом смысле все темы территориальных приобретений России, все темы агрессий возникнут одними из первых. Точно так же, как Советский Союз ушел из Афганистана вовсе не потому, что осознал что-то, а потому, что это было условием продолжения разговора: кредитов, вступления в клуб", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шендерович: Мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян

"Безусловно, если вопрос ставится так: "Чей Крым?" – то Крым – это Украина. Нет вопросов. Положи где было взято. Это было своровано, на это не было никаких легитимных оснований. Дальше вопрос в том, что тема федерализма, которую взял на вооружение Кремль, не надо отдавать демагогам и захватчикам. Но тема-то существует по-настоящему. Эту тему Путин использовал для отрыва кусков территории Украины, чтобы причинить побольше неприятностей, чтобы отомстить за Майдан, чтобы не допустить поражения. Простым возвращением на всех картах Крыма и Донбасса в Украину историческая проблема не решается. Решается тактическая проблема – да, безусловно. Но она тоже будет решаться очень трудно. Потому что, повторяю, там огромное количество уголовщины и негодяев, которые будут всячески тормозить и втаскивать в уголовную плоскость этот процесс. Но это, безусловно, нужно будет сделать. Вопрос в том, что дальше", - акцентировал Шендерович.

"По счастью, крымский и донбасский вопросы значительно менее исторически острые, чем карабахский. Но для этого с обеих сторон должны прийти нормальные современные политики, которые будут находиться на сегодняшнем европейском уровне решения вопроса с приоритетом прав человека, а не на феодальном уровне: "Чье?" Это для меня совершенно очевидно. Как совершенно очевидно и то, что эта тема должна возникнуть после того, как Россия уйдет из Крыма и на деле прекратит военную, финансовую и политическую поддержку интервенции в Донбассе. Первый шаг – такой, но дальше... Я подчеркиваю, что если ограничиться только этим, первым, шагом, то мы эту мину замедленного действия просто перекладываем на поколения детей и внуков. Вот и все", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путина понесут по кочкам очень быстро, если по телевизору начать рассказывать про Чечню, Беслан, Курск и убийство Немцова, - Шендерович

"Отношение к аннексии Крыма – это производное от политических убеждений. И для либерала, для человека не зараженного или излечившегося от имперской бациллы, ответ совершенно простой, разумеется: Крым – это Украина, а война в Донбассе – это преступление. И таких людей довольно много. ... Очень многие это понимают. Дальше надо понимать, что публичное выступление с этим заявлением сегодня означает переход в маргиналы, а то и во враги юридически. Скажем, сегодня уже могут посадить за это. Кажется, они приняли какие-то нормы. Я специально не узнаю об этом, чтобы себя не запугивать, но, по-моему, они уже что-то такое придумали. Условно говоря, меня по результатам этого эфира за отрицание территориальной целостности России можно привлечь к уголовной ответственности. Мало что они придумают… Значит, понимают мерзость произошедшего довольно многие. Счет идет на миллионы, поверьте. О том, чтобы заявлять это публично... Вы назвали политиков или публицистов… Ройзман – бывший политик. Двое других вообще не в России находятся. Есть и в России люди, которые совершенно внятно отвечают на этот вопрос. Их довольно много. Они маргиналы сегодня, они не являются властью. Повторяю: ответ на вопрос "чей Крым?" – это следствие принадлежности или не принадлежности к имперскому лагерю. Для человека, не зараженного имперской бациллой и не принадлежащего к номенклатуре... Это разные вещи. Потому что есть настоящие буйные, как Проханов, – оставим их в покое… А есть номенклатура, которой сказано, что Крым – это Россия, значит, Крым – Россия. Бизнесмен понимает, что если он скажет, что Крым – Украина, у него не будет бизнеса. Значит, он не говорит этого. Но это не значит, что он так не думает.Когда страх отъема бизнеса, тюрьмы, выбрасывания в маргиналы падет, вы увидите... Да, людям успешно компостируют голову Крымом, но тем не менее большая часть людей понимает, что это воровство и политика. Борются не многие", - пояснил Шендерович.

"Я с 2014 года не могу поехать в Крым. До 2014-го мог, никто не мешал. В Ялте чудесные фестивали были. Вы абсолютно правы: все меняется. Когда говорят "народ так решил" – это, во-первых, просто вранье: никто этого не замерял. Потому что референдумы под дулами автоматов – это не референдумы. Второе – конечно, это меняется. Для этого есть СМИ. Так и придумано в свободных странах: телезрители становятся избирателями. Поэтому, конечно, бессмысленно замерять… Сначала закачивать ядовитое дерьмо в голову, а потом брать оттуда анализ и говорить: "Ну вы же видите". Вы же сами закачали туда это ядовитое дерьмо! А уж когда простому россиянину расскажут о цене Крыма... Я даже не про интересы Украины. Про интересы россиян, буквально карманные, шкурные интересы. Сколько заплачено денег, сколько стоит эта авантюра, сколько мы потеряли, сколько взято из карманов у каждого за понты имперские... Я думаю, скажут: "А давайте-ка мы сейчас совершим этот товарообмен обратный…" Что касается имперских и патриотических чувств. Это тонкая грань. И конечно, Крым из русской истории, из русской души – Коктебель Волошина, Ялта Чехова, Севастополь Толстого – никуда не денется. И дальше вопрос в том, чтобы отделять зерна от плевел, объяснять, рассказывать. И там, где надо стоять на интересах собственной культуры, истории, надо стоять на интересах собственной культуры и истории. И разумеется, люди, которые хотят говорить по-русски в Крыму, должны иметь возможность говорить по-русски в Крыму. Но доставание карт исторических из архивов – это лукавая вещь. Потому что так могут достать Батыя… Потому что там были венецианцы, там был Батый. Почему же мы должны по Екатерине мерить Крым, почему же не по Батыю?" - резюмировал он.