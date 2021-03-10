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Новости Агрессия России против Украины
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Когда простому россиянину объяснят, сколько взято из карманов у каждого за имперские понты в виде Крыма, он скажет: "Верните обратно!" - Шендерович

Когда простому россиянину объяснят, сколько взято из карманов у каждого за имперские понты в виде Крыма, он скажет:

Если вопрос ставится так: "Чей Крым?" - то Крым - это Украина. Нет вопросов. Положи где было взято. Это было своровано, на это не было никаких легитимных оснований.

Об этом "Гордон" рассказал российский публицист, писатель Виктор Шендерович, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается темы Крыма и Донбасса – я полагаю, что все будет зависеть от степени деградации российской экономики и статуса, когда все это изменится. Мы же не знаем, когда это будет. Вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях не получится – нужно будет демонстрировать перемену правил игры. В этом смысле все темы территориальных приобретений России, все темы агрессий возникнут одними из первых. Точно так же, как Советский Союз ушел из Афганистана вовсе не потому, что осознал что-то, а потому, что это было условием продолжения разговора: кредитов, вступления в клуб", - заявил он.

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"Безусловно, если вопрос ставится так: "Чей Крым?" – то Крым – это Украина. Нет вопросов. Положи где было взято. Это было своровано, на это не было никаких легитимных оснований. Дальше вопрос в том, что тема федерализма, которую взял на вооружение Кремль, не надо отдавать демагогам и захватчикам. Но тема-то существует по-настоящему. Эту тему Путин использовал для отрыва кусков территории Украины, чтобы причинить побольше неприятностей, чтобы отомстить за Майдан, чтобы не допустить поражения. Простым возвращением на всех картах Крыма и Донбасса в Украину историческая проблема не решается. Решается тактическая проблема – да, безусловно. Но она тоже будет решаться очень трудно. Потому что, повторяю, там огромное количество уголовщины и негодяев, которые будут всячески тормозить и втаскивать в уголовную плоскость этот процесс. Но это, безусловно, нужно будет сделать. Вопрос в том, что дальше", - акцентировал Шендерович.

"По счастью, крымский и донбасский вопросы значительно менее исторически острые, чем карабахский. Но для этого с обеих сторон должны прийти нормальные современные политики, которые будут находиться на сегодняшнем европейском уровне решения вопроса с приоритетом прав человека, а не на феодальном уровне: "Чье?" Это для меня совершенно очевидно. Как совершенно очевидно и то, что эта тема должна возникнуть после того, как Россия уйдет из Крыма и на деле прекратит военную, финансовую и политическую поддержку интервенции в Донбассе. Первый шаг – такой, но дальше... Я подчеркиваю, что если ограничиться только этим, первым, шагом, то мы эту мину замедленного действия просто перекладываем на поколения детей и внуков. Вот и все", - добавил он.

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"Отношение к аннексии Крыма – это производное от политических убеждений. И для либерала, для человека не зараженного или излечившегося от имперской бациллы, ответ совершенно простой, разумеется: Крым – это Украина, а война в Донбассе – это преступление. И таких людей довольно много. ... Очень многие это понимают. Дальше надо понимать, что публичное выступление с этим заявлением сегодня означает переход в маргиналы, а то и во враги юридически. Скажем, сегодня уже могут посадить за это. Кажется, они приняли какие-то нормы. Я специально не узнаю об этом, чтобы себя не запугивать, но, по-моему, они уже что-то такое придумали. Условно говоря, меня по результатам этого эфира за отрицание территориальной целостности России можно привлечь к уголовной ответственности. Мало что они придумают… Значит, понимают мерзость произошедшего довольно многие. Счет идет на миллионы, поверьте. О том, чтобы заявлять это публично... Вы назвали политиков или публицистов… Ройзман – бывший политик. Двое других вообще не в России находятся. Есть и в России люди, которые совершенно внятно отвечают на этот вопрос. Их довольно много. Они маргиналы сегодня, они не являются властью. Повторяю: ответ на вопрос "чей Крым?" – это следствие принадлежности или не принадлежности к имперскому лагерю. Для человека, не зараженного имперской бациллой и не принадлежащего к номенклатуре... Это разные вещи. Потому что есть настоящие буйные, как Проханов, – оставим их в покое… А есть номенклатура, которой сказано, что Крым – это Россия, значит, Крым – Россия. Бизнесмен понимает, что если он скажет, что Крым – Украина, у него не будет бизнеса. Значит, он не говорит этого. Но это не значит, что он так не думает.Когда страх отъема бизнеса, тюрьмы, выбрасывания в маргиналы падет, вы увидите... Да, людям успешно компостируют голову Крымом, но тем не менее большая часть людей понимает, что это воровство и политика. Борются не многие", - пояснил Шендерович.

"Я с 2014 года не могу поехать в Крым. До 2014-го мог, никто не мешал. В Ялте чудесные фестивали были. Вы абсолютно правы: все меняется. Когда говорят "народ так решил" – это, во-первых, просто вранье: никто этого не замерял. Потому что референдумы под дулами автоматов – это не референдумы. Второе – конечно, это меняется. Для этого есть СМИ. Так и придумано в свободных странах: телезрители становятся избирателями. Поэтому, конечно, бессмысленно замерять… Сначала закачивать ядовитое дерьмо в голову, а потом брать оттуда анализ и говорить: "Ну вы же видите". Вы же сами закачали туда это ядовитое дерьмо! А уж когда простому россиянину расскажут о цене Крыма... Я даже не про интересы Украины. Про интересы россиян, буквально карманные, шкурные интересы. Сколько заплачено денег, сколько стоит эта авантюра, сколько мы потеряли, сколько взято из карманов у каждого за понты имперские... Я думаю, скажут: "А давайте-ка мы сейчас совершим этот товарообмен обратный…" Что касается имперских и патриотических чувств. Это тонкая грань. И конечно, Крым из русской истории, из русской души – Коктебель Волошина, Ялта Чехова, Севастополь Толстого – никуда не денется. И дальше вопрос в том, чтобы отделять зерна от плевел, объяснять, рассказывать. И там, где надо стоять на интересах собственной культуры, истории, надо стоять на интересах собственной культуры и истории. И разумеется, люди, которые хотят говорить по-русски в Крыму, должны иметь возможность говорить по-русски в Крыму. Но доставание карт исторических из архивов – это лукавая вещь. Потому что так могут достать Батыя… Потому что там были венецианцы, там был Батый. Почему же мы должны по Екатерине мерить Крым, почему же не по Батыю?" - резюмировал он.

Автор: 

Крым (26365) россия (95372) Шендерович Виктор (69)


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Топ комментарии
+10
ложь! никто ничего не скажет
Коли простому росіянину пояснять, скільки взято з кишень у кожного за імперські понти у вигляді Криму, він скаже: "Поверніть назад!" - Шендерович - Цензор.НЕТ 2334
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10.03.2021 12:49
+7
Смілива людина, ріспект!
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10.03.2021 12:27
+5
Сомневаюсь))
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10.03.2021 12:13
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Сомневаюсь))
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10.03.2021 12:13 Ответить
Согласен.
Что бы зажить хорошо, москалям достаточно накатить стакан и одеть корону вместо ушанки.
На этом фсе, в лучшем случае жаба задушит, что мало дают водку.
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10.03.2021 12:24 Ответить
Москалям вообще по барабану - сколько на крым потратили.
Лишь бы не посадили. Плавали, знаем.
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10.03.2021 12:34 Ответить
Тєрпіли по жизні радіють вєлічі Орди. Для них головне не хліб з маслом, а щоб їх Гамерика боялася.
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10.03.2021 12:42 Ответить
увы увы мечты розовых памперсов после младенца.... сколько уже было.... в Росси начиная с Московии на болотах... 6 раз сжигали Москву а толку нуль Лжедмитрий Иван Грозный Стрельцы Казни.. воровство 331 год Киевской Метрополии Православия от Канонической ЦЕРКВИ Матери Константинополя нагло ногами задавили себе в /Московию то что еще Апостолами было предначертано какие же кацапы Православные так стадо бесеняток...
а дальше что научило Россию.. да ничего вольнодумство... которое переросло в бомбистов.. ну дали крепостным СВОБОДЫ 1861 ГОДУ.... и что.... а ничего руки то из 5 точки растут без барина и управляющего поместьем никак голова не соображает -к чему собственно было власть после 1917 года в 1922 году и начала идти кооперативы колхозы новое крепостное советское право на земле...а Столыпина взорвали за что- а реформа земли.. создание банка земельного... реформа транспорта... образования... промышленности...пересмотр законодательств предоставление больших прав простолюдинам и так далее увы увы... не нравились не только анархистам ими просто манипулировали.... но и купцам помещикам и создающемуся новому прослойке олигархов капиталистов... а потом революции.. под эгидой и лозунгами- все -для всех-- но нам все в первую очередь власть и все остальное...-- а иным законы....и послушание...а непокорным расстрелы Диктатура раскулачивание штамп враг народа(какого)?! ГУЛАГ, ссылки, поражение в правах... и уничтожение семей рода-это только в СССР додумались заставлять- матерей, детей, отцов, сыновей, дочерей, мужей и жен- ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВОЕЙ СЕМЬИ.... как враг народа...
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10.03.2021 13:21 Ответить
Ні фіга. Вони ще й не таке стерплять з Аляску, Польшу...
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10.03.2021 12:20 Ответить
Увы, нет. Он скажет: «нате еще».
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10.03.2021 12:21 Ответить
родственнички живут всю жизнь в Сочи.послеаннексии радостно хлопали в ладоши и наконец-то в прошлов году по новому мосту рванули в Крым.... через пару дней пулей рванули назад и с тех пор в ладоши не хлопают...говорят: да ну нах)
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10.03.2021 12:24 Ответить
А я саме це розповідав кримським "долбакам ще в 1994 році... Вони тоді мріяли про "зарплату в доларах, пенсію - в рублях...".
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10.03.2021 13:26 Ответить
А вы распросите их потщательнее, сразу вылезет Крымнаш. Типо там да, плохо, не Сочи, но Крым же наш.
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10.03.2021 13:35 Ответить
Ви не повірите, але так само було у 2008 році із моїм знайомим, коли той спробуав відпочити на чорноморському узбережжі московії. Скільки я матюків наслухався до моменту перетину ним керченської протоки у напрямку криму - і їжа лайно, і ставлення погане, і ціни захмарні, і брудно скрізь... Потім три години тиші, і нарешті я почув блажений голос із Сімеїзу про те, що він вже прибув та влаштувався. )))
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10.03.2021 13:58 Ответить
Смілива людина, ріспект!
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10.03.2021 12:27 Ответить
Якщо він досі живий, то про сміливість казати не доречно. Якась "многоходов очка"
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10.03.2021 14:01 Ответить
Це не те питання (чий Крим?), за яким многоходовочнікам дозволять висловлюватися довільно. Воно занадто болюче для теперішньої росії. Так що Шендерович реально зараз ризикує потрапити під роздачу до очільника кремля, який його ненавидить із часів програми Кукльі за свій потворний образ в цій програмі.
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10.03.2021 22:56 Ответить
А это вообще возможно ,ну чисто Гипотетически 🤦🤔🤫🙄😂
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10.03.2021 12:28 Ответить
НетЪ
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10.03.2021 13:36 Ответить
ничего вате объяснить невозможно, да и кто будет объяснять?
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10.03.2021 12:30 Ответить
Ну а чож его объявлять? Он же не прячется как шарик от властей по испаниям, а живет по месту прописки по известному адресу, играя по всем правилам роль местного маргинала...
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10.03.2021 13:22 Ответить
русские ненавидят сильных и презирают слабых.... колбасой с гранчаком-вопроса не решить....
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10.03.2021 12:32 Ответить
Нічого він не скаже...
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10.03.2021 12:39 Ответить
ложь! никто ничего не скажет
Коли простому росіянину пояснять, скільки взято з кишень у кожного за імперські понти у вигляді Криму, він скаже: "Поверніть назад!" - Шендерович - Цензор.НЕТ 2334
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10.03.2021 12:49 Ответить
І в цьому - ВСЯ РОСІЯ... Весь світ старається жить краще "сусіда", і тільки кацапи - щоб сусід жив гірше них...
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10.03.2021 13:30 Ответить
Ну кацапи є кацапи, тут добавити нічого...
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10.03.2021 13:50 Ответить
Это от суммы зависит....
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10.03.2021 12:54 Ответить
Россиянин может попросить, верните все обратно, только если его снимут с бутылки.
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10.03.2021 13:01 Ответить
Не скажут.Быдлонаселение,им самим на себя насрать.
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10.03.2021 13:03 Ответить
Выдавать желаемая за действительное - путь к поражению.
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10.03.2021 13:03 Ответить
Обязательно скажет. Вот только возвращать "свое" пойдет не к путлеру или роттенбергу, а к соседу петьке с вилами отбирать его избу. Все как в 17ом.
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10.03.2021 13:05 Ответить
"А вже коли простому росіянину розкажуть про ціну Криму... Про інтереси росіян, буквально кишенькові, шкурні інтереси. Скільки заплачено грошей, скільки коштує ця авантюра, скільки ми втратили, скільки взято з кишень у кожного за понти імперські... Я думаю, скажуть: "А нумо ми зараз зробимо цей товарообмін зворотний..." Джерело: https://censor.net/ua/n3252349

але це не буде каяття, це не буде усвідомлення ними злочину росії, злочину російської влади, злочину кожного росіянина. це просто жаль за відсутністю грошей в їхніх кишенях.
тож, йди нахєр все кацапське плем'я тим більше, що:
"Крим із російської історії, з російської душі - Коктебель Волошина, Ялта Чехова, Севастополь Толстого - нікуди не дінеться" Джерело: https://censor.net/ua/n3252349
"І зрозуміло, люди, які хочуть говорити російською у Криму, мусять мати можливість говорити російською у Криму." Джерело: https://censor.net/ua/n3252349
росіяни - то є нахабна, підла, дурна нація-гопник.
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10.03.2021 13:06 Ответить
Якщо повикидати москальські брехливі вихиляси, він пропонує нам розмовляти московською мовою, а не продовжити розмоскалення України на південь від Херсона. Коли замоскалювали тут усе, ніхто нас про це не запитував. Чому тепер ми мусимо опікуватися цим москальським непотребом?
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10.03.2021 13:41 Ответить
Усі ж розуміють, що у разі надання статусу офіційної мови московській, усі громадяни без винятку будуть змушені її вивчати. Це потрібно лише москалям, аби не перекладати свої брехні українською.
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10.03.2021 13:46 Ответить
саме так.
всі росіяни однакові в своєму неприйнятті українства, в своєму запереченні української державності та відокремленості українців від їхнього "руськогомиру".
однакові як би вони те не приховували й якими б лібералами себе не позиціонували.
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10.03.2021 13:55 Ответить
Чому тепер ми мусимо опікуватися цим москальським непотребом?
не мусимо.
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10.03.2021 13:56 Ответить
У Шендеровича типовий весняно-ліберальний авітаміноз.
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10.03.2021 13:13 Ответить
Ніколи не випустять з зубів самі по собі.
Коли простому росіянину пояснять, скільки взято з кишень у кожного за імперські понти у вигляді Криму, він скаже: "Поверніть назад!" - Шендерович - Цензор.НЕТ 3251
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10.03.2021 13:19 Ответить
Коли простому росіянину пояснять, скільки взято з кишень у кожного за імперські понти у вигляді Криму, він скаже: "Поверніть назад!" - Шендерович - Цензор.НЕТ 6556
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10.03.2021 13:22 Ответить
Москалі й без окупації АРК з Донбасом тих грошей не побачили б. Тому вони рахуватимуть лише ті, що )(.йло їм дасть за війну на лугандоні або в АРК. Усе зовсім навпаки, аніж бреше цей москаль.
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10.03.2021 13:26 Ответить
Шендерович это который лил слёзы по безвременно ушедшему на дно ансамблю Александрова с доктором Лизой, летевшим на концерт к путлеровским соколам, бомбящим сирийские больницы? Пшёл вон, хол-луй.
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10.03.2021 13:30 Ответить
Шендерович для русских не авторитет. Они его "матрасом" обзывают.
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10.03.2021 13:35 Ответить
Правильно называют, Катя Му-Му свидетель, матрас он и есть.
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10.03.2021 13:38 Ответить
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10.03.2021 15:52 Ответить
Який в хріна Батий? Батий взагалі в Криму не був ніколи - не встиг.
Цю тему Путін використовував для відриву шматків території України, щоб заподіяти якнайбільше неприємностей, щоб помститися за Майдан, щоб не допустити поразки. Джерело: https://censor.net/ua/n3252349

- теж беліберда як і про Батия. Ще в 2008 дехто говорив: після Грузії буде Україна. Я на різних форумах чув погрози від поінформованих москалів: не довго вам осталося. Чесно кажучи, думав, що брешуть. А виявляється в середині русского міра вже обговорювалися плани підкорення України ( чи втягування в орбіту москви).
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10.03.2021 16:44 Ответить
Живёшь в расии товарищ Шендер, а такой наивный. Видать вам что то в пищу подмешивают через телевизор.
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10.03.2021 16:50 Ответить
 
 