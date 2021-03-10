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Выезжающие за границу на нелегальную работу украинцы могут быть не только депортированы, но и лишены заработанных денег, - эксперт

Выезжающие за границу на нелегальную работу украинцы могут быть не только депортированы, но и лишены заработанных денег, - эксперт

Эксперт отметил, что нелегальное трудоустройство может закончиться даже торговлей людьми.

Украинцы, которые выезжают за границу на нелегальную работу, могут быть не только депортированы, но и лишены заработанных денег при возвращении домой.

Об этом в комментарии УНИАН сказал эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб.

"Один из рисков нелегальной работы в том, что когда люди выезжают за границу, приглашение на работу может оказаться фейковым, то в лучшем случае нелегалов просто разворачивают и отправляют домой без права въезда на год. Есть и другие варианты: после того, как человек отработал и возвращается в Украину после неофициальной работы без договора, у него забирают наличные деньги и также депортируют", - сказал он.

По словам эксперта, существует большой риск, что при попытке выехать за рубеж на работу украинцы столкнутся с нелегальным агентством-посредником, которое обманом выманит деньги.

"Опасность попасть на нелегальное агентство состоит в том, что это мошенники, которые просто физически существуют, но юридически не существуют. Есть риск отправить им деньги или уплатить аванс и забыть про эти деньги, это как минимум. Другие варианты сложнее: человек авансом платит за услуги фирмы, ему дают приглашение на трудоустройство, но когда человек приезжает, то такого работодателя не существует", - пояснил он.

Тридуб отметил, что если человек выезжает без оформленного договора с работодателем, это может закончиться большими проблемами. В частности, не будут соответствовать ожиданиям выполняемая работа, размер заработной платы, условия труда и проживания.

"То есть все условия могут быть категорически не такие: начиная от меньшей заработной платы и заканчивая тем, что это окажется торговля людьми", - сказал эксперт.

Он отметил, что торговля людьми – это незаконное соглашение между несколькими сторонами, итогом которого становится принуждение человека к определенному труду.

Как сообщал УНИАН, ограничения в некоторых отраслях экономики, которые действуют в Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегают украинцев от попытки выехать за рубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты проделанной работы. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Кроме того, у нелегала могут забрать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не возвратить его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.



Автор: 

работа (599) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+26
Рабы убегают! Надо срочно запугать, чтоб не ехали за границу. Можно подумать, что у нас регулярно платят на предприятиях и заработки у нас лучше чем та. И можно сказать, что основная заробитчан уже едет не только заработать, а и задается целью остаться там на ПМЖ.
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10.03.2021 12:23
+12
Так звані експерти, що не мають призвищ, на кінець цієї статті почали множитись.
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10.03.2021 12:21
+11
Висновок: сидіть вдома в Україні на з/п в 6 тисяч грн і нікуди не рипайтесь!
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10.03.2021 12:22
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Правила форума Совет форумчан
ТЛЕТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА ? Ну всё равно поедут . Народ у нас такой . Пока лично рога не обломают , никому не поверят .
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10.03.2021 12:18 Ответить
Украинская рулетка.
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10.03.2021 12:20 Ответить
Вемирная рулетка.Так было ,есть и будет .Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше
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10.03.2021 12:27 Ответить
Так звані експерти, що не мають призвищ, на кінець цієї статті почали множитись.
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10.03.2021 12:21 Ответить
между сциллой и харибдой. их кинут там, а деньги отберут тут ))
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10.03.2021 12:21 Ответить
Висновок: сидіть вдома в Україні на з/п в 6 тисяч грн і нікуди не рипайтесь!
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10.03.2021 12:22 Ответить
Или устраиваться легально.
Но.... этот вариант не рассматривается.
Да?
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10.03.2021 12:26 Ответить
Предупредить о риске нужно.
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10.03.2021 12:34 Ответить
Рабы убегают! Надо срочно запугать, чтоб не ехали за границу. Можно подумать, что у нас регулярно платят на предприятиях и заработки у нас лучше чем та. И можно сказать, что основная заробитчан уже едет не только заработать, а и задается целью остаться там на ПМЖ.
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10.03.2021 12:23 Ответить
А вы не считаете, что человека нужно предупредить о том, с чем он может столкнуться в чужой стране при нелегальном трудоустройстве?
На сигаретах пишут, что курить вредно, но самые смелые продолжают курить.
Это их выбор.
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10.03.2021 12:32 Ответить
Я не по наслышке знаю. Люди едут по совету друзей и заранее им подыскивают работу. И таких большинство.
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10.03.2021 12:34 Ответить
Но риск быть обманутым есть или нет?
Не пойму о чём спор?
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10.03.2021 12:38 Ответить
Раньше риск был и очень большим. А сейчас знаю многих, что приехав домой, они вновь едут туда. Я бы поехал тоже, но возраст не позволяет. Мне говорили, что с моими профессиональными знаниями специалиста и умениями однозначно приняли бы на работу и оставили бы на ПМЖ, но мне уже за 60.(((( Придётся доживать с этим правительственным и депутатским гадюшником. Хоть бы был просвет в конце тунеля.(((((((
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10.03.2021 12:48 Ответить
Вспомните, как на правительственном уровне европейских стран увеличивали квоты на заробитчан. Даже Финляндия просила Украинское правительство просило отпустить на уборку украинцев. Поэтому риск снижен до минимума. Конечно - в семье не без урода. Даже у нас насильно держат людей рабами на полях.
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10.03.2021 12:52 Ответить
Каждую неделю предупреждают, почитайте новости за последние пару недель и убедитесь.
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10.03.2021 13:44 Ответить
Да а в Украине платят честно всем и без задержек? Не смешите шанс не оплаты есть всегда зачастую люди сами виновны,когда задерживают зарплату а они продолжают работать.
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10.03.2021 12:27 Ответить
Конечно, если ты живешь в Киеве. А если в провинциальном городишке, где имеются пару предприятий и то они на грани существования, благодоря нашему "мудрому" правительству.
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10.03.2021 12:56 Ответить
Я имел ввиду работая за границей.Но с вами согласен на 100% у людей нет выбора и просто ходят чтобы хоть стаж гол и как то дотянуть до пенсии.
За границей к слову есть организации которые защищают права человека не зависимо от того легально ты работаешь или нет.Это всё будет конфеденциально,они не передают вашу информацию в полицию а расследуют нарушения прав человека.Это и торговля людьми и принуждения к проституции и рабство и т д. Советую людям узнать местные организации и их телефоны и достаточно просто плохому работодателю дать знать можно и анонимно что в случае чего будет заявление.Тут этого очень боятся и предпочитают не связываться так как за это тюрьма Зачастую такие работодатели не платят налоги а это чревато...,
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10.03.2021 13:16 Ответить
торговля людьми - это законное соглашение между государством и работодателем, итогом которого становится принуждение человека к любому труду за мизерную плату под патриотическим лозунгом "Підтримай національного виробника" от батончика рошен...до автобуса богдан)))
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10.03.2021 12:33 Ответить
Выезжающие за границу на нелегальную работу украинцы могут быть не только депортированы, но и лишены заработанных денег, - эксперт - Цензор.НЕТ 9703
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10.03.2021 12:34 Ответить
А чтоб люди не ехали на заработки за границу - СОЗДАЙТЕ рабочие места с нормальными для труда условиями, дайте нормальную зарплату (но не для тунеядца), чтоб можно по человечески жить. Создайте условия отдыха и возможности оздоровиться.
А у нас только и слышишь - европейские цены, тарифы. Многомиллиардное воровство бюджета. Унижение чести и достоинства простого украинца (но попробуй затронь олигарха)
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10.03.2021 13:05 Ответить
Миграция это результат глобализации экономики. Нормальное явление. Одними лозунгами о светлом будущем людей не накормишь.
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10.03.2021 13:08 Ответить
Заповіти Клауса Шваба в життя!. Так думають в колгоспі "Слуги народу".
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10.03.2021 13:17 Ответить
А денег лишать будут на нашей таможне?
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10.03.2021 13:20 Ответить
Если бы провели перепись сегодня, то поняли бы одну простую истину: большая (и лучшая) часть трудоспособного населения уже уехала. Те, кто остались, тоже готовы уехать. Остаются пьяницы, лентяи, работающие и неработающие пенсионеры и,...
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10.03.2021 13:28 Ответить
Не верьте этому кретину, никто денег забрать не имеет право. Это чистой воды заказ олигархов.
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10.03.2021 14:37 Ответить
Если вывозите из страны наличные - наверняка конфискуют, если не сумеете доказать законность происхождения. И узнав что вы находились нелегально, уведомят банк и закроют счет и все что осталось на счету - вряд-ли удастся получить обратно
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10.03.2021 18:14 Ответить
НЕТ ! если наличные в пределах РАЗРЕШЕННОЙ СУММЫ !
А разрешённая сумма до 10 000 Евро , за которые вас и не "спросят", так как они не подлежат декларированию !
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10.03.2021 19:04 Ответить
А держава не пробувала закрити всі нелегальні агенції з працевлаштування, а їх засновників притягати до відповідальності??? Чи в нас держава лише щоб обслуговувати олігархів, депутатів і їх коханок, дітей і родину?
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10.03.2021 15:36 Ответить
только у последнего лоха могут отобрать зарплату. Дурак всегда опустив голову уйдет.
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10.03.2021 17:00 Ответить
Пиз..бол.... Отобрать деньги могут только НАШИ на НАШЕЙ границе !
В Европе никто ничего не отбирает - если нет решения суда о конфискации ! А таких решений по заробитчанам - НЕ БЫВАЕТ !

Наши ушлепки при власти - нарочно запугивают !
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10.03.2021 19:02 Ответить
 
 