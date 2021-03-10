В Кремле оценили вероятность встречи президентов РФ и Украины: Путин никогда не опровергает какие-либо встречи, но есть условие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в среду, 10 марта, возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Известия".

"Вы знаете, что президент Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", - сказал он.

Однако Песков подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена. По его словам, в данном случае подготовка заключается в выполнении договоренностей.

"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", - объяснил пресс-секретарь президента РФ.

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Накануне, 9 марта, Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться. Он отметил, что подготовка к встрече в нормандском формате уже ведется, однако если встреча будет отложена, то украинский лидер готов пойти на другие форматы переговоров.