В Кремле оценили вероятность встречи президентов РФ и Украины: Путин никогда не опровергает какие-либо встречи, но есть условие
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в среду, 10 марта, возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Известия".
"Вы знаете, что президент Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", - сказал он.
Однако Песков подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена. По его словам, в данном случае подготовка заключается в выполнении договоренностей.
"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", - объяснил пресс-секретарь президента РФ.
Накануне, 9 марта, Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться. Он отметил, что подготовка к встрече в нормандском формате уже ведется, однако если встреча будет отложена, то украинский лидер готов пойти на другие форматы переговоров.
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-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
Да кто ж ему даст, понимает, хоть и дурачок, что в таком случае его "агрессивное меньшинство" просто вынесет из тёплого президентского кресла и хорошо, если живым.
Зустріч наодинці найкращий формат для спільників.
Заради зустрічі саме з ним ця пропозиція і озвучувалась.
© https://www.inpearls.ru/author/30335 Моше Даян Есть книга СКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ (Психология манипулирования) https://fis.tntu.edu.ua/data/elibrary/6/shreynov.pdf
А нашему президенту с этим существом не о чем разговаривать!!!!
ЗЕ ! Думай , як подивитися в очі Байдену !!!!