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Новости
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В Кремле оценили вероятность встречи президентов РФ и Украины: Путин никогда не опровергает какие-либо встречи, но есть условие

В Кремле оценили вероятность встречи президентов РФ и Украины: Путин никогда не опровергает какие-либо встречи, но есть условие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в среду, 10 марта, возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Известия".

"Вы знаете, что президент Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", - сказал он.

Однако Песков подчеркнул, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена. По его словам, в данном случае подготовка заключается в выполнении договоренностей.

"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", - объяснил пресс-секретарь президента РФ.

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Накануне, 9 марта, Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться. Он отметил, что подготовка к встрече в нормандском формате уже ведется, однако если встреча будет отложена, то украинский лидер готов пойти на другие форматы переговоров.

Зеленский Владимир (20234) Песков Дмитрий (1856) путин владимир (31214) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+21
Для зели это будет сразу поездка в ростов .
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10.03.2021 12:22
+14
нах договоренности, никаких встреч
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10.03.2021 12:23
+14
Понятно, що умовою наступного рандеву "посмотреть в глаза" клован має привезти підписаний акт капітуляції на умовах *****.
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10.03.2021 12:24
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Для зели это будет сразу поездка в ростов .
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10.03.2021 12:22 Ответить
а кто ж его туда отправит? Вот те ребята, которые делают "мичання про мовчання"?
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10.03.2021 12:45 Ответить
-Маню, вставай - Гриць прийшов з батьками - на оглядини...
-Скажи йому, що я бачила його на Водохрестя... Немає на що дивитися ...
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10.03.2021 20:40 Ответить
нах договоренности, никаких встреч
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10.03.2021 12:23 Ответить
не, ну почему - можно на границе Украины с россией где-то по границе краснодарского края
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10.03.2021 12:59 Ответить
Не неси пургу, крыса трусливая бункерная боится из бункера рыло крысиное высунуть
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10.03.2021 12:23 Ответить
Понятно, що умовою наступного рандеву "посмотреть в глаза" клован має привезти підписаний акт капітуляції на умовах *****.
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10.03.2021 12:24 Ответить
Підписаний акт ліквідації України, - це головна і єдина умова ху*ла.
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10.03.2021 13:03 Ответить
Этот московский шоумен, не понимающий и не чувствующий Украину уже давно бы и с удовольствием подписал любой акт капитуляции и сдал бы эту чуждую ему страну, только бы остаться при власти и пользоваться её благами.
Да кто ж ему даст, понимает, хоть и дурачок, что в таком случае его "агрессивное меньшинство" просто вынесет из тёплого президентского кресла и хорошо, если живым.
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10.03.2021 13:14 Ответить
а могут быть и румынский и, что мне больше нравится, ливийский вариант, где каддафи разворотили анус ножом
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10.03.2021 22:05 Ответить
Да никто ни с кем не встретится. Бубочка как обычно бредит. ***** должно встретиться лишь с виселицей.
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10.03.2021 12:24 Ответить
Чому ж?
Зустріч наодинці найкращий формат для спільників.
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10.03.2021 12:31 Ответить
и где-то в Омане....
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10.03.2021 13:00 Ответить
Вот гад, бубочка хотел посмотреть фюреру кацапии в глаза и вылизать ему анал, а Куйло лишило найвелычнішого такой радости.
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10.03.2021 12:25 Ответить
зеленожопий готов на любих условіях але народ нє паймьот
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10.03.2021 12:26 Ответить
Тетка, и как тебе на Моржовии с таким ником живется?
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10.03.2021 12:33 Ответить
У наших фермеров на свинарнике пожрабатывала?А то думаю откуда такой духман.
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10.03.2021 12:43 Ответить
А кто решает?
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10.03.2021 12:43 Ответить
куйло перший відгукнувся на пропозицію Зєлі зустрітись віч-на-віч з кожним з лідерів Нормандської четвірки.
Заради зустрічі саме з ним ця пропозиція і озвучувалась.
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10.03.2021 12:30 Ответить
...путин никогда не опровергает какие-либо встречи, но есть условие... чур в глаза нє заглядАвАть і коХВє ***** нє прЄдлагать...
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10.03.2021 12:30 Ответить
а какую договоренность коцапы выполнили, хоть одну...
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10.03.2021 12:33 Ответить
Пить до дна...😄
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10.03.2021 12:45 Ответить
Надеюсь пользы от этой встречи будет ноль
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10.03.2021 12:34 Ответить
Если бы ноль ! Результат может быть тяжёлым для всей страны.
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10.03.2021 12:44 Ответить
какая встреча? ***** по факту не выездное, а в паРашу к нему ехать страшно уже даже самым отпетым руSSофилам.
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10.03.2021 12:37 Ответить
Думаете могут,двойника вернуть,вместо Зе?
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10.03.2021 12:47 Ответить
не. в нашей ситуации все намного хуже: вместо ЗЕ могут вернуть...ЗЕ.
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10.03.2021 12:51 Ответить
Видно він ще не надивився в очі Пуйла ? Мабуть хоче в них дирку протерти як в календарику ? )))
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10.03.2021 12:41 Ответить
Наχερ οн тебе при твоей наркотической нестабильности нужен!
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10.03.2021 12:42 Ответить
"Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся.
© https://www.inpearls.ru/author/30335 Моше Даян Есть книга СКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ (Психология манипулирования) https://fis.tntu.edu.ua/data/elibrary/6/shreynov.pdf
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10.03.2021 12:43 Ответить
Що ж Зеленський наобіцяв ***** в Парижі?
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10.03.2021 12:43 Ответить
Вот это вопрос вопросов! И ответ не него может лежать только в двух плоскостях: либо сдача Украины, либо длительные сроки заключения для зеуродца и всех его ушлепков из оп.
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10.03.2021 21:59 Ответить
Путин убийца- с ним должны встречаться или спец. службы или в Гоагу его доставить!!!!
А нашему президенту с этим существом не о чем разговаривать!!!!
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10.03.2021 12:54 Ответить
На куя ЗЕ зустріч з Пуйлом ?! Це ж було вже !!!!!
ЗЕ ! Думай , як подивитися в очі Байдену !!!!
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10.03.2021 13:17 Ответить
Чи ,може, Вова від Вови хоче НОВІЧКА ???
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10.03.2021 13:21 Ответить
У Кремлі оцінили ймовірність зустрічі президентів РФ і України: Путін ніколи не відкидає будь-які зустрічі, але є умова - Цензор.НЕТ 4718
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10.03.2021 13:42 Ответить
"Опровергает априори какие-то встречи"??? Что за идиотская формулировка??? Встречи нельзя опровергать. Опровергать можно слухи или домыслы. Этот ушлёпок должен был сказать "не отказывается заранее от проведения каких-либо встреч". Хотя для его интеллекта это явно непосильная задача...
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10.03.2021 14:31 Ответить
Условия в данном случае ставит Украина - полная деоккупация Украины и выплата материального и морального ущерба. В противном случае эта встреча бесполезна. Президенту Украины Зеленскому необходимо искать других союзников и необходимо в первую очередь встретится с Байденом, необходимо срочно вступить в НАТО, разместить американские ракеты вдоль границы с РФ, обговорить новые санкции против РФ.
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10.03.2021 15:09 Ответить
у ********* ботоксної умова одна - наш гарант має повзти до нього на колінах, і хто цього не розуміє той кончений ДЕБІЛ!
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10.03.2021 16:41 Ответить
Базар так базар. Александрович тяни его на стадион и прямая трансляция. И пусть папа нам расскажет если мы попросим про ядро урана 238.
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10.03.2021 16:47 Ответить
"в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер" Вот козлы, а почему Россия не выполняет договорённости? Когда п.10 Минских угод будет выполнен Россией?
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10.03.2021 16:59 Ответить
Обведет ***** неЛОХА вокруг пальца, и к бабке не ходи...
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10.03.2021 18:25 Ответить
Мы еще от прошлой Норманди не очухались: что оно там х-йлу наобещало, что кацапы все время ноют :пусть выполнит обещания, данные в Нормандии! И то они были наедине только 20 минут, Макрон их разогнал, понимая "способности" лоха...
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11.03.2021 00:12 Ответить
 
 