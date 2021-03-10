РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12055 посетителей онлайн
Новости
1 680 22

Проект "Большая реставрация" уже стартовал, к культурным объектам будут вести качественные дороги и указатели, - замглавы ОП Тимошенко

Проект

Заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", заявил, что проект президент Владимира Зеленского "Большая реставрация" уже начат и будет набирать обороты после сбора заявок на объекты культуры от министерств, местных властей и экспертов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В качестве примера Тимошенко привел Национальный художественный музей Украины на улице Грушевского Киева. Также он отметил, что в рамках этой программы будет применяться комплексный подход к реставрации культурных объектов, в частности, к ним в рамках программы "Большая стройка" будут протягиваться качественные дороги и устанавливаться указатели.

"Может, кто-то и не планировал посетить тот или иной объект, но хорошая дорога и указатели приведут людей в отреставрированные музей или замок, где они проведут время", - сказал он.

Тимошенко отметил, что ситуация с реставрацией кардинально изменилась после избрания президентом Зеленского, который уделяет культурному наследию много внимания. А с учетом того, что украинцы сейчас ограничены в передвижении за границу, вопрос внутреннего туризма становится одним из самых актуальных.

Также читайте: В течение трех лет в рамках "Большой реставрации" будут отреставрированы около 150 исторических объектов, - Зеленский

"У нас очень много объектов, которые разрушаются. Мы это увидели на примере замков. В прошлом году мы с президентом были в усадьбе в Качановке Черниговской области. Это уникальный объект, который люди должны видеть и посещать. Также у нас есть большие объекты, такие как остров Хортица. По программе "Большая реставрация" здесь будут созданы музей, спортивные объекты. А мост, который был вечным долгостроем, мы уже заканчиваем достраивать в этом году", - сказал Тимошенко.

Он сообщил, что "Большая реставрация" рассчитана на три года, бюджет на 2021 год - 2 млрд грн. При этом Тимошенко подчеркнул, что специальная комиссия будет отбирать не только объекты, которые находятся на балансе Министерства культуры, а и любые другие важные объекты культурного наследия.

По его словам, есть надежда на то, что как и в случае развития дорожной отрасли в рамках "Большой стройки", начнет развиваться и реставрационная отрасль.

"Культурным наследие долгие годы власти страны не занимались. Мы обязаны его сохранить", - сказал Тимошенко.

Также читайте: Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: 

реставрация (52) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
А можно что-то нормальное, а не распил денег. Ато после большой стройки процентов 30 дорог сошли вместе со снегом. Количество рабочих мест в Украине не увеличилось, а уменьшилось. Можно попробовать рабочие места создать? За 2 года можно уже на потраченные деньги заводов штук 20 построить и производить высоколиквидной товар. А это поступление в бюджет.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:32
+3
"большая реставрация" намного выгодней "большой стройки", т.к. стоимость дорог можно посчитать и сравнить с аналогами, а реставрировать какую-то старючую дичь можно за дохреналиард денег и никто не докажет реальной стоимости работ.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:42
+3
По дороге на конгресс-центр

Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 433
показать весь комментарий
10.03.2021 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це ж вже було ! Вже ж віддав Янілох , ковідний фонд ,Каломойському на будівництво доріг ! Що знов щось в фонді з'явилося ???
показать весь комментарий
10.03.2021 12:30 Ответить
Чого запитуєш? Сам маєш знати, що і як: вам, 73/43%зебілам - видніше, що там робиться в фондах. І по-людськи: тут доповісти народу форумному, що там ви всі побачили.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:46 Ответить
Я не відношуся ні до 73% за Зе , ні до 17% Дякул !!!
В мене нейтральна сторона !😆
показать весь комментарий
10.03.2021 12:53 Ответить
Большая Лохизация
показать весь комментарий
10.03.2021 13:38 Ответить
А можно что-то нормальное, а не распил денег. Ато после большой стройки процентов 30 дорог сошли вместе со снегом. Количество рабочих мест в Украине не увеличилось, а уменьшилось. Можно попробовать рабочие места создать? За 2 года можно уже на потраченные деньги заводов штук 20 построить и производить высоколиквидной товар. А это поступление в бюджет.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:32 Ответить
А що, в розвинених країнах держава заводи будує? Чи все таки приватний бізнес?
показать весь комментарий
10.03.2021 13:42 Ответить
враховуючи хто такий зє дороги будуть будувати до почаєвської лаври та русского драмтеатру.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:37 Ответить
краще відродили б Сонячні Кларнети - загально-український фестиваль популярної пісні із щотижневими ротаціями в мережі протягом року...
і заключним фестивалем наживо, якому передують такі жеж живі локальні географічно-галузеві:
-військова пісня у дніпрі, хліборобська у полтаві, середземноморська у одесі, індустріальна у кривому розі, заробітчанська у львові, на суржику у харкові
підтримка і координація кабміну(окрема стаття бюджету)
показать весь комментарий
10.03.2021 13:54 Ответить
"большая реставрация" намного выгодней "большой стройки", т.к. стоимость дорог можно посчитать и сравнить с аналогами, а реставрировать какую-то старючую дичь можно за дохреналиард денег и никто не докажет реальной стоимости работ.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:42 Ответить
Ну так в "большой стройке, "построили" дороги, а поскольку заменили щебень на шлак, но по той же цене (хотя за утилизацию шлака должен был бы заплатить сам производитель), то и уже нужно их реставрировать. Вот и "большая реставрация". Хотя как по мне все это нужно было сразу назвать "большой зе-пи*дец"
показать весь комментарий
10.03.2021 12:51 Ответить
Будут развалины культурного объекта, к тому же закрытого на карантин, но с качественной дорогой и указателем
показать весь комментарий
10.03.2021 12:47 Ответить
На рахунок доріг , беруть сумніви , а заборонний знак , б/у , гаішники причеплять , з відеокамерою. Щоб була кормова база , так сказать !😆
показать весь комментарий
10.03.2021 13:01 Ответить
По дороге на конгресс-центр

Проєкт "Велика реставрація" вже стартував, до культурних об'єктів будуть вести якісні дороги і покажчики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 433
показать весь комментарий
10.03.2021 12:59 Ответить
Це ж початок нової програми Бубочки "Велике зрошення"!
показать весь комментарий
10.03.2021 14:26 Ответить
На хатынки во Франции и в Италии теперь воровать будут. В Канча Заспе уже себе прикупили.
показать весь комментарий
10.03.2021 13:00 Ответить
все названия по фрейду: большой, большая, большое..
показать весь комментарий
10.03.2021 13:22 Ответить
"Велике будівництво"..., "велика реставрація"... одна показуха...А ВЕЛИКА та справедлива боротьба в охороні здоров'я людей коли буде? Скільки грошей розтринькується, а реальної допомоги в організації медичної допомоги українцям як не було, так і немає.
показать весь комментарий
10.03.2021 13:27 Ответить
ну чего, указатели может и поставят, по 100000 за штуку.
показать весь комментарий
10.03.2021 14:06 Ответить
у нас уже есть большое строительство. снег ушел, результат на лице и у водителя и на убитых машинах. продолжайте дальше...
показать весь комментарий
10.03.2021 13:36 Ответить
..велика на.бация
показать весь комментарий
10.03.2021 14:06 Ответить
А кладбище это культурный объект?
показать весь комментарий
10.03.2021 15:06 Ответить
 
 