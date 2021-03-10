Проект "Большая реставрация" уже стартовал, к культурным объектам будут вести качественные дороги и указатели, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", заявил, что проект президент Владимира Зеленского "Большая реставрация" уже начат и будет набирать обороты после сбора заявок на объекты культуры от министерств, местных властей и экспертов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В качестве примера Тимошенко привел Национальный художественный музей Украины на улице Грушевского Киева. Также он отметил, что в рамках этой программы будет применяться комплексный подход к реставрации культурных объектов, в частности, к ним в рамках программы "Большая стройка" будут протягиваться качественные дороги и устанавливаться указатели.

"Может, кто-то и не планировал посетить тот или иной объект, но хорошая дорога и указатели приведут людей в отреставрированные музей или замок, где они проведут время", - сказал он.

Тимошенко отметил, что ситуация с реставрацией кардинально изменилась после избрания президентом Зеленского, который уделяет культурному наследию много внимания. А с учетом того, что украинцы сейчас ограничены в передвижении за границу, вопрос внутреннего туризма становится одним из самых актуальных.

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"У нас очень много объектов, которые разрушаются. Мы это увидели на примере замков. В прошлом году мы с президентом были в усадьбе в Качановке Черниговской области. Это уникальный объект, который люди должны видеть и посещать. Также у нас есть большие объекты, такие как остров Хортица. По программе "Большая реставрация" здесь будут созданы музей, спортивные объекты. А мост, который был вечным долгостроем, мы уже заканчиваем достраивать в этом году", - сказал Тимошенко.

Он сообщил, что "Большая реставрация" рассчитана на три года, бюджет на 2021 год - 2 млрд грн. При этом Тимошенко подчеркнул, что специальная комиссия будет отбирать не только объекты, которые находятся на балансе Министерства культуры, а и любые другие важные объекты культурного наследия.

По его словам, есть надежда на то, что как и в случае развития дорожной отрасли в рамках "Большой стройки", начнет развиваться и реставрационная отрасль.

"Культурным наследие долгие годы власти страны не занимались. Мы обязаны его сохранить", - сказал Тимошенко.

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