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МИД отреагировал на заявление КГБ Беларуси об "оружии из Украины": Полная чушь, прекратите пугать народ надуманным внешним врагом

МИД отреагировал на заявление КГБ Беларуси об

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление главы Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертелю, который обвинил Украину в поставках оружия "для терактов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, спикер МИД Олег Николенко в Twitter назвал заявления Тертеля "чушью".

"Полная чушь, которая уже не первый звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - отметил Николенко.

Напомним, ранее глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов".

Читайте: Беларусь высылает из страны консула Польши Тимофеюка

Автор: 

Беларусь (7888) МИД (6935) оружие (10198) КГБ Беларуси (65) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+11
Думаю , что мы не должны у них покупать электричество , чтобы никого не пугать .
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10.03.2021 12:40
+8
Это не чушь,это подготовка почвы для вторжения,а у нас шидок дурной в кресле президента,и куча агентуры ********** во власти
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10.03.2021 12:42
+7
Как в 1940 году с Финляндией, как в 2008 году с Грузией, как в 2014 году в Украине, сейчас кацапам нужен очередной повод для войнушки и они его НЕ ищут, а СОЗДАЮТ!
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10.03.2021 12:43
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Везли гавтомати через границю повними Бєлазами.
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10.03.2021 12:39 Ответить
та не...там на зубрах караваны шли с ядерными бомбами...
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10.03.2021 12:55 Ответить
Нехай гідрант якийсь ролік запілить на ютубчику.
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10.03.2021 12:44 Ответить
Не уровень министра комментировать этот бред
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10.03.2021 13:42 Ответить
Думаю , что мы не должны у них покупать электричество , чтобы никого не пугать .
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10.03.2021 12:40 Ответить
А кого ще звинувачувати? Ляхсандра Ригоравіча лукашеску?!!
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10.03.2021 12:40 Ответить
Это не чушь,это подготовка почвы для вторжения,а у нас шидок дурной в кресле президента,и куча агентуры ********** во власти
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10.03.2021 12:42 Ответить
Как в 1940 году с Финляндией, как в 2008 году с Грузией, как в 2014 году в Украине, сейчас кацапам нужен очередной повод для войнушки и они его НЕ ищут, а СОЗДАЮТ!
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10.03.2021 12:43 Ответить
думаю по весне начнется операция беларусьнаш: сначала теракты в исполнении ФСБ и КГБ от имени иностранных притеснителей вяликих руSSких в Беларуси, с многочисленными жертвами и разрушениями, следом путенпамаги и ихтамнеты, финал - всебеларусский "референдум" под дулами автоматов.
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10.03.2021 12:47 Ответить
там уже и так вся власть у кацапов. Вторжение готовят в Украину...И через бульбашей тоже.
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10.03.2021 12:57 Ответить
С волками жить-по волчьи выть. Обвините бульбашей в поставках ватникам в Украине десятка танков.
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10.03.2021 12:48 Ответить
Наврядчи кацапи полізуть буром проти України, ця гнила орда звикла воювати чужими руками. Скоріше за все з півночі після провокацій почнуть лізти на нас браття-бєларуси. Тільки не кажіть, що таке неможливо. Вже повним ходом іде науськування бєларуського народу проти українського.
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10.03.2021 12:53 Ответить
Білоруські війська будуть складатися з білоруських бурят і чеченців, приналежність решти визначити не вдасться через їх потужний рязанський акцент і крайню ступінь сп'яніння
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10.03.2021 20:42 Ответить
Бульбашеску панически боится судьбы своего коллеги...
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10.03.2021 12:54 Ответить
МИД Украины действует в данном случае абсолютно адекватно. Быстрый и четкий ответ белорусской мрази.
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10.03.2021 12:54 Ответить
Шкода білорусів, що терплять ось це АНТИНАРОДНЕ в собі тіло...ТАРГАН 1. І вакцини не має проти нього, бо воно з автоматом Калашнікова по судинам переповзає і усім погрожує знищенням. А взагалі то, це незаконний, нелігитимний, непорядний...ЛАЙНЮК.
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10.03.2021 12:58 Ответить
Колишні слов'яни біларуси перетворилися у підкацапське стадо.
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10.03.2021 12:58 Ответить
надо начать кампанию для луки и окружения под названием " Вот вам йух из Украины!".
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10.03.2021 13:00 Ответить
Украина и своему народу оружие не поставляет. Однако народ где то это оружие берет.
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10.03.2021 13:01 Ответить
Знай, кацапюра, що в Україні тебе, окупанта, з під кожного кута буде чекати куля в голову
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10.03.2021 13:27 Ответить
Украинцы откапывают у себя на огороде дедовы шмайсеры, машингверы и ППШ. А ты, дачник-неудачник, разве что бульбу, поеденную колорадским жуком, откопать можешь.
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10.03.2021 13:41 Ответить
Угу, Аваков приводил цифры, скоко современного оружия , гранат, похищено со складов. Откапывают они.
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10.03.2021 13:56 Ответить
Та ладно тебе. Ты ж веришь в "трактористов" и "шахтеров" откопавших танки, САУ, БТРы и БУКи в шахтах Донбасса?
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10.03.2021 14:11 Ответить
Давно вже треба зробити якийсь канал ТБ на Рашу, Лугандон, Крим, Придністров'є і Білорусь. Один на всіх. І вещати його зі супутника
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10.03.2021 13:25 Ответить
Роби
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15.03.2021 17:44 Ответить
Ну, формально, "жітєлі Данбаса" теж громадяни України.
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10.03.2021 13:28 Ответить
Плохо. Очень плохо что не поставляем
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10.03.2021 13:31 Ответить
Чушь не чушь, а запрос наша прокуратура получила и даже на него ответила. И СБУ угрозы нац. безопасности в этом не усмотрела. А теперь МИД пытается перевести стрелки на упоротого КГБешника.
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10.03.2021 13:34 Ответить
 
 