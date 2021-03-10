МИД отреагировал на заявление КГБ Беларуси об "оружии из Украины": Полная чушь, прекратите пугать народ надуманным внешним врагом
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление главы Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертелю, который обвинил Украину в поставках оружия "для терактов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, спикер МИД Олег Николенко в Twitter назвал заявления Тертеля "чушью".
"Полная чушь, которая уже не первый звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - отметил Николенко.
Напомним, ранее глава КГБ Беларуси Тертель заявил, что из Украины шли огромные партии оружия "для проведения терактов".
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