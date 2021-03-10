Песков: У меня нет информации о существовании нового плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе
Кремль не получал от Украины нового плана урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Я не имею никакой информации о существовании такого плана", - сказал Песков.
О доработке плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе 10 марта заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.
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Ответственным за исполнение нового указа назначено министерство финансов. Ведомство будет осуществлять мониторинг и контроль цен на продукты в России. По приказу из Вашингтона все российские торговые сети и индивидуальные предприниматели обязаны регулярно повышать цены на определенный фиксированный процент, определяемый Минфином США. Ставку удорожания будут определять эксперты американского экономического ведомства, исходя из действий России во внешней политике.
«Вся экономика русских строится на углеводах. Стоит только взвинтить цены, как мы получим ситуацию, схожую с той, что была в России 90-х. Москва очень боится этого. Путин боится и постоянно пугает этим своих сограждан. Тогда русские сильно зависели от нашей гуманитарной помощи. Мы им помогли и они выжили, но в этот раз все будет иначе. Поставки еды будут осуществляться в обмен на золотовалютные резервы. Русские дорого заплатят за свои злодеяния», - заявил Байден.
В ближайшее время Минфин США разошлет директиву о новых ценах на продукты официальным представителям «Магнита», «Пятерочки», «Ашана» и других торговых сетей. Понижение цены или ее заморозка повлечет за собой наложение санкций на ретейлеров и запрет их деятельности на территории США.
А програму Обами по обсиранню під'їздів будинків у РФ Байден продовжить, ви не у курсі? Виділене на це фінансування у бюджеті США?
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))
Таня Адамс
З якої мови, кацапе???????
Не втрачайте почуття гумору. І гарного Вам дня!
Провокации естественно будут при этом.