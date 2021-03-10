Песков: У меня нет информации о существовании нового плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Кремль не получал от Украины нового плана урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Я не имею никакой информации о существовании такого плана", - сказал Песков.

О доработке плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе 10 марта заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

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