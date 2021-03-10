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Новости Агрессия России против Украины
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Песков: У меня нет информации о существовании нового плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Песков: У меня нет информации о существовании нового плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Кремль не получал от Украины нового плана урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Я не имею никакой информации о существовании такого плана", - сказал Песков.

О доработке плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе 10 марта заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак: План мира на Донбассе лежит на столе, ждем реакции России

кремль (725) Песков Дмитрий (1856) россия (95372) Донбасс (26955) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+9
Президент США Джо Байден подписал документ, регулирующий цены на основные продукты питания в России. В Белом доме решили использовать политику ценообразования как новый инструмент санкционного давления.
Ответственным за исполнение нового указа назначено министерство финансов. Ведомство будет осуществлять мониторинг и контроль цен на продукты в России. По приказу из Вашингтона все российские торговые сети и индивидуальные предприниматели обязаны регулярно повышать цены на определенный фиксированный процент, определяемый Минфином США. Ставку удорожания будут определять эксперты американского экономического ведомства, исходя из действий России во внешней политике.
«Вся экономика русских строится на углеводах. Стоит только взвинтить цены, как мы получим ситуацию, схожую с той, что была в России 90-х. Москва очень боится этого. Путин боится и постоянно пугает этим своих сограждан. Тогда русские сильно зависели от нашей гуманитарной помощи. Мы им помогли и они выжили, но в этот раз все будет иначе. Поставки еды будут осуществляться в обмен на золотовалютные резервы. Русские дорого заплатят за свои злодеяния», - заявил Байден.
В ближайшее время Минфин США разошлет директиву о новых ценах на продукты официальным представителям «Магнита», «Пятерочки», «Ашана» и других торговых сетей. Понижение цены или ее заморозка повлечет за собой наложение санкций на ретейлеров и запрет их деятельности на территории США.
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10.03.2021 13:00
+6
Зато у кацапов есть план военной операции на этот год.
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10.03.2021 12:44
+4
Вывести своих наемников и технику и прекратить финансирование сепаратистов, вроде и так всем понятно что надо ,и это все укладывается даже в плохой ,не выполнимый Минск "
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10.03.2021 12:52
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Правила форума Совет форумчан
"Ихтамнет", це давня традиція московитів !!)))
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10.03.2021 12:53 Ответить
Президент США Джо Байден подписал документ, регулирующий цены на основные продукты питания в России. В Белом доме решили использовать политику ценообразования как новый инструмент санкционного давления.
Ответственным за исполнение нового указа назначено министерство финансов. Ведомство будет осуществлять мониторинг и контроль цен на продукты в России. По приказу из Вашингтона все российские торговые сети и индивидуальные предприниматели обязаны регулярно повышать цены на определенный фиксированный процент, определяемый Минфином США. Ставку удорожания будут определять эксперты американского экономического ведомства, исходя из действий России во внешней политике.
«Вся экономика русских строится на углеводах. Стоит только взвинтить цены, как мы получим ситуацию, схожую с той, что была в России 90-х. Москва очень боится этого. Путин боится и постоянно пугает этим своих сограждан. Тогда русские сильно зависели от нашей гуманитарной помощи. Мы им помогли и они выжили, но в этот раз все будет иначе. Поставки еды будут осуществляться в обмен на золотовалютные резервы. Русские дорого заплатят за свои злодеяния», - заявил Байден.
В ближайшее время Минфин США разошлет директиву о новых ценах на продукты официальным представителям «Магнита», «Пятерочки», «Ашана» и других торговых сетей. Понижение цены или ее заморозка повлечет за собой наложение санкций на ретейлеров и запрет их деятельности на территории США.
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10.03.2021 13:00 Ответить
штибу "Письмо колумнистов Харькова и Николаевской области" Колись були такі приколи...
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10.03.2021 13:05 Ответить
А много ретейлеров из РФ работает на территории США?
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10.03.2021 13:19 Ответить
Ввоз продуктов питания из США, ЕС и стран, которые присоединились к санкциям запрещены - о каких поставках идет речь?
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10.03.2021 13:29 Ответить
...о поставках пустых бутылок из под шампанского для насаживания на них кацапов
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10.03.2021 15:25 Ответить
Россия почти ничего не ввозит из США, тем более продуктов пиания... но в любом городе США есть матазинчики с исключительно российскими продуктами питания... и 5-10% продуктов из других стран бывшего СССР...
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10.03.2021 20:09 Ответить
https://censor.net/ua/user/182394

А програму Обами по обсиранню під'їздів будинків у РФ Байден продовжить, ви не у курсі? Виділене на це фінансування у бюджеті США?
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10.03.2021 20:25 Ответить
А д'ерьмак , говорит , что есть ! Брешите оба , ваш начальник психопат-убийца путлер , а вы его ничтожные затычки
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10.03.2021 14:34 Ответить
Зато у кацапов есть план военной операции на этот год.
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10.03.2021 12:44 Ответить
В кремлівських потвор лише один план, втюхати Даунбас ,з особливим статусом(автономією) ,в Україну !!!))))
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10.03.2021 12:51 Ответить
На самом деле нет. Это только план "Жо". План "А" был взять себе Южмаш, Моторсич, Хартрон, Николаевские верфи (авианосец строить), сланцевые месторождения Славянска, Черноморский газовый шельф и еще по-мелочи...
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10.03.2021 13:03 Ответить
Мета Росіі, це повернення всієї України в "родную говєнь", Московію !!!)))
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10.03.2021 13:20 Ответить
Ну это maximum maximorum.
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10.03.2021 13:21 Ответить
Вірно,а Даунбас, з особливим статусом,це дестабілізуючий фактор суспільного стану України , для досягнення головної мети !!!))))
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10.03.2021 13:29 Ответить
Это то, что смогли. Но не получилась (или не дали) ни одна из первоначальных хотелок.
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10.03.2021 13:31 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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10.03.2021 13:35 Ответить
Дурак и придуривается ))
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10.03.2021 12:45 Ответить
План єдиний. Ольха М вогонь! Сокіл 300 на старт!
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10.03.2021 12:45 Ответить
У него нет мозгов . Какая информация и план ? Его закопают вместе с "ватным фараоном" .
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10.03.2021 12:46 Ответить
рецидив мєндєль-пєскова... і запах.....
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10.03.2021 12:49 Ответить
сливают своего резидента, как отработанный материал=)
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10.03.2021 12:49 Ответить
Он всего лишь прямоходящий . Сколько ему осталось ? Величественные мамонты , и те вымерли . Всегда удивляюсь тупости людей , которые думают , что они вечные .
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10.03.2021 12:53 Ответить
Вывести своих наемников и технику и прекратить финансирование сепаратистов, вроде и так всем понятно что надо ,и это все укладывается даже в плохой ,не выполнимый Минск "
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10.03.2021 12:52 Ответить
Зачем тебе информация,письков? Налей себе на голову "Доместос" и ныряй в унитаз. Там под ободком бактерии.
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10.03.2021 12:52 Ответить
Чи то сьогодні такий файний весняний день, чи просто занадто яскраво уявив це дійство Піпіськова - але чомусь лілював вголос від вашого допису 🤣🤣🤣
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10.03.2021 13:19 Ответить
Росія бажає мира,прагне мира, але лише на її умовах !!!))
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10.03.2021 12:54 Ответить
Тварьё надо драть. Они просто издеваются. Тупо валяют своего ватного ваньку. И будут это делать пока их будут нежно поглаживать, как это делает Эвропа (хотя штатам тоже надо пожестче). А их надо именно драть, без вазелина. Перебороть жадность и въ.бать санкциями, в том числе, всех тамошних купцов-прихлебателей, чтобы су ки аж взвыли.
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10.03.2021 12:56 Ответить
Так набери козырю,он прояснит
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10.03.2021 12:56 Ответить
Ну или "бомжа" кинуть.
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10.03.2021 13:51 Ответить
плана уже не осталось. Есть только дорожка
Песков: У меня нет информации о существовании нового плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3281
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10.03.2021 12:58 Ответить
Прошло два года, а война никуда не делась.
Прошло два года, и проклятые порохоботы оказались правы - войну нельзя остановить. Ни сейчас, ни потом.
Война всегда была, есть и будет ровно также всегда, меняясь с горячей на холодную, затихая и разгораясь вновь. Войны нет только для того, кто уже стал субстратом для врага.
И задача президента с Кабмином и с парламентом - не фиктивное «перемирие» вовсе.
Задача - сделать так, чтобы в любой фазе любой войны, твоя страна побеждала. Задача - построить вокруг неё стену из бабла, хорошего оружия, подготовленной армии, влиятельных союзников. Обучить своих граждан не быть терпилами и уважать самих себя.
Поэтому мы подождём реального Президента, и Раду без монобольшинства монокретинов.
Ждать, по ощущениям, осталось недолго))

Таня Адамс
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10.03.2021 13:01 Ответить
Ермак работает на Кремль и планы им предложенные готовятся в Кремле.
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10.03.2021 13:13 Ответить
Ясна річ, де пишуться сценаріі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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10.03.2021 13:19 Ответить
мозгов у тєбя нєт, йоржик сраний)
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10.03.2021 13:14 Ответить
А йому того й не треба. Бо "нє по чіну мазгі імєть" холопам. Хай навіть і холопам самого *****, та все рівно холопам.
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10.03.2021 13:49 Ответить
Кто же врет: Песков или Ермак? Кому верить?
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10.03.2021 13:23 Ответить
Обидва брешут !!! Що ляльковод, що його лялька !!!)))
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10.03.2021 13:32 Ответить
Вот и я о том же.
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10.03.2021 13:37 Ответить
З мови зняли.
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10.03.2021 13:49 Ответить
Це як????????????
З якої мови, кацапе???????
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10.03.2021 21:34 Ответить
Мабуть, Ви просто не в курсі. Тут, на "Цензорі", деякі форумчани так розважаються. Надихнув нас на таку розвагу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ось цей мем .
Не втрачайте почуття гумору. І гарного Вам дня!
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11.03.2021 11:17 Ответить
Зачёт (+)😁
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11.03.2021 11:42 Ответить
То есть когда речь идет о споре с российскими политиками, то Ермак может быть и хорошим ... знают Ермаки как манипулировать умами украинцев...
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10.03.2021 20:13 Ответить
Ермак не может быть "хорошим" не при каких обстоятельствах. Т.к. нельзя быть 3,14дарасом чуть-чуть.
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11.03.2021 09:43 Ответить
Неясно, хто бреше? Єрмак чи Пєсков? Чи обидва нічого не знають про цей план?
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10.03.2021 13:30 Ответить
План один, це повернення України ,принаймні в статусі країни-сателіта Росіі !!!)))
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10.03.2021 13:34 Ответить
Обидва брешуть, обидва нічого не знають, обидва брешуть, що нічого не знають.
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10.03.2021 13:45 Ответить
Этот усатый дурак любит строить из себя полного дурака, который вечно ничего не знает.
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10.03.2021 13:47 Ответить
Відкрию Вам таємницю: піпіськову не обов'язково спеціально клеїти дурня, а цілком достатньо лишатися самим собою.
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10.03.2021 13:52 Ответить
Так цей факт не є таємницею. Це ж очевидно.)
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10.03.2021 13:57 Ответить
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10.03.2021 15:40 Ответить
Конечно, у тебя петух галантерейный, плана по мирному урегулированию на донбассе нет и никогда не будет, поскольку это прямая дорога в Гаагу, бес путлер на сегодня, самый известный международный военный преступник и один из крупных воров на территории московии.
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10.03.2021 14:09 Ответить
Опять обезьяна размахивает гранатой. Кто хочет совершить агрессивные действия, тот устраивает блицкриг, иначе смысла обмениваться трупами просто нет. В данном же случае -- запугивание, прощупывание реакций мирового сообщества, повышение дипломатических ставок, сладости на ватные ушки внутреннего потребителя.
Провокации естественно будут при этом.
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10.03.2021 14:30 Ответить
То что говорящие усы не в первый раз включают дурочку это понятно. Но когда в "дурочку" превращается буквально вся внешняя политика государства - это уже диагноз, который говорит о ее полной деградации. Для нас это хорошие новости.
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10.03.2021 14:58 Ответить
"Щоб пошвидше досягнути миру, потрібно якнайшвидше розгромити ворога і досягнути миру..." (А.Гітлер)
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10.03.2021 16:41 Ответить
Хотят ли русские войны? Конечно же они её не хотят... Но вся проблема в том, что они её не хотят у себя, а то что они воюют в Украине, в Сирии, не так давно в Ливии, и убивают стариков и детей самыми изощрёнными способами - это для них не война.
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10.03.2021 17:22 Ответить
а шо нам скажет уважаемый Семен Глузман - у них эти планы вялотекущие или как ? А то макарыч готовится в войне, эрмак написал план мира а люська вещует, что он будет в конце месяца (лучше к армянскому четвергу). а друг песков шевелит усами - ничего не видел, ничего не слышал. Гиганты мысли, отцы украинской демократии.
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10.03.2021 17:51 Ответить
Хтось з них двох бреше, а втім "обоє рябоє".
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10.03.2021 18:44 Ответить
дочка пИськова живет в стране ЕС и НАТО.... чихало все семейство на Кацапию...
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10.03.2021 18:45 Ответить
Та шо вы кипятитесь, путя же сказал, что усы пургу несут
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10.03.2021 18:48 Ответить
Кстати вот что интересно. Принято папуасами называть тех, кто поклоняется идолам. Так и видится картина: божество в подвале вещает, жрец озвучивает, папуасы на коленях внимают и жестко дубасят тех, кто им мешает...
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10.03.2021 19:16 Ответить
Да,да...Расея и слышать ничего не хочет о новом плане урегулирования..потому Песков ничего о нем и не знает..
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10.03.2021 21:43 Ответить
Пургомёт
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11.03.2021 05:55 Ответить
 
 