С момента развала СССР Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран, - разведка Литвы

С момента развала Советского Союза Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран. В то же время, этот инструмент постепенно теряет свою эффективность.

Об этом говорится в "Национальной оценке угроз-2021", подготовленной совместно Департаментом государственной безопасности и военной разведкой Литовской Республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

"Департамент государственной безопасности и военная разведка Литовской Республики опубликовали совместную "Национальную оценку угроз 2021". В контексте Украины литовские коллеги сосредоточивают фокус внимания на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях, которые определены как "очаг военной нестабильности на пороге НАТО". Вместо этого попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными", - сказано в сообщении.

Департамент государственной безопасности Литвы частности акцентирует внимание на следующих факторах: "Подчиненные Москве 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск) армейские корпуса, состоящие из бригад, батальонов, рот и меньших подразделений действующих на территории оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, насчитывая примерно от 30 до 35 тыс. военнослужащих. При этом большинство из них составляют местные жители, мотивированные финансовым вознаграждением. Указанные подразделения в организационном плане соответствуют модели ВС РФ, ими руководят и их учат российские офицеры и инструкторы. Подразделения оснащены российским вооружением, экипировкой, системами связи, и действуют на основе уставов ВС РФ. Таким образом, они могут быть беспроблемно интегрированы в состав российских сил или взаимодействовать с отправленными из РФ подразделениями. Москва может легко усилить свое военное давление на Киев, используя военные формирования, которые полностью и безоговорочно контролируются Россией. Некоторые из военных, участвовавших в боях против ВСУ или служили в указанных АК, были наняты российскими частными военными компаниями (вроде "Вагнер"), с которыми они выполняли задачи в интересах кремлевского режима и олигархов в других конфликтах (Сирия, Ливия и т.д. )".

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По результатам анализа литовские коллеги приходят к следующим выводам: "С момента развала Советского Союза Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран. В то же время, этот инструмент постепенно теряет свою эффективность. Попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными.

Кремль будет неспособным использовать рычаг своего контроля за Донбассом для контроля за внешней и внутренней политикой Украины, пока требования Москвы будут оставаться неприемлемыми для большинства украинцев ... "