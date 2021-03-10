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Новости Агрессия России против Украины
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С момента развала СССР Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран, - разведка Литвы

С момента развала СССР Россия использует

С момента развала Советского Союза Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран. В то же время, этот инструмент постепенно теряет свою эффективность.

Об этом говорится в "Национальной оценке угроз-2021", подготовленной совместно Департаментом государственной безопасности и военной разведкой Литовской Республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

"Департамент государственной безопасности и военная разведка Литовской Республики опубликовали совместную "Национальную оценку угроз 2021". В контексте Украины литовские коллеги сосредоточивают фокус внимания на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях, которые определены как "очаг военной нестабильности на пороге НАТО". Вместо этого попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными", - сказано в сообщении.

Департамент государственной безопасности Литвы частности акцентирует внимание на следующих факторах: "Подчиненные Москве 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск) армейские корпуса, состоящие из бригад, батальонов, рот и меньших подразделений действующих на территории оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, насчитывая примерно от 30 до 35 тыс. военнослужащих. При этом большинство из них составляют местные жители, мотивированные финансовым вознаграждением. Указанные подразделения в организационном плане соответствуют модели ВС РФ, ими руководят и их учат российские офицеры и инструкторы. Подразделения оснащены российским вооружением, экипировкой, системами связи, и действуют на основе уставов ВС РФ. Таким образом, они могут быть беспроблемно интегрированы в состав российских сил или взаимодействовать с отправленными из РФ подразделениями. Москва может легко усилить свое военное давление на Киев, используя военные формирования, которые полностью и безоговорочно контролируются Россией. Некоторые из военных, участвовавших в боях против ВСУ или служили в указанных АК, были наняты российскими частными военными компаниями (вроде "Вагнер"), с которыми они выполняли задачи в интересах кремлевского режима и олигархов в других конфликтах (Сирия, Ливия и т.д. )".

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По результатам анализа литовские коллеги приходят к следующим выводам: "С момента развала Советского Союза Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран. В то же время, этот инструмент постепенно теряет свою эффективность. Попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными.

Кремль будет неспособным использовать рычаг своего контроля за Донбассом для контроля за внешней и внутренней политикой Украины, пока требования Москвы будут оставаться неприемлемыми для большинства украинцев ... "

Литва (2445) россия (95372) СВР (130) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+6
Нема такої країни як Росія.
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10.03.2021 13:23
+3
Надо добавить, что все эти конфликты параша сначала разжигает, потом разбавляет своими ихтамнетами и оружием, а потом "замораживает", выдавая ихтамнетов за "миротворцев". Например, точно известно, что война в Молдове началась со стрельбы парашников одновременно по молдаванам и "приднестровцам" в Дубоссарах в марте 1992 г. И с тех пор параша там "миротворит".
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10.03.2021 13:32
+3
"Заморожені конфліки" створюються самою московією.
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10.03.2021 13:38
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Нема такої країни як Росія.
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10.03.2021 13:23 Ответить
Правильно , федерация . Они (автономии и республики) скоро вспомнят о своём языке , флаге , гимне , народе .
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10.03.2021 13:26 Ответить
Дай Бог.
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10.03.2021 13:30 Ответить
Не вспомнят. Только холодильник...
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10.03.2021 13:40 Ответить
Опа! Догадались таки!
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10.03.2021 13:23 Ответить
Литва це знала краще нас.
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10.03.2021 13:40 Ответить
Сейчас уже знает. Кто ж спорит...
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10.03.2021 13:41 Ответить
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10.03.2021 13:48 Ответить
А что не так? Еще в 90-е про это Дудаев, к примеру, говорил. А эти тока счас опомнились.
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10.03.2021 13:50 Ответить
Ти не знаєш історії.
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10.03.2021 14:26 Ответить
Так расскажи историю

З моменту розвалу СРСР Росія використовує "заморожені конфлікти" для втручання у внутрішні справи сусідніх країн, - розвідка Литви - Цензор.НЕТ 8246
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10.03.2021 17:36 Ответить
Надо добавить, что все эти конфликты параша сначала разжигает, потом разбавляет своими ихтамнетами и оружием, а потом "замораживает", выдавая ихтамнетов за "миротворцев". Например, точно известно, что война в Молдове началась со стрельбы парашников одновременно по молдаванам и "приднестровцам" в Дубоссарах в марте 1992 г. И с тех пор параша там "миротворит".
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10.03.2021 13:32 Ответить
В 1992 году румыны напали на Приднестровье и Бендеры , воины УНА -УНСО во главе с Корчинским помогли отстоять эту землю , параша лишь пригрозила румынам и те слились. Есть же инфа в инете .
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10.03.2021 14:17 Ответить
Корчинский работает на ФСБ. Воины УНСО наивные идеалисты. Фактически за интересы РФ воевали.
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10.03.2021 14:21 Ответить
В парашном нете и не такое расскажут. И никакого "приднестровья" не было и нет, а есть оккупированная парашей часть земли Молдовы.
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10.03.2021 17:25 Ответить
Улыбнуло ! )) Учись пользоваться инетом , ГУГЛ теби в допомогу !
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10.03.2021 17:29 Ответить
Засунь свой парашный "гугл" себе в ПМРу и поглубже.
У меня информация из первых рук- человек там воевал, а его сослуживца парашники тогда убили в Дубоссарах.
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11.03.2021 18:23 Ответить
Хлопчик , ГУГЛ - это американская поисковая система , поэтому учись пользоваться инетом, чтобы не выглядеть глупо в коментах, это раз .
Два, я проживаю в Приднестровье и прекрасно всё помню, кто на кого напал и кто защищал эту землю - воины ОУН -УПА как свою территорию. И да , запомни, врать не хорошо , привыкнешь , а потом вылетишь с работы.
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11.03.2021 19:32 Ответить
Поцанчик, заткнись о том, чего ты знать не можешь и ищешь в парашных "гуглах".
А то, что ты ватник и отсасыватель у }{уйла, мне стало ясно после твоего 1-го выпердежа.
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11.03.2021 22:22 Ответить
Гугл - это американская система поиска , изучите эту тему . И да , в ваших советах по обслуживанию населения никто не нуждается , будьте здоровы
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13.03.2021 07:48 Ответить
Ну вы в ПыМыРе и тупые (кто остался). Я ему говорю, что у меня инфа из первых рук, а оно мне суёт статьи "из Гугла" с окончанием .сру. Да срал я на них, как и на вас, ватников конченых.
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13.03.2021 09:13 Ответить
"Заморожені конфліки" створюються самою московією.
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10.03.2021 13:38 Ответить
Не прошло и 30 лет, как эстонская литовская разведка стала что-то подозревать.
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10.03.2021 14:19 Ответить
Ты смотри. Оперативно) Лет через 5 и финская разведка тоже выложит свой доклад о том что Крым был оккупирован и там небыло никакого референдума)
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10.03.2021 15:03 Ответить
Да оно и не удивительно - сколько ОБЩЕГО бабла вложили эти идиоты в африки и чиля. А в ответ тишина. Вот ещё надо горбача привлечь за уничтожение виноградников и плодоягодных свинокультур, он ведь расийский член коллектива.
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10.03.2021 16:22 Ответить
 
 