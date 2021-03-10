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Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта

Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта

Рост цен на продукты и на топливо в начале 2021 года наблюдается по объективным причинам. Но есть и монопольные сговоры.

Об этом сказал премьер'ер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары, цены на продукты, которые растут больше всего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил разработать создание госсистемы качества топлива и ежедневно мониторить цены на него

"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены", - сказал он.

По его словам, то же касается и цен на бензин.

"Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы", - добавил он.

"По нашим ожиданиям стабилизация цен произойдет уже в конце марта (цен на топливо. - Ред.)", - заявил Шмыгаль.

Автор: 

инфляция (828) продукты (1532) цены (2290) топливо (627) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+32
уже устали ловить на брехне всю эту шоблу воровитую недоумковатую.
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10.03.2021 13:39
+26
Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта - Цензор.НЕТ 8517
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10.03.2021 13:41
+19
Как не та? Все контролирующие органы сейчас у зеленой пошести в руках. Просто у них другой принцип жизни

Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта - Цензор.НЕТ 616
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10.03.2021 13:43
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ловим на слове
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10.03.2021 13:37 Ответить
уже устали ловить на брехне всю эту шоблу воровитую недоумковатую.
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10.03.2021 13:39 Ответить
Бла-бла -бла.Розумні словеса без змісту. Обчистили наші кишені, награбували з нас мільярди. Поділили між монополістами. Дещицю відвалили Шмигалю і КО. Нам залишили посилання на обьєктивні чинники.
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10.03.2021 13:40 Ответить
Но, в этом и был смысл патриотической борьбы Зеленского с медведчуком. То, что цены на топливо начнут быстро расти, все предсказали, сразу, узнав о санкциях против трубы Медведчука.
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10.03.2021 15:29 Ответить
http://s.ekabu.ru/localStorage/post/53/b4/04/2./53b4042_resizedScaled_740to416.gif
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10.03.2021 21:36 Ответить
в марте он скажет ждите в августе
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10.03.2021 15:27 Ответить
У вас вся полнота власти Зе! Какие нафиг сговоры?
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10.03.2021 13:38 Ответить
Была два года, теперь уже не та...
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10.03.2021 13:39 Ответить
Как не та? Все контролирующие органы сейчас у зеленой пошести в руках. Просто у них другой принцип жизни

Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта - Цензор.НЕТ 616
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10.03.2021 13:43 Ответить
Монобольшинство трещит, рейтинги падают, просрали два года...
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10.03.2021 13:46 Ответить
Рейтинги падают потому, что это просто моновласть монобыдла папы Бени. Она по другому делать просто неспособна.
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10.03.2021 13:49 Ответить
Почему просрали? - подлохматились прилично. Вон Мендельша ипотеку закрыла, машину купила. А рейтинги - дело наживное, придумают очередную сказочку для зеСтада.
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10.03.2021 16:38 Ответить
А что этот бардак только при Зе ???? При других такого не было???
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11.03.2021 09:50 Ответить
...марта какого года, шмыгло?
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10.03.2021 13:38 Ответить
А стабілізація, це що, чергове зростання цін так зветься ???)))
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10.03.2021 13:49 Ответить
Это называется "рыночными ценами", которые растут от роста энергоносителей и монопольный сговор....
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10.03.2021 14:04 Ответить
Шо! "Продуктовые сертификаты" (с) ?
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10.03.2021 13:38 Ответить
Это что, конец олигархату в марте!? Прям как Мендель...
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10.03.2021 13:38 Ответить
Шпекулянти почули що підвищуть пензії і підняли ціни.
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10.03.2021 13:38 Ответить
А о том что повышение минималки вызвало рост цен - молчок. О том , заявлял , - Инфляция обязательно должна быть .Она разогревает экономику - молчок. Как в фильме *Бриллиантовая рука * - НЕ ВИНОВАТАЯ Я...инфляция сама пришла))) Для роста цен и услуг правительство НЕ НУЖНО,
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10.03.2021 13:40 Ответить
Майбутня індексація пенсій на100-200гривень вже давно зьїдена витратами за підвищення ціни на електроенергію на 78 гривень на місяць. Решту 22 гривні поділимо на підвищення вдвічі вартості сірників, олії , цукру та хліба на гривень 60 замісяць.
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10.03.2021 13:48 Ответить
причины? - да вывозят жратву из страны, все, что только могут... ну, а топливо - то ж священный доильный аппарат...
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10.03.2021 13:40 Ответить
Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта - Цензор.НЕТ 8517
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10.03.2021 13:41 Ответить
Нехорошо считать народ своей страны обезьянами... все "глупые" действия народа инициированы "подлыми" действиями руководителей... эта аксиома действует во всех странах мира... common sense так сазать...
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10.03.2021 20:33 Ответить
"Субсидії при зевладі: Ой, всьо!" https://www.youtube.com/watch?v=D3S35botLlo
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10.03.2021 13:42 Ответить
Причинно следственный Фактор . Причина , - Само повышение. Следствие , - А не пойти Вам на Отдых а не качать Лодку. Уже доллар Загнали куда же Еще, а теперь нужно Разогнать внутреннюю Инфляцию
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10.03.2021 13:42 Ответить
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ініціював законопроект про обмеження імпорту електроенергії з Російської Федерації.
Відповідний проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо заходів з посилення незалежності України №5208 оприлюднено на сайті ВР у середу.
"Тимчасово, до 31 грудня 2021 року, регулятор (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП - ІФ) має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державою, що визнана Верховною Радою країною-агресором", - йдеться в законопроекті.
Згідно із законопроектом, регулятор також має право анулювати результати річного аукціону з розподілу пропускної спроможності на 2020-2021 роки в частині перетинів із РФ.
У такому разі здійснюється відшкодування коштів, сплачених за розподілену пропускну спроможність, йдеться в законопроекті.https://ua.interfax.com.ua/news/economic/729212.html
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10.03.2021 13:48 Ответить
ну да, ну да. Истину шмыгаль глаголит : Это мировой заговор против зеленого правительства во главе с Порошенко. Срочно привлекайте к делу менддель с ее придурковатыми постиками - она остановит коня на скаку инфляцию, рост цен и энурез
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10.03.2021 13:50 Ответить
А как же без пэти?😮
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10.03.2021 13:50 Ответить
и шо после твоей работы цены на ривень прошлогодних вернутся??? лицемеры....
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10.03.2021 13:55 Ответить
Незаконные заправки работают в низшем ценовом сегменте!
В результате их закрытия цены не снизятся, а могут только подрости!
П.С. О чем промолчал Шмыгаль? О том, что например, в цене 27,00 грн/литр. сидит 4,5 грн. НДС и примерно 7, 0 грн. акциза !!!
Т.е. в 27,00 грн./лит только НДС и акциза более 11,50 грн/литр. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2021 14:00 Ответить
у нас, продукты дороже, чем в Европе ,при ихних зарплатах ,просто дилетанты управляют страной, а бизнес наживается ,так хоть бы заплаты поднял ,нет своим, нет ,такой дельты на продукты нет не в одной стране - особо обидно ,шо нас, они держат ,за идиотов, которые не чего не понимают - хотя 73% ,таки да
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10.03.2021 14:05 Ответить
НУ ШО ЗЕЛЕНЫЕ - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ?
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10.03.2021 14:06 Ответить
"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов,,,,, сговора правительства с производителями (монопольный сговор)
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10.03.2021 14:06 Ответить
В нормальных странах прокуроры преследуют за такие преступления и наказывают в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет. Акт Шермана например в США есть. Почему в Украине до сих пор существуют олигархи и монополии??? Нужно на законодательном уровне признать преступлением олигархию - это большой бизнес, который пытается оказывать влияние на политику любыми средствами - СМИ, или коррупцией, или своих людей пропихивать или т.п. И если такой факт устанавливается, то олигарх должен быть наказан тюремным сроком за преступление перед государством Украина! Тоже самое и по монополиям нужно законодательно их уничтожить и признать преступлением против свободы торговли создание монополии. Ибо если создается монополия, то это значит все конкуренты были уничтожены монополистом, а значит нету конкурентов и монополист может устанавливать любую цену завышенную во много раз и этот товар люди должны покупать по завышенным ценам ибо больше нету рынка и других продавцов - это преступление против свободы рынка и преступление против государства Украина! И такое преступление должно наказываться - штрафами, конфискацией, тюремным сроком до 10 лет.
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10.03.2021 14:12 Ответить
"Нужно на законодательном уровне признать преступлением олигархию...."
Кому нужно? Как это сделать?
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10.03.2021 21:16 Ответить
референдум нужно провести и народ может принять закон запрещающий олигархию и ввести уголовную ответственность за факты олигархии - то бишь это любые виды влияния миллиардеров на власть.
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10.03.2021 22:19 Ответить
Вопросы все те-же...
Кому нужно? Как это сделать?
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10.03.2021 23:02 Ответить
..ну не знаю..- у крыхиткы Зели, например, сыр по 50Грн за кило.. и ничё - покупает, как все, своей собственной персоной и не бузит.. это всё порохоботы и ИХ Порох баламутит..
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10.03.2021 14:14 Ответить
Это он что, инсайдом делится, что к концу марта он уже типа за "базар" не ответит? Ну и картельный сговор тоже никто не отменял, особенно у крупных ритейлеров, пройдитесь посмотрите и сравните например цены на спиртное, в нескольких сетях : что у одного со скидкой, то у второго без скидки и наоборот, но цена одинаковая. Ау, антимонопольный комитет, может хватит бабушками на базаре цены на семечки регулировать, а пора заняться картелями!?
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10.03.2021 14:15 Ответить
Вот, как можно було, находясь пусть в полуобморочном состоянии совкового умственного неСостояния, проголосовать за нелепую, зеленую кодлу, трудоустроенных ими, форменных придурков? Может уже пора б спросить у этого "мудрого" нарота, что же это было в марте-апреле 2019 года? Что этот нарит думает по поводу своего душевного состояния в пору выбора во время войны? В конце концов, он может составить о себе объективное мнение на многие годы, как об умственно отсталом субъекте пропагандистского воздействия вражеских элементов.
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10.03.2021 14:19 Ответить
что они не делают, не идут дела...
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10.03.2021 14:25 Ответить
опять скачек цен ожидаем, и это правильно, украинцы тарифные протесты слабо освоили пока, надо их тренировать
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10.03.2021 14:31 Ответить
А чого ви очікували від прости#утки Ахметова...
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10.03.2021 14:54 Ответить
Як там цибуля, зебіли, не подорожчала. Це не товари подорожчали, це ви зебіли зі своїми тупими вождями залізли в гаманці бідних українців, бо продукти здорожчали в два раза, а зарплата залишилася на тому ж рівні. То виходить ви забрали пів зарплати? І не горлаєте за цибулю? Хто мародер? Хто барига? Де ті пів вареника?
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10.03.2021 15:04 Ответить
с нормальным правительством, реакция была бы мгновенной.
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10.03.2021 15:25 Ответить
А оно у нас было?
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10.03.2021 17:09 Ответить
ахметовский шПигель стесняюсь спросить какого года.....
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10.03.2021 15:34 Ответить
пора пошевелить олигархов Косюка (голимка кур уже 60грн кг а суп набор из спинок 37грн в АТБ)
и Ахметку(коммуналка за февраль больше чем за январь) выживать с каждым месяцем всё труднее вот и прыгают с этажей уже и те кому за 50 лет.
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10.03.2021 16:08 Ответить
Виноваты ВСЕ кто ходит в магазины. Один шмыгаль душка как куриная тушка.
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10.03.2021 16:12 Ответить
Саакашвілі з друзями організував схему розкрадання бюджетних коштів на Укразалізниці?

За останні шість місяців, із вересня 2020 по лютий 2021 року, український бюджет втратив 450 млн гривень.
В цьому можуть бути замішані топ-менеджери акціонерного товариства "Укразалізниця".
До того, що відбувається, може бути причетний новий директор з комерційної роботи "УЗ" Іраклій Езугбая.

Езугбая є одним із найближчих соратників екс-президента Грузії Саакашвілі.
Як повідомляють ЗМІ, на батьківщині Іраклій Езугбая знаходиться в розшуку.
На нього порушено кримінальну справу за розкрадання в особливо великих розмірах - 40 млн доларів.
Також до труднощів із напрямками вантажоперевезень може бути причетний і начальник "УЗ" Володимир Жмак
. До слова, Жмак був першим заступником Саакашвілі, поки той очолював Одеську ОДА.
В ситуацію з "УЗ" може бути замішаний ще один представник колишньої команди Саакашвілі, перший заступник директор НАБУ Гізо Углава
Зараз в Україні істотно скорочуються обсяги вантажоперевезень.
Судячи з даних Держстату, 2020 рік позначився як найпровальніший у цьому напрямку за останні 30 років.
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10.03.2021 17:01 Ответить
подоим немножко а потом, с моей помощью стабилизируем
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10.03.2021 17:36 Ответить
Урядування від Зе у повній красі)))
Хехе,пан Шмигаль хоче перекласти все на монопольну змову але він як прем'єр навіть не знає, що у нас ніби то десь був "АМКУ" я навіть адресу дам, що б він їх відвідав та розповів про змову....... м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45
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10.03.2021 18:10 Ответить
Всему есть объяснение с объективными причинами. Даже тому что у нас во главе государства сборище воров и дилетантов.
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10.03.2021 18:33 Ответить
в конце марта - стабилизец...
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10.03.2021 19:57 Ответить
Подняли минзарплату повысив тем самым налоги и теперь пытаются придумать причины повышения цен и тарифов,посмотрите сами на себя,это вы причина инфляции и понижения жизненного уровня людей,идиоты.
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10.03.2021 20:05 Ответить
Ага и курс поднимается ....еврейские игры по выколачиванию денег с населения
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10.03.2021 23:05 Ответить
 
 