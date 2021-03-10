Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта
Рост цен на продукты и на топливо в начале 2021 года наблюдается по объективным причинам. Но есть и монопольные сговоры.
Об этом сказал премьер'ер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметил Шмыгаль, правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары, цены на продукты, которые растут больше всего.
"Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены", - сказал он.
По его словам, то же касается и цен на бензин.
"Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы так же говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы", - добавил он.
"По нашим ожиданиям стабилизация цен произойдет уже в конце марта (цен на топливо. - Ред.)", - заявил Шмыгаль.
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Відповідний проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо заходів з посилення незалежності України №5208 оприлюднено на сайті ВР у середу.
"Тимчасово, до 31 грудня 2021 року, регулятор (Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП - ІФ) має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державою, що визнана Верховною Радою країною-агресором", - йдеться в законопроекті.
Згідно із законопроектом, регулятор також має право анулювати результати річного аукціону з розподілу пропускної спроможності на 2020-2021 роки в частині перетинів із РФ.
У такому разі здійснюється відшкодування коштів, сплачених за розподілену пропускну спроможність, йдеться в законопроекті.https://ua.interfax.com.ua/news/economic/729212.html
коня на скакуинфляцию, рост цен и энурез
В результате их закрытия цены не снизятся, а могут только подрости!
П.С. О чем промолчал Шмыгаль? О том, что например, в цене 27,00 грн/литр. сидит 4,5 грн. НДС и примерно 7, 0 грн. акциза !!!
Т.е. в 27,00 грн./лит только НДС и акциза более 11,50 грн/литр. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кому нужно? Как это сделать?
Кому нужно? Как это сделать?
и Ахметку(коммуналка за февраль больше чем за январь) выживать с каждым месяцем всё труднее вот и прыгают с этажей уже и те кому за 50 лет.
За останні шість місяців, із вересня 2020 по лютий 2021 року, український бюджет втратив 450 млн гривень.
В цьому можуть бути замішані топ-менеджери акціонерного товариства "Укразалізниця".
До того, що відбувається, може бути причетний новий директор з комерційної роботи "УЗ" Іраклій Езугбая.
Езугбая є одним із найближчих соратників екс-президента Грузії Саакашвілі.
Як повідомляють ЗМІ, на батьківщині Іраклій Езугбая знаходиться в розшуку.
На нього порушено кримінальну справу за розкрадання в особливо великих розмірах - 40 млн доларів.
Також до труднощів із напрямками вантажоперевезень може бути причетний і начальник "УЗ" Володимир Жмак
. До слова, Жмак був першим заступником Саакашвілі, поки той очолював Одеську ОДА.
В ситуацію з "УЗ" може бути замішаний ще один представник колишньої команди Саакашвілі, перший заступник директор НАБУ Гізо Углава
Зараз в Україні істотно скорочуються обсяги вантажоперевезень.
Судячи з даних Держстату, 2020 рік позначився як найпровальніший у цьому напрямку за останні 30 років.
Хехе,пан Шмигаль хоче перекласти все на монопольну змову але він як прем'єр навіть не знає, що у нас ніби то десь був "АМКУ" я навіть адресу дам, що б він їх відвідав та розповів про змову....... м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45