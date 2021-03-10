Шмыгаль призвал записываться на COVID-вакцинацию: Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис. Глава правительства заверил, что Украина закупает исключительно безопасные вакцины.

Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины", - сказал Шмыгаль.

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Он заверил, что эти препараты признали передовые страны мира. Премьер отметил, что вакцина от AstraZeneca - Serum Institute, которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира.

"Призываю украинцев записываться на вакцинацию. Это можно сделать в несколько кликов с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что вакцинация - это "лучшая возможность вернуться к нормальной жизни и всем вместе преодолеть пандемию".

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