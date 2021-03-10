Шмыгаль призвал записываться на COVID-вакцинацию: Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис. Глава правительства заверил, что Украина закупает исключительно безопасные вакцины.
Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины", - сказал Шмыгаль.
Он заверил, что эти препараты признали передовые страны мира. Премьер отметил, что вакцина от AstraZeneca - Serum Institute, которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира.
"Призываю украинцев записываться на вакцинацию. Это можно сделать в несколько кликов с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что вакцинация - это "лучшая возможность вернуться к нормальной жизни и всем вместе преодолеть пандемию".
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Так далеко не планировали...
Если и дальше будут вакцинировать 3000 человек в сутки, то через 38 лет вакцинация будет завершена!
як добре піде-за 5-ть...
Для сведения
То что вы привезли называется ICMR / SII-COVISHIELD
вакцинация с треском и грохотом провалена бо народ не хочет вакцинироваться или управители не всосточнии организовать процесс?
даже если аыйти на их плановые 10тыс, в день..это сколько лет займет? А Штаты УЖЕ вакцинировали 90 млн. чел!!!
вакцину можна вибирати ?
Вакцинацією займайтесь, а не прожектами! Уроди!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 5 ч. ·
Глава Минздрава Степанов заявил, что МОЗ заинтересовано как можно быстрее начать платную вакцинацию от коронавируса в частных клиниках
вакцина - это чипирование, код 666 на лбу и вышка 5джи.
только икона, лучина, молитва и башкой об пол погромче.