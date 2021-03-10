Кабмин выделил 16,5 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 506,65 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей пяти погибших военных и двадцати одному военнослужащему, получившему инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

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Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.