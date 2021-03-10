Оккупанты в Крыму готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала: среди ответчиков Чубаров и Сенченко

Глава подконтрольного Кремлю российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российские власти готовятся подать в отношении Украины иск "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой" после перекрытия Северо-Крымского канала.

Об этом он сообщил журналистам 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим", – зявил Константинов.

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В то же время, по данным провластного крымского информационного агентства "Крыминформ", спикер российского парламента Крыма также поручил оценить ущерб от выброса вредных веществ из кислотонакопителя завода "Титановых инвестиций" в Армянске в 2018 году, а также то, как пострадало крымское сельское хозяйство.

"У нас фактически полностью ликвидирована целая отрасль, которая занималась выращиванием риса и поставляла более 30% на всю Украину. Все остальные убытки, которые понесли фермеры в 2014, 2015, 2016 годах, которые связаны были с переориентированием хозяйства; многие до сих пор несут эти убытки", – утверждает Константинов.

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Он уточнил, что в сумму иска также будут включены 50 млрд рублей, которые планирует потратить Россия на "решение проблем водообеспечения" аннексированного ею Крымского полуострова.

По словам Константинова, среди ответчиков будет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

"В частности, бывшие наши псевдокрымчане, приложившие много личных усилий для того, чтобы вода была перекрыта. Небезызвестные Сенченко, Чубаров и иже с ними, которые, не стесняясь, выкладывали свои обращения, призывая к нанесению народу Крыма как можно большего ущерба", – сказал он.

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Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой территорий Херсонской области и Крыма с помощью построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров были прекращены.