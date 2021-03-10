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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала: среди ответчиков Чубаров и Сенченко

Оккупанты в Крыму готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала: среди ответчиков Чубаров и Сенченко

Глава подконтрольного Кремлю российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российские власти готовятся подать в отношении Украины иск "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой" после перекрытия Северо-Крымского канала.

Об этом он сообщил журналистам 10 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим", – зявил Константинов.

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В то же время, по данным провластного крымского информационного агентства "Крыминформ", спикер российского парламента Крыма также поручил оценить ущерб от выброса вредных веществ из кислотонакопителя завода "Титановых инвестиций" в Армянске в 2018 году, а также то, как пострадало крымское сельское хозяйство.

"У нас фактически полностью ликвидирована целая отрасль, которая занималась выращиванием риса и поставляла более 30% на всю Украину. Все остальные убытки, которые понесли фермеры в 2014, 2015, 2016 годах, которые связаны были с переориентированием хозяйства; многие до сих пор несут эти убытки", – утверждает Константинов.

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Он уточнил, что в сумму иска также будут включены 50 млрд рублей, которые планирует потратить Россия на "решение проблем водообеспечения" аннексированного ею Крымского полуострова.

По словам Константинова, среди ответчиков будет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

"В частности, бывшие наши псевдокрымчане, приложившие много личных усилий для того, чтобы вода была перекрыта. Небезызвестные Сенченко, Чубаров и иже с ними, которые, не стесняясь, выкладывали свои обращения, призывая к нанесению народу Крыма как можно большего ущерба", – сказал он.

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Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой территорий Херсонской области и Крыма с помощью построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров были прекращены.

иск (640) Крым (26365) Сенченко (265) суд (25077) Чубаров Рефат (941) водоснабжение (722) Аксенов Сергей (361) вода (918)


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Топ комментарии
+97
иск в Спортлото будет более эффективным!))))..... облученные солнцем идиоты))))
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10.03.2021 14:05
+79
Бесперспективное дело.
Канал - не река.
Хотим - используем, не хотим - не используем.
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10.03.2021 14:07
+76
Все, водичка кончилась и уже не смеются "Искандеры" и приуныли "Тополя"? А вы не пить пробовали?
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10.03.2021 14:05
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Ясно що Україні краще щоб велика нестача води залишалася постійним головним болем проклятих кремлівських окупантів, виродків і по наростаючій піднімала ціну злочинної окупації Українського Криму з кожним днем! Так для України поточні проблеми цих проклятих загарбників пов'язані з нестачею води це відмінна - позитивна новина. Якщо ми хочемо як можно скоріше повернути свій тимчасово окупований лютим ворогом рідний Крим. Нам потрібно з усіх сил як тільки можна всіляко сприяти тому, щоб він уже сьогодні, і завтра, і кожен день висів на шиї клятих ворогів -окупантів найважчою гирею, яка є тільки можлива, взагалі не приносячи доходів а тільки максимум гігантських витрат і проблем.
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10.03.2021 14:55 Ответить
Сначала деоккупация и массовый исход орков на расею, а после этого вода из скк.
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10.03.2021 14:55 Ответить
Дебіли.... вони реальні дебіли !)
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10.03.2021 14:56 Ответить
Кумедні довбойо@іки. Куда подавати будуть? Може до ЕСПЛ? Міжнародного суду ООН? Але ж рашка їх рішення не визнає!!! Залишається басманний суд. На яких всім пох за межами мокшандії.
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10.03.2021 15:00 Ответить
З рішенням басманного суду можна буде пройтися хресним ходом по вулицям Сімферополя.
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10.03.2021 15:11 Ответить
Кацапи, будете випендриваться і море зариємо, яке викопали, щоб прати одежу. Ловіть камінці з неба, нахера ви здалися українцям зі своїми слугами-поліцаями. Нам прикольно відпочивати в Одесі, Херсонській, Миколаївських областях на Чорному морі і звичайно на Азовському морі. Якщо в кого є бажання, то восени і взимку нас чекає Єгипет, Турція та інші країни.
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10.03.2021 15:00 Ответить
Ну, в принципе шестеркам нужно показывать хоть какую-то работу. Вот и пыжатся.)
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10.03.2021 15:09 Ответить
В центральную прачечную. Вообще то можно было их послать на х....., но они уже давно там седят. А как в свое время газ отключали? Забыли? Пусть помнят, на жопу с лабиринтом есть х... с винтом.
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10.03.2021 15:10 Ответить
Ще в минулому році пліснява влада вже зондувала цей напрямок заявами - "Дамо воду в Крим, якщо там буде гуманітарна катастрофа!"
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10.03.2021 15:11 Ответить
поміняти на нафту можна , літр на літр , воду цідити шлангом , щоб не обманули , кляті.
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10.03.2021 15:43 Ответить
Нафіга було будувати ПП-2, краще побудували б водогін з Дону по мосту, а так хай судяться.
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10.03.2021 15:11 Ответить
ЗІ: Крим повернувся в сій природний стан.
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10.03.2021 15:12 Ответить
до речі
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10.03.2021 17:32 Ответить
это нереально
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10.03.2021 22:21 Ответить
Кацапы, вы еще Нидерландам и Малайзии счет за ракету, что сбила Боинг рейса МН17 выставьте.
Дибилы, мля.
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10.03.2021 15:15 Ответить
Крисчанам потрібно просто перестати пити,митися,прати,і гівно змивати водою і вона їм буде непотрібна,а замість води хай використовують камені с нєба.
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10.03.2021 15:18 Ответить
Песочек, как на Плюке.
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10.03.2021 15:26 Ответить
Даже Гитлер не догадался судиться с СССР за вывезенные на Урал заводы.
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10.03.2021 15:35 Ответить
кстати о вывезенных заводах , назад то не завезли .
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10.03.2021 15:40 Ответить
http://www.radikal.ru Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко - Цензор.НЕТ 5927
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10.03.2021 15:44 Ответить
Да чего мелочиться и бегать по расийским и междуогородным судам - сразу в суд Божий бессмысленный и беспощадный - авось прокатит. Только я вас умоляю пишите заяву на мягкой бумаге шириной не менее 20 сантиметров и которую можно свернуть в рулон. Бог в помощь и бутылка в жопу писарям. Аминь он и в Африке аминь.
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10.03.2021 15:59 Ответить
Вы сами понимаете, что написали ".... сразу в суд Божий бессмысленный и беспощадный" ?!
Как Божий суд может быть бессмысленным?!
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11.03.2021 11:01 Ответить
цікававо від імені якої держави цей "іск". якщо це забота про українську територію то спочатку звільніть її. а якщо територія над якою кацапський прапор. то до чого тут україна? возіть туди воду у пляшках з мокшансбких боліт.
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10.03.2021 16:06 Ответить
куда иск в суд зимбабве ахахахх
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10.03.2021 16:33 Ответить
в дурке походу выпускной))))))))))))))))))))))))
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10.03.2021 16:35 Ответить
А почему этот "персонаж" до сих пор не в розыске Интерпола?
Никакого вреда своим действиями Украине он не принес?!
Странно...
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10.03.2021 16:39 Ответить
потому что кацапы блокируют интерпол
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10.03.2021 16:53 Ответить
А что будете делать с теми придурашными бабушками и дебилами, которые блокировали наши ВЧ и не выпускали нашу технику. Вот им и предъявляйте иск. Не будь этого, была бы вода и не надо было бы тратить миллионы.
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10.03.2021 16:51 Ответить
Нет,но то шо они ВЫИГРАЮТ иск в МАЦКОВСКОМ суде это 100%. А дальше прямиком с этим иском к ИНОПЛАНЕТЯНАМ ибо весь мир от этого будет только РЖАТЬ.
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10.03.2021 16:56 Ответить
прикольно! сами решили посчитать убытки от оккупации.
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10.03.2021 17:19 Ответить
ОТБИТЬ ЭТОТ ДИБИЛЬНЫЙ ИСК ЭЛЕМЕНТАРНО - Украина должна заявить и документально показать что воды из канала едва хватает для Херсонской и Николаевской областей для орошения сельхозугодий! Все остальное по водоснабжению крымнаша - проблема оккупанта! 100% проигрышный вариант для раши. Пусть Бутусов подскажет эту идею нашим горе-юристам, которые будут представлять Украину в международном суде.
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10.03.2021 17:35 Ответить
Да они в любом случае проигрышные , т.к. они не признаны ни одним цивилизованным государством , они ни кто и зовут их ни как , и ни каких судебных расмотрений не будет , без Украины с ними ни кто считаться не будет .
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10.03.2021 19:38 Ответить
Думали что будут как сыр в масле..Дульки с маком. Сидите тихо в * Родная гавань* и в небо смотрите Скоро камнепад..
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10.03.2021 17:35 Ответить
потешные эти маскали...
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10.03.2021 19:47 Ответить
Окупанти в Криму готують позов проти України за перекриття Північно-Кримського каналу: серед відповідачів Чубаров і Сенченко - Цензор.НЕТ 6073
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10.03.2021 19:49 Ответить
нехай бідкаються в лігу сексуальних реформ.
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11.03.2021 08:57 Ответить
Шото плохо я не понял......Вы же кричали что Крым это-Россия, так и снабжайте "свой" Крым сами,какие вопросы к Украине? Это тоже самое что Украина подаст в суд на Россию за то что та, отказалась от транзита газа через Украину. Да никто этот иск даже рассматривать в судах не будет.
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11.03.2021 11:31 Ответить
Если вы ищете эталон ******* - вы нашли.
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11.03.2021 12:12 Ответить
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