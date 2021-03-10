НАПК направило в суд 84 админпротокола, 14 из них составлены на Садового
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) за последние две недели составило и направило в суд 84 административных протокола, в частности в отношении мэра Львова Андрея Садового и судьи Конституционного Суда в отставке Михаила Гультая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, НАПК проинформировало, что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов направлены в суд протоколы в отношении:
- бывшего и.о. председателя Государственной налоговой службы (ГНС) в Черновицкой области Бориса Акименко (26 админпротоколов);
- мэра Львова Андрея Садового (14 админпротоколов);
- старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области Юрия Савьяка (8 админпротоколов)
- бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области Валерия Лесницкого (26 админпротоколов).
Также были направленф в суд админпротоколы в отношении Михаила Гультая, судьи Конституционного суда Украины в отставке.
"Протокол составлен в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации должностного лица, которые отличаются от достоверных на общую сумму около 1 млн грн (876 759,05 грн)", - сообщили в НАПК.
Кроме того, из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий: "Патриотическая партия Украины" (руководитель - Николай Габер); "Украинская народная партия" (руководитель - Александр Клименко); "Новая политика" (руководитель - Александр Янчук); "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна" (руководитель - Николай Томенко).
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Скорумповане місто Львів
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Скандальні забудови у Львові .
Адміністратор
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Попасти на виступ на сесії - НЕМОЖЛИВО!
Якщо у більшості рад можна записатися на виступ просто в день сесії - то "Демократія по-львівськи" має такий вигляд!
Скільки це триватиме?
Пора виносити ту нечисть звідти!
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Формально, щоб попасти на виступ на сесії, треба пройти комісію законності, яка засідала нині о 12.00.
Порядок денний сесії оприлюднили лише близько 16.00.
Ми спеціально оприлюднили скрін сайту ЛМР станом на 11 годину нині - ніякого порядку денного там не було: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455374715888911&id=114563156636737&__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-UK-y-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455374715888911&id=114563156636737
Питання для першого класу: як можна було подати заяву на виступ, якщо ніхто точно не знав, які питання розглядатимуть?
Правильно - ніяк не можна було!