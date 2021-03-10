РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4538 посетителей онлайн
Новости Е-декларации госслужащих
1 590 7

НАПК направило в суд 84 админпротокола, 14 из них составлены на Садового

НАПК направило в суд 84 админпротокола, 14 из них составлены на Садового

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) за последние две недели составило и направило в суд 84 административных протокола, в частности в отношении мэра Львова Андрея Садового и судьи Конституционного Суда в отставке Михаила Гультая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, НАПК проинформировало, что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов направлены в суд протоколы в отношении:

- бывшего и.о. председателя Государственной налоговой службы (ГНС) в Черновицкой области Бориса Акименко (26 админпротоколов);

- мэра Львова Андрея Садового (14 админпротоколов);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение дел о конфликте интересов судей КСУ Слиденко и Завгородней при решении о e-декларациях перенесено из-за их неявки, - НАПК

- старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области Юрия Савьяка (8 админпротоколов)

- бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области Валерия Лесницкого (26 админпротоколов).

Также были направленф в суд админпротоколы в отношении Михаила Гультая, судьи Конституционного суда Украины в отставке.

"Протокол составлен в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации должностного лица, которые отличаются от достоверных на общую сумму около 1 млн грн (876 759,05 грн)", - сообщили в НАПК.

Кроме того, из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий: "Патриотическая партия Украины" (руководитель - Николай Габер); "Украинская народная партия" (руководитель - Александр Клименко); "Новая политика" (руководитель - Александр Янчук); "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна" (руководитель - Николай Томенко).

Автор: 

Садовый Андрей (651) электронное декларирование (1025) НАПК (1220)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що, скоро посадка?
показать весь комментарий
10.03.2021 14:47 Ответить
Та хто ж посадить нашого львівського ісусика? То все недобрі люди Андрійка нагло обмовляють.
показать весь комментарий
10.03.2021 14:51 Ответить
Засиделся в мерском кресле. Пора место отсидки менять на нары в СИЗО.
показать весь комментарий
10.03.2021 14:56 Ответить
Що там з Татаровим і " вагнергейтом"? Коли посадки по цим "новим ліцам"?
показать весь комментарий
10.03.2021 14:56 Ответить
https://www.facebook.com/groups/360937008109104 Скорумповане місто Львів

Загальнодоступна група

·НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи, 14 із них складено на Садового - Цензор.НЕТ 8577

Скорумповане місто Львів

Загальнодоступна група

https://www.facebook.com/groups/388861717938338/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%3C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/388861717938338/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%3C%2CP-y-R https://www.facebook.com/groups/360937008109104/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%3C%3C%2CP-y-R

https://www.facebook.com/groups/360937008109104/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/360937008109104/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-]C%2CP-y-R Olesya Datsko
shared a https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455579625868420&id=114563156636737&__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-UC%2CP-y-R post to the group: https://www.facebook.com/groups/388861717938338/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-UC%2CP-y-R
Скандальні забудови у Львові .

Адміністратор

https://www.facebook.com/groups/388861717938338/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/388861717938338/user/100002881080102/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%2CP-y-R +1
· https://www.facebook.com/groups/388861717938338/permalink/1821326944691801/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 дн. ·

Попасти на виступ на сесії - НЕМОЖЛИВО!

Якщо у більшості рад можна записатися на виступ просто в день сесії - то "Демократія по-львівськи" має такий вигляд!

Скільки це триватиме?

Пора виносити ту нечисть звідти!

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-114563156636737/photos/pcb.455579625868420/455578799201836/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=*bH-y-y-R
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-114563156636737/photos/pcb.455579625868420/455578799201836/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=*bH-y-y-R
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-114563156636737/photos/pcb.455579625868420/455578799201836/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=*bH-y-y-R

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-114563156636737/photos/pcb.455579625868420/455572322535817/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=*bH-y-y-R

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2-114563156636737/?__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Народна Дія Львів

--------

Формально, щоб попасти на виступ на сесії, треба пройти комісію законності, яка засідала нині о 12.00.

Порядок денний сесії оприлюднили лише близько 16.00.
Ми спеціально оприлюднили скрін сайту ЛМР станом на 11 годину нині - ніякого порядку денного там не було: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455374715888911&id=114563156636737&__cft__[0]=AZUZBm_HU46L_F67k8OOAM3iFmm7XYMLkPuv2PkJmPGaHr7GavhDXKqwG1E_dtTdqJbuT8kwSZLT0xe0kRKd65DZmB5Bm3tzHvXr1NdfTIeHoeLOT6SUnt3zI3qr3tXRFeRV1UFMSvOgxCy1qtVHUDYNomcNkXPgmilky5wlhGsgFWSTEbHRszlFKJ0leeMYtInP5D3D_C0vCfdhDo0NvgFj&__tn__=-UK-y-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455374715888911&id=114563156636737

Питання для першого класу: як можна було подати заяву на виступ, якщо ніхто точно не знав, які питання розглядатимуть?

Правильно - ніяк не можна було!
показать весь комментарий
10.03.2021 16:45 Ответить
і дещо про цензуру.....
НАЗК направило до суду 84 адмінпротоколи, 14 із них складено на Садового - Цензор.НЕТ 8892
показать весь комментарий
10.03.2021 17:12 Ответить
А садовий це вже олігарх,чи ще ні? Гарно заховався за патріотичними гаслами, а сірожа лященко ніц нічого про нього не розповідає!!! Канал 24 також грошей багато з'їдає! А де ж це мер Львова їх бере?
показать весь комментарий
10.03.2021 17:21 Ответить
 
 