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На острове Хортица обновят инфраструктуру и завершат строительство Запорожского моста, - замглавы ОП Тимошенко

На острове Хортица обновят инфраструктуру и завершат строительство Запорожского моста, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал обновление инфраструктуры острова Хортица.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Тимошенко заявил в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

По словам замглавы ОП, на Хортице строится музей затонувших лодок-чаек, их поднимают со дна водоемов.

"На острове Хортица многое нужно делать. Это фактически магнит Украины", - подчеркнул Тимошенко.

Кроме того, замглавы Офиса Президента рассказал, что строительство Запорожского моста, ведущего через остров, будет закончено уже в этом году.

В то же время, на объектах "Большой реставрации" работы начнутся в течение одного-двух месяцев.

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Автор: 

Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728) Хортица заповедник (29)


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А может за 30 лет дороги сделать наконец более менее нормальные. НУ хотя бы попробовать? Не?
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10.03.2021 15:00 Ответить
дорогу 5 лет не могут сделать,попробуйте доехать до магнита через окопы и пробки
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10.03.2021 16:04 Ответить
какого такого магнита?
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10.03.2021 18:07 Ответить
Віримо, віримо.
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10.03.2021 17:33 Ответить
 
 