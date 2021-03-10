На острове Хортица обновят инфраструктуру и завершат строительство Запорожского моста, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал обновление инфраструктуры острова Хортица.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Тимошенко заявил в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

По словам замглавы ОП, на Хортице строится музей затонувших лодок-чаек, их поднимают со дна водоемов.

"На острове Хортица многое нужно делать. Это фактически магнит Украины", - подчеркнул Тимошенко.

Кроме того, замглавы Офиса Президента рассказал, что строительство Запорожского моста, ведущего через остров, будет закончено уже в этом году.

В то же время, на объектах "Большой реставрации" работы начнутся в течение одного-двух месяцев.

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