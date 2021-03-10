На острове Хортица обновят инфраструктуру и завершат строительство Запорожского моста, - замглавы ОП Тимошенко
Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал обновление инфраструктуры острова Хортица.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Тимошенко заявил в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".
По словам замглавы ОП, на Хортице строится музей затонувших лодок-чаек, их поднимают со дна водоемов.
"На острове Хортица многое нужно делать. Это фактически магнит Украины", - подчеркнул Тимошенко.
Кроме того, замглавы Офиса Президента рассказал, что строительство Запорожского моста, ведущего через остров, будет закончено уже в этом году.
В то же время, на объектах "Большой реставрации" работы начнутся в течение одного-двух месяцев.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Andrew Kampfer
показать весь комментарий10.03.2021 15:00 Ответить Мне нравится 0
✘
вася пупкин #484484
показать весь комментарий10.03.2021 16:04 Ответить Мне нравится 0
Aragorn 1975
показать весь комментарий10.03.2021 18:07 Ответить Мне нравится 0
Друга Франція
показать весь комментарий10.03.2021 17:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль