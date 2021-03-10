В Минреинтеграции намерены мониторить экологическую ситуацию на временно оккупированных территориях с помощью спутников

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует ввести механизм мониторинга экологической ситуации на временно оккупированных территориях с помощью спутников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Министерства.

"В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины под председательством заместителя министра Вячеслава Шаповалова состоялось совещание по созданию инструментов мониторинга и анализа экологических проблем, которые существуют на временно оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним территориях", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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Отмечается, что в рамках совещания обсуждались актуальные задачи, стоящие перед Минреинтеграции в сфере мониторинга экологической ситуации и инженерно-транспортной инфраструктуры, оценки рисков по возникновению опасных техногенных событий, в том числе вопросы создания Комплексной системы дистанционного мониторинга и управления временно оккупированными территориями Украины и прилегающими к ним территориями.

"Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки, которые являются самыми надежными источниками информации о территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия", - говорится в сообщении.

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В частности, предусматривается: использование спутниковых снимков для решения экологических задач (контроль развития свалок и их рекультивации, сохранение почв от деградации, улучшение качества воды); использование снимков для мониторинга изменений, происходящих в инженерно-транспортной инфраструктуры (актуализация картографической основы, мониторинг развития/деградации инфраструктуры; моделирование существующих систем); использование спутниковых снимков для мониторинга чрезвычайных ситуаций (выявление участков чрезвычайных ситуаций, мониторинг развития чрезвычайных ситуаций, прогнозирование и оценка убытков).