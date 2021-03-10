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ДТЭК обратится в СНБО для оценки роли НКРЭКУ в подрыве национальной безопасности

ДТЭК обратится в СНБО для оценки роли НКРЭКУ в подрыве национальной безопасности

Компания ДТЭК обратится в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий национального энергетического регулятора НКРЭКУ.

 Об этом говорится в сообщении компании. "Компания обратится в АМКУ с заявлением о необходимости устранить искажения рыночных механизмов, созданные регулятором (НКРЭКУ – прим.), и в СНБО – с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий НКРЭКУ", - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании подчеркнули, что текущий кризис на рынке электроэнергии – это следствие некомпетентности регулятора, манипуляций на рынке, избирательного применения европейских норм и прямого административного вмешательства в работу рынка. В ДТЭК отметили, что вместо устранения нарушений в работе рынка, НКРЭКУ пытается переложить вину на участников рынка. Решение регулятора предписать тепловой генерации максимальный штраф из-за ситуации с запасами угля в компании назвали необоснованным и противоправным. "К сожалению, НКРЭКУ выбрала путь поиска виновных и, пренебрегая всеми приведенными доводами, безосновательно решила наложить максимально возможные финансовые санкции по результатам проведенной проверки. Такое решение НКРЭКУ ДТЭК будет обжаловать в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине января 2021 года системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о рисках веерных отключений электроэнергии из-за нехватки угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго". В отопительный сезон 2020-2021 года Украина вошла с рекордными запасами угля на складах ТЭС 2,8 млн тонн, однако из-за срыва ремонтной компании на АЕС, тепловая генерация осенью-зимой была вынуждена нести повышенную на 50% нагрузку. Это и стало причиной ускоренного срабатывания запасов угля и повышенной аварийности блоков тепловых электростанций в осенне-зимний период. 10 марта НКРЭКУ решила предписать компаниям тепловой генерации максимально возможный штраф 1,7 млн грн, обвинив их в несоблюдении минимальных запасов угля на ТЭС.

Автор: 

нацбезопасность (226) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+7
Дтек - ворог українців.
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10.03.2021 15:20
+7
Хай гудить голосніше, почують
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10.03.2021 15:31
+5
Всё просто, у ДТЭКа очередное обострение в плане диктовки всей стране своих условий и вечных обвинений руководства государства в некомпетентности, при чём при всех режимах, кроме рыгов. Надо просто ставить на место и начинать уже реально бороться с монополией этой конторки. Нынешняя зима , с неожиданной "пропажей" складов забитых углём с прошлого года и взвинчиванием цен, под истерики о "катастрофах", поставила все точки над И
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10.03.2021 15:23
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Правила форума Совет форумчан
надо закончить какой то ВУЗ что бы прочитать заголовок....
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10.03.2021 15:18 Ответить
Дтек - ворог українців.
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10.03.2021 15:20 Ответить
СТРАННО В НКРЕКУ сидят те же агенты влияния и куклы на ниточке что рулят той же ДТЭК Ахметик Наперстокович ты часом рамсы не попутал татарин ты наш кресто-трусовый??!!!
энергетикой сегодня рулят два иноверца еврей гхм бородатая бабенка Беня и татарин салоед Ахметка Наперстокович... вот и имеем пчелы напали на свой же улей...
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10.03.2021 15:38 Ответить
Всё просто, у ДТЭКа очередное обострение в плане диктовки всей стране своих условий и вечных обвинений руководства государства в некомпетентности, при чём при всех режимах, кроме рыгов. Надо просто ставить на место и начинать уже реально бороться с монополией этой конторки. Нынешняя зима , с неожиданной "пропажей" складов забитых углём с прошлого года и взвинчиванием цен, под истерики о "катастрофах", поставила все точки над И
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10.03.2021 15:23 Ответить
что-то математическое, типа: ДТЕК+СБУ=НБ -НКРЭКУ=0
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10.03.2021 17:09 Ответить
Лучшее средство єто нападение что и делает ДТЕК монстр ринулся в бой
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10.03.2021 15:20 Ответить
Ахметов против Бенимойского ? уже интересно. Значит у Бени дела совсем плохи. Сейчас интересно как Зелебеня будет шпагат делать . Между Штатами и главным спонсором. А тут еще Ахметов со своими предъявами
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10.03.2021 15:22 Ответить
Полюбому, Беню с Фирташем нужно в грязь втоптать. Навсегда.
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10.03.2021 15:23 Ответить
Не заперечую.
Втім, разом з ними треба розчавити й рудого таргана.
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10.03.2021 21:51 Ответить
Так шо попутчик уже тоже патриот?
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10.03.2021 15:26 Ответить
при Порохе и Гросе - в экономики Украины все работало как часы - росли доходы у людей, пенсии и заплаты ,происходили реформы - а сейчас растут только цены, на все и нет реформ - одна имитация
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10.03.2021 15:28 Ответить
А теперь они поссорились
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10.03.2021 15:31 Ответить
доходы и пенсии с ценами?
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10.03.2021 16:19 Ответить
🥴
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10.03.2021 15:31 Ответить
Пенсії росли? Ну ти і індєєц.
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10.03.2021 15:56 Ответить
Не ображайте індіанців.)
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10.03.2021 16:50 Ответить
При ПОП все стало гірше в 3.5 раз. Причина кризи безконтрольне будівництво ВДЕ яке організував ПОП. Цікаво з дурощів чи добре продуманий план? Мені здається план.
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10.03.2021 16:02 Ответить
Не план,а банальний бізнес.
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10.03.2021 16:21 Ответить
Угу, так зростали, що у 2015 році ми стали найбіднішою країною Європи. А середня платня тоді була менше за 200 доларів. Що зростало, так це тарифи та курс долара.
Зеля ще той нікчема, але ми усі пам'ятаємо рівень життя за бариги.
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10.03.2021 22:07 Ответить
А шо Ахметов, ще кудись звертається?

Челом б'є?
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10.03.2021 15:29 Ответить
Хай гудить голосніше, почують
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10.03.2021 15:31 Ответить
обратится / Ахметов начал кукарекать как кукарекает кодлан Коломойского над каждой ерундой.
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10.03.2021 15:37 Ответить
Засідання РНБО відбудеться 11 березня: DT.UA дізналося, які питання будуть обговорювати

Засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться 11 березня о 15:00, а не в п'ятницю.До кінця порядок денний наради ще не встановлений, проте, за інформацією видання, члени РНБО продовжать приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.

Передбачається, що буде розглянуто питання виконання державного оборонного замовлення і його долю на 2021 рік.

Але на цьому порядок денний не вичерпаний, відзначає видання.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zasidannya-rnbo-11-bereznya-stalo-vidomo-shcho-budut-obgovoryuvati-novini-ukrajini-50146801.html
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10.03.2021 15:43 Ответить
рэпчик

ТЭС ТЭС ТЭС
ДТЭК АЭС
СНБО АМКУ НКРЭКУ
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10.03.2021 15:58 Ответить
1,7 млн грн!? и они еще судиться собрались? вот же жлобы
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10.03.2021 16:02 Ответить
оказывается рыжая сепарская гнида переживает за Украину и нарид, а также за честный рынок и справедливую конкуренцию
шо это было?
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10.03.2021 16:04 Ответить
Главный рыжий сепар решил сыграть на упреждение... Думаю, пора СНБО уже обратить на ннего очень пристальное внимание.
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10.03.2021 16:10 Ответить
Ахметов же может и обидеться и объявить банротство и позакрывать свои убыточные шахты и ТЭЦ и свалить на багамы. И Украина опять из бюджета будет поднимать брошенные заводы?
Забыли системный банк Приват? А у Ахметова покруче будет набор монополий без которых не будет ни тепла ни электричества в половине городов.
Так что с раскулачиванием олигархов не так все просто. Отнять и поделить не получится. Получится только отнять и вбухать еще половину бюджета страны
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10.03.2021 16:48 Ответить
Що ти мелеш.
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10.03.2021 17:24 Ответить
ТЭС это не банк, из него деньги клиентов не украдешь.
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10.03.2021 18:25 Ответить
Папьітка гавнянєнькая....
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10.03.2021 18:40 Ответить
СНБО повинно зайнятися ахметкою.
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10.03.2021 17:25 Ответить
ДТЕК сам як тільки може підриває безпеку України.
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10.03.2021 19:29 Ответить
Скажемо так, НКРЕКП з приходом зе зрадника отримало нове керівництво пов'язане з коломойським і після цього з непогано працюючою галуззю почались відбуватися погані події, в підсумку вугілля і електроенергію купуємо в Росії.
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10.03.2021 20:06 Ответить
 
 