ДТЭК обратится в СНБО для оценки роли НКРЭКУ в подрыве национальной безопасности
Компания ДТЭК обратится в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий национального энергетического регулятора НКРЭКУ.
Об этом говорится в сообщении компании. "Компания обратится в АМКУ с заявлением о необходимости устранить искажения рыночных механизмов, созданные регулятором (НКРЭКУ – прим.), и в СНБО – с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий НКРЭКУ", - говорится в сообщении ДТЭК.
В компании подчеркнули, что текущий кризис на рынке электроэнергии – это следствие некомпетентности регулятора, манипуляций на рынке, избирательного применения европейских норм и прямого административного вмешательства в работу рынка. В ДТЭК отметили, что вместо устранения нарушений в работе рынка, НКРЭКУ пытается переложить вину на участников рынка. Решение регулятора предписать тепловой генерации максимальный штраф из-за ситуации с запасами угля в компании назвали необоснованным и противоправным. "К сожалению, НКРЭКУ выбрала путь поиска виновных и, пренебрегая всеми приведенными доводами, безосновательно решила наложить максимально возможные финансовые санкции по результатам проведенной проверки. Такое решение НКРЭКУ ДТЭК будет обжаловать в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, в середине января 2021 года системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о рисках веерных отключений электроэнергии из-за нехватки угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго". В отопительный сезон 2020-2021 года Украина вошла с рекордными запасами угля на складах ТЭС 2,8 млн тонн, однако из-за срыва ремонтной компании на АЕС, тепловая генерация осенью-зимой была вынуждена нести повышенную на 50% нагрузку. Это и стало причиной ускоренного срабатывания запасов угля и повышенной аварийности блоков тепловых электростанций в осенне-зимний период. 10 марта НКРЭКУ решила предписать компаниям тепловой генерации максимально возможный штраф 1,7 млн грн, обвинив их в несоблюдении минимальных запасов угля на ТЭС.
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энергетикой сегодня рулят два иноверца еврей гхм бородатая бабенка Беня и татарин салоед Ахметка Наперстокович... вот и имеем пчелы напали на свой же улей...
Втім, разом з ними треба розчавити й рудого таргана.
Зеля ще той нікчема, але ми усі пам'ятаємо рівень життя за бариги.
Челом б'є?
Засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться 11 березня о 15:00, а не в п'ятницю.До кінця порядок денний наради ще не встановлений, проте, за інформацією видання, члени РНБО продовжать приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.
Передбачається, що буде розглянуто питання виконання державного оборонного замовлення і його долю на 2021 рік.
Але на цьому порядок денний не вичерпаний, відзначає видання.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zasidannya-rnbo-11-bereznya-stalo-vidomo-shcho-budut-obgovoryuvati-novini-ukrajini-50146801.html
ТЭС ТЭС ТЭС
ДТЭК АЭС
СНБО АМКУ НКРЭКУ
шо это было?
Забыли системный банк Приват? А у Ахметова покруче будет набор монополий без которых не будет ни тепла ни электричества в половине городов.
Так что с раскулачиванием олигархов не так все просто. Отнять и поделить не получится. Получится только отнять и вбухать еще половину бюджета страны