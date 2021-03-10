Четвертым членом Высшего совета правосудия по квоте съезда судей стала представительница Луцка Плахтий

Членом Высшего совета правосудия (ВСП) избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, ее кандидатуру поддержали делегаты XVIII очередного съезда судей. Это четвертый член ВСП, избранный по квоте этого съезда.

Плахтий избрана членом ВСП сроком на четыре года, как и ранее избранные съездом трое членов ВСП. Она приняла присягу перед делегатами съезда.

Напомним, 9 марта делегаты съезда тайным голосованием избрали трех членов ВСП: судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова, судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

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Судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали приблизительное равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд провел повторное голосование.

Ранее послы стран G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный Суд до проведения судебной реформы и установления прозрачных процессов отбора кандидатов.