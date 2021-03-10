РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5672 посетителя онлайн
Новости
1 944 20

Кабмин одобрил привлечение 116 млн евро кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров

Кабмин одобрил привлечение 116 млн евро кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров

Кабинет Министров одобрил осуществление внешних государственных заимствований на сумму до 116 млн евро в соответствии с Рамочным договором между Украиной и Францией об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте Министерства финансов, Кабмин предоставил министру финансов Сергею Марченко полномочия на заключение кредитного договора в рамках поддержки правительства Франции для реализации проекта - закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Корабли НАТО впервые в этом году зашли в порт Одессы. ФОТОрепортаж

Финансирование включает банковский заем гарантирован Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на сумму до EUR76 млн евро, а также прямой заем Казначейства Франции на сумму до EUR40 млн, отмечено в сообщении.

По информации Минфина, финансовая поддержка предоставляется в размере, который составляет 85% стоимости контракта, а срок погашения кредитов не превышает 10 лет с учетом срока выборки кредита.

Пресс-служба добавила, что процентная ставка казначейского займа составляет CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта), а банковского займа - EURIBOR (шесть месяцев)+маржа до 1,4% годовых.

Как сообщалось, Украина и Франция 19 ноября 2019 года подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

Автор: 

Кабмин (14025) корабль (2040) кредит (2378) Франция (3497)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Аваков - лучший друг французов Хохлов, он правда, любит так себе. Только в контексте того, чтобы их постричь.
показать весь комментарий
10.03.2021 15:49
+4
Замість того, щоб будувати в нас, оббрехали власника "Кузні", змусили його продати верф. Першим у рядах оббріхування стояв пан рюкзаков і нацсуки. Він свого досяг, робочі місця і розвиток галузі коту під хвіст. Така ситуація з автобусами, свої нах, а купуємо Газелі, ПАЗи і різну шулубень у кацапів, бо свої випускав "барига", так зедурні?
показать весь комментарий
10.03.2021 16:13
+3
Армия Авакова пополнится катерами, интересно для чего? Пляжный патруль?
показать весь комментарий
10.03.2021 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аваков - лучший друг французов Хохлов, он правда, любит так себе. Только в контексте того, чтобы их постричь.
показать весь комментарий
10.03.2021 15:49 Ответить
Замість того, щоб будувати в нас, оббрехали власника "Кузні", змусили його продати верф. Першим у рядах оббріхування стояв пан рюкзаков і нацсуки. Він свого досяг, робочі місця і розвиток галузі коту під хвіст. Така ситуація з автобусами, свої нах, а купуємо Газелі, ПАЗи і різну шулубень у кацапів, бо свої випускав "барига", так зедурні?
показать весь комментарий
10.03.2021 16:13 Ответить
бідний *****, його "оббрехали"?! чи не оббрехали?! а яка барижна курва "вигравала" тендери на ремонт есмінців, а потім ці роботи виконувались на региоаналівських підприємствах?! за свої витівки ***** барижний повинен нести відповідальеість!
показать весь комментарий
10.03.2021 17:00 Ответить
"змусили його продати верф" - и кто его заставил?
"бо свої випускав "барига", так зедурні?" - это про ВАЗ 2110?
Так это для вас кацапы "свої"
показать весь комментарий
10.03.2021 17:54 Ответить
Вау, щоб догодити бюджетникам МВС - навіть кредити беруть на гелікоптери...
показать весь комментарий
10.03.2021 15:50 Ответить
Не благодарите)
Кабмин одобрил привлечение 116 млн евро кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров - Цензор.НЕТ 7654
показать весь комментарий
10.03.2021 15:50 Ответить
Армия Авакова пополнится катерами, интересно для чего? Пляжный патруль?
показать весь комментарий
10.03.2021 15:52 Ответить
Ні, пан Рюкзаков отримає там паспорт, щоб було куди драпати. Ну і звичайно відкати на хатинку.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:14 Ответить
Ещё танки Леклерк в заказать и уже будет комплект. Не много штук двадцать.... ну что бы были ещё на полярда долларов и тогда Франция точно примет мятежную тушку рюкзакова когда он драпанёт из страны.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:21 Ответить
Беріть. Нарід віддасть.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:02 Ответить
Щорічно корупціонери крадуть 37 млд. доларів з бюджету, а тут кредити беруть.! доки будемо терпіти це кодло при владі. ДЕ КОЗАКИ, ЧОРНІ ПОЛКОВНИКИ ???
показать весь комментарий
10.03.2021 16:18 Ответить
Кстати интересная деталь один французский катер обойдётся в 7 лямов евро.
Один катер от петушонки обходился бюджету в 171,685 млн грн. что по тому курсу были фактически те же 6 лямов евро. Один нюанс француз - 32 метра пепоход - 23 метра и медленнее на 8 миль по максималке и на две миле по крейсерской.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:18 Ответить
Борг України вже 90 млрдів доларів! Я так розумію, що його ці зелені трутні хочуть довести до 100 млрд. Є свої заводи це Кузня в Києві і Миколаївський завод "Океан". Чому вони фінансують з чужих кредитів Францію?
показать весь комментарий
10.03.2021 16:22 Ответить
ти контракт читав? чи лише по3,14стіти? в подальшому катери будуть виготовлятись на з-ді "Океан"!
показать весь комментарий
10.03.2021 17:04 Ответить
За інформацією Мінфіну, фінансовий кредит надається в розмірі, який становить 85% вартості контракту, а термін погашення кредитів не перевищує 10 років з урахуванням терміну вибірки кредиту. Повноваження на укладення кредитного договору в рамках підтримки уряду Франції для реалізації проєкту - закупівлі 20 катерів морської безпеки і охорони морських кордонів. Я так і зрозумів вони надають кредит для закупівля їх же катерів. Де написано що Франція надає кредит для заводу в Україні який виготовить катери? Хоч теж дивно чому Франція повинна надавати кредит на виготовленя українських катерів. Це як ЄС колись надавло кредит на Чорнобильске украття, який розікрали десь 50 на 50. Тому або нехай чітко напишуть що катери будуть виготовлені в Україні тоді я помсилися, або є те що я і написав.
показать весь комментарий
10.03.2021 17:22 Ответить
для сопровождения катеров нужны шлюпки и надувные лодки. И будет эскадра
показать весь комментарий
10.03.2021 16:26 Ответить
А самим построить- неинтересно. Взять 116 лямов под процент, полные идиоты. Когда, вы суки, нажретесь. Судьи-годноны, министры-321ы, президент слов нет, всех на гиляку...
показать весь комментарий
10.03.2021 16:47 Ответить
Аваков на наших хребтах будує собі армію
показать весь комментарий
10.03.2021 20:39 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1369667298164899843 3 ч Аваков продолжает финансирование экономики Франции. Кабмин выделил 118 млн. евро для закупки 20 катеров. Продали ОВГЗ на 5.3 млрд. гривен, на 3,9 млрд. гривен купили лодок .
показать весь комментарий
10.03.2021 20:44 Ответить
Вице-президент отрабатывает гражданство.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:04 Ответить
 
 