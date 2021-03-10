Кабмин одобрил привлечение 116 млн евро кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров

Кабинет Министров одобрил осуществление внешних государственных заимствований на сумму до 116 млн евро в соответствии с Рамочным договором между Украиной и Францией об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте Министерства финансов, Кабмин предоставил министру финансов Сергею Марченко полномочия на заключение кредитного договора в рамках поддержки правительства Франции для реализации проекта - закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.

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Финансирование включает банковский заем гарантирован Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на сумму до EUR76 млн евро, а также прямой заем Казначейства Франции на сумму до EUR40 млн, отмечено в сообщении.

По информации Минфина, финансовая поддержка предоставляется в размере, который составляет 85% стоимости контракта, а срок погашения кредитов не превышает 10 лет с учетом срока выборки кредита.

Пресс-служба добавила, что процентная ставка казначейского займа составляет CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта), а банковского займа - EURIBOR (шесть месяцев)+маржа до 1,4% годовых.

Как сообщалось, Украина и Франция 19 ноября 2019 года подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.