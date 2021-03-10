Кабмин одобрил привлечение 116 млн евро кредита на закупку у Франции 20 патрульных катеров
Кабинет Министров одобрил осуществление внешних государственных заимствований на сумму до 116 млн евро в соответствии с Рамочным договором между Украиной и Францией об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению на сайте Министерства финансов, Кабмин предоставил министру финансов Сергею Марченко полномочия на заключение кредитного договора в рамках поддержки правительства Франции для реализации проекта - закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.
Финансирование включает банковский заем гарантирован Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на сумму до EUR76 млн евро, а также прямой заем Казначейства Франции на сумму до EUR40 млн, отмечено в сообщении.
По информации Минфина, финансовая поддержка предоставляется в размере, который составляет 85% стоимости контракта, а срок погашения кредитов не превышает 10 лет с учетом срока выборки кредита.
Пресс-служба добавила, что процентная ставка казначейского займа составляет CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта), а банковского займа - EURIBOR (шесть месяцев)+маржа до 1,4% годовых.
Как сообщалось, Украина и Франция 19 ноября 2019 года подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"бо свої випускав "барига", так зедурні?" - это про ВАЗ 2110?
Так это для вас кацапы "свої"
Один катер от петушонки обходился бюджету в 171,685 млн грн. что по тому курсу были фактически те же 6 лямов евро. Один нюанс француз - 32 метра пепоход - 23 метра и медленнее на 8 миль по максималке и на две миле по крейсерской.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1369667298164899843 3 ч Аваков продолжает финансирование экономики Франции. Кабмин выделил 118 млн. евро для закупки 20 катеров. Продали ОВГЗ на 5.3 млрд. гривен, на 3,9 млрд. гривен купили лодок .