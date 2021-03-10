Житель Херсонщины незаконно возил граждан Украины в РФ через оккупированный Крым, - прокуратура АРК

Житель Херсонской области организовал схему незаконной переправки граждан Украины в Россию через оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АР Крым.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины) в нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию (ч. 1 ст. 332-1 УК Украина).

По данным следствия, подозреваемый перевозил граждан Украины через КПВВ "Чаплинка" на своем автомобиле, после чего ехал с ними в Краснодарский край РФ через Керченский мост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций

В Прокуратуре АРК добавили, что в результате проведенных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены доказательства его преступной деятельности. К нему применена мера пресечения в виде личного обязательства.