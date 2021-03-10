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Новости Силовики
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Житель Херсонщины незаконно возил граждан Украины в РФ через оккупированный Крым, - прокуратура АРК

Житель Херсонщины незаконно возил граждан Украины в РФ через оккупированный Крым, - прокуратура АРК

Житель Херсонской области организовал схему незаконной переправки граждан Украины в Россию через оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АР Крым.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины) в нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию (ч. 1 ст. 332-1 УК Украина).

По данным следствия, подозреваемый перевозил граждан Украины через КПВВ "Чаплинка" на своем автомобиле, после чего ехал с ними в Краснодарский край РФ через Керченский мост.

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В Прокуратуре АРК добавили, что в результате проведенных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены доказательства его преступной деятельности. К нему применена мера пресечения в виде личного обязательства.

Автор: 

Крым (26365) правоохранительные органы (2968) прокуратура (5005) силовики (2797) Херсонская область (4719)


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Топ комментарии
+3
позбавити громадянства, і його і таких "граждан"
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10.03.2021 15:54
+1
Погранцы куда смотрели ,если в доле ,то при чем тут какой то водила.
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10.03.2021 16:41
+1
А как могут пограничники не выпустить в Крым граждан Украины ?
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10.03.2021 17:08
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позбавити громадянства, і його і таких "граждан"
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10.03.2021 15:54 Ответить
Возив потомків кацапів поклоніЦЦА і так сказать удовлєтворіть скрєпную тягу к моШШам прєдков, мля...
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10.03.2021 15:55 Ответить
Підріло. Хер тим хто не доїхав,два хера тим хто зустрічав.
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10.03.2021 15:55 Ответить
У нас весь город оклеен обьявами-поездки в крым, москва и т.д. и который год никому дела нет.
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10.03.2021 16:11 Ответить
А КУДА он их возил?
В Сочи?
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10.03.2021 16:23 Ответить
Из Херсона? Через Харьков ближе только харьковчанам, всем остальным дорога через Крым безусловно ближе.
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10.03.2021 18:30 Ответить
Погранцы куда смотрели ,если в доле ,то при чем тут какой то водила.
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10.03.2021 16:41 Ответить
А как могут пограничники не выпустить в Крым граждан Украины ?
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10.03.2021 17:08 Ответить
Действительно, если КПП пересёк законно, то никакого преступления не вижу куда он там дальше поедет
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10.03.2021 17:47 Ответить
Выезд из Крыма через мост незаконен.
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10.03.2021 20:08 Ответить
В чем тогда не законность?
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10.03.2021 19:04 Ответить
Выезд из Крыма через мост незаконен.
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10.03.2021 20:06 Ответить
А як він провозив та ще й незаконно? Там, що все відкрито? Де контроль ? Хто випускав?
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10.03.2021 18:55 Ответить
А каким образом пограничник может НЕ выпустить гражданина Украины в Крым ?
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10.03.2021 20:07 Ответить
Их сначала нужно будет судить и дать срок лет 50, а в суде говорить, что исполнение наказания начинаеться через 24 часа, вва еще лучше через 12 часов. Хоть таксисты заработают. Приедут повторно - в реальную тюрьму и на 50 лет + срок за бегство.
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10.07.2021 09:20 Ответить
 
 