Житель Херсонщины незаконно возил граждан Украины в РФ через оккупированный Крым, - прокуратура АРК
Житель Херсонской области организовал схему незаконной переправки граждан Украины в Россию через оккупированный Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АР Крым.
Мужчине сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины) в нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию (ч. 1 ст. 332-1 УК Украина).
По данным следствия, подозреваемый перевозил граждан Украины через КПВВ "Чаплинка" на своем автомобиле, после чего ехал с ними в Краснодарский край РФ через Керченский мост.
В Прокуратуре АРК добавили, что в результате проведенных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены доказательства его преступной деятельности. К нему применена мера пресечения в виде личного обязательства.
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