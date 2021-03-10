Мэр Тернополя Надал - послу Израиля: Семья Шухевича во время войны спасла еврейскую девочку

Мэр Тернополя Сергей Надал на возмущение посла Израиля насчет стадиона Шухевича в городе. Надал заявил, что УПА и ее главнокомандующий Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощенных и угнетенных народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи тех времен это хорошо понимали.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом Надал сообщил в Facebook.

"Прочитал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Израиль в Украине Джоэля Лиона относительно решения Тернопольского городского совета, которым мы присвоили нашему центральному стадиону имя Романа Шухевича. Хочу сообщить господину послу и другим людям, которые стали заложниками "советской историографии", конкретные факты, которые документально зафиксированы", - отметил мэр Тернополя.

По его словам, в УПА воевали представители разных народов. Истории известны факты, когда евреи были среди лидеров украинских повстанцев.

"С сентября 1942 по февраль 1943 семья Романа Шухевича прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Роман Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко. После ареста жены Романа Натальи Шухевич в 1943 году Гестапо Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок в Филиппове вблизи городка Куликов, что в 30 километрах от Львова, где Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост", - рассказал мэр.

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Надал добавил, что всего по данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира". Это также подтверждают советские документы и даже документы государства Израиль.

"Советскую пропаганду взяла на вооружение современная Россия. Открытые архивы КГБ УССР убедят господина посла в моей правоте. Он, как и многие другие, откроет для себя много нового о деятельности Романа Шухевича и Украинской Повстанческой Армии - армии воюющей Украины", - подытожил Надал.

Как сообщалось, посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения.

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