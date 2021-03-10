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Мэр Тернополя Надал - послу Израиля: Семья Шухевича во время войны спасла еврейскую девочку

Мэр Тернополя Надал - послу Израиля: Семья Шухевича во время войны спасла еврейскую девочку

Мэр Тернополя Сергей Надал на возмущение посла Израиля насчет стадиона Шухевича в городе. Надал заявил, что УПА и ее главнокомандующий Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощенных и угнетенных народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи тех времен это хорошо понимали.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом Надал сообщил в Facebook.

"Прочитал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Израиль в Украине Джоэля Лиона относительно решения Тернопольского городского совета, которым мы присвоили нашему центральному стадиону имя Романа Шухевича. Хочу сообщить господину послу и другим людям, которые стали заложниками "советской историографии", конкретные факты, которые документально зафиксированы", - отметил мэр Тернополя.

По его словам, в УПА воевали представители разных народов. Истории известны факты, когда евреи были среди лидеров украинских повстанцев.

"С сентября 1942 по февраль 1943 семья Романа Шухевича прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Роман Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко. После ареста жены Романа Натальи Шухевич в 1943 году Гестапо Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок в Филиппове вблизи городка Куликов, что в 30 километрах от Львова, где Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост", - рассказал мэр.

Также читайте: Патриоты в Днепре восстановили испорченное вандалами граффити с Шухевичем

Надал добавил, что всего по данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира". Это также подтверждают советские документы и даже документы государства Израиль.

"Советскую пропаганду взяла на вооружение современная Россия. Открытые архивы КГБ УССР убедят господина посла в моей правоте. Он, как и многие другие, откроет для себя много нового о деятельности Романа Шухевича и Украинской Повстанческой Армии - армии воюющей Украины", - подытожил Надал.

Как сообщалось, посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения.

Читайте: Память Шухевича почтили в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

Автор: 

Израиль (1921) Тернополь (769) Шухевич (249) Надал Сергей (37) Лион Джоэль (15)


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Топ комментарии
+76
Посол Ізраїлю брутально лізе у внутрішні справи України.
ЧОМУ ? ХТО дозволив ?
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10.03.2021 16:06
+72
Достойный ответ, заслуживающий уважения.
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10.03.2021 16:10
+49
Респект мэру Тернополя!
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10.03.2021 16:23
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Посол Ізраїлю брутально лізе у внутрішні справи України.
ЧОМУ ? ХТО дозволив ?
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10.03.2021 16:06 Ответить
73%
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10.03.2021 16:19 Ответить
не звезди. єто началось задолго до зеленского
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10.03.2021 16:56 Ответить
Істинно так, фсьо началось іщьо с валоді ульянова (льеніна). А чому Ізраіль не визнав голодомор в Україні (1932-1933 років) геноцидом українського народу ?!?
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10.03.2021 17:36 Ответить
а того що в того звіздуна жидівського посла в кабінеті мабуть портрет )(уйла чи сраліна з членіним вісять. А може усі разом.
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10.03.2021 20:34 Ответить
Виходить, що як США кожного року дають допомогу до 500-800 млн.доларів. Але дудки, а не долари. Лізуть повчати.
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10.03.2021 16:32 Ответить
Вже час оприлюднити імена усіх евреїв, які були причетні до голодомору 1933 року в Україні. А їх там чомусь дуже багато..... Може тому Ізраїль досі не визнав голодомор геноцидом українського народу?....
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10.03.2021 18:15 Ответить
І євреям краще мовчати щодо національних героїв інших держав та втручатися в їхню внутрішню політику, бо в них стілки скелетів в шафах, що якщо всі почнуть їх витягати, то тісно їм стане знову на цьому світі.
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10.03.2021 18:17 Ответить
А навіщо жирним виділяти? І без того видно, що ти - дебіл.
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10.03.2021 20:59 Ответить
9 березня 1930р-----------«Нам треба українську інтелігенцію поставити на коліна, - говорив на допитах слідчий ДПУ Соломон Брук, - це наше завдання - і воно буде виконане; кого не поставимо - перестріляємо!»
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10.03.2021 23:26 Ответить
Як я бачу з реакції людей. Дебіл тут явно ти. і пишу жирним, щоб ти гарно роздивився.
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11.03.2021 10:09 Ответить
Достойный ответ, заслуживающий уважения.
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10.03.2021 16:10 Ответить
Представники різних колін Ізраїлевих потрапляючи в ВР, КМ і в президенти дають підстави Ізраїлю втручатися у внутрішні справи України.
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10.03.2021 16:14 Ответить
Возмутительный мерзавец послан Израилем в Украину послом!
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10.03.2021 16:16 Ответить
Послати посла взад!
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10.03.2021 16:20 Ответить
Так я не поняв, того посла вже послали чи ні? Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку - Цензор.НЕТ 9984
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10.03.2021 16:19 Ответить
Респект мэру Тернополя!
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10.03.2021 16:23 Ответить
Ха-ха....
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10.03.2021 16:56 Ответить
І хай йому нагадає, яка національність мала подавляючу більшість в керівних органах радянської влади.
З чиїх наказів проводилися розстріли та Голодомор.
Нехай просто стулить свій писок.
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10.03.2021 16:33 Ответить
Посол Ізраїлю в Україні не єврей, а затятий жидокацап.
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10.03.2021 16:34 Ответить
Мэр красавчик , интересна реакция израильтян на такой ответ.
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10.03.2021 16:34 Ответить
Ответ достойный, и очень корректный, но посол наверняка отморозится сделав вид, что ничего не слышал. Такое поведение стандартно в случаях когда их ловят на наглой лжи. Давно описано в литературе.
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10.03.2021 16:58 Ответить
Потрібно цього посла видворити з України за втручання в справи нашої держави!А МЗС при євреєві Зеленському щось невиразно "пошепотіло"!Хіба то наше МЗС чи наш президент?
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10.03.2021 16:35 Ответить
Роман Шухеввич врятував єврейську дівчинку, а посол представник наших і кацапських "щирих", які колись організовували голодомори проти українців.
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10.03.2021 16:35 Ответить
Жид та кацап-відвічні вороги українців.
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10.03.2021 16:40 Ответить
Може послу нагадати як одна жінка, однієї високопоставленої особи з Ізраїлю, з єхидною посмішкою кидала на землю хліб, яким її зустрічали в аеропорту? Чи назвати, ну, зовсім не українські прізвища практично всіх комісарів, які організували голодомор в Україні? Чи не менш цікаві прізвиша судових трійок, за рішенням яких українців за жменю зерна зсилали на 25 років до Сибіру? Знову ґої не угодили богообраним?
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10.03.2021 16:41 Ответить
Надати йому довідку, що він Мойша, і нехай виводить свій нарід з України. І не буде більш претензій до України, як немає до Єгипту
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10.03.2021 16:50 Ответить
Не були вони євреями бо, до задниці їм були і свої ж євреї, їх загубили теж не мало. Не було там і українців чи грузин. То, все були совки, а деякі так і залишилися совками і моляться вони на зорі кремля, як наш Рабінович.
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10.03.2021 17:13 Ответить
Вспомнмеврея- начальника Львовской тюрьмы, который в 1941 при приближении немецкой армии осуществил массовый растрел заключенных по собственной инициативе без приказа свыше, да так что кровь вытекала из под тюремных ворот. Людей в камерах забрасывали гранатами. А расстрел 300 тысяч в Крыму после ухода армии Врангеля по приказу еврейки Землячки и еврея Белы Куна.
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10.03.2021 17:44 Ответить
посол, а що таке ЮДЕНРАТ і яка чисельнісь єврейської поліції у львівському гето ??? До прикладу, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE Львівському гетто при чисельності в місті у 1941 році 150-160 тисяч євреїв нараховувалось близько 4 000 службовців юденрату (4.5 % від усіх мешканців ґетто)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B0%D1%82#cite_note-7 [7] . На початку Юденрат складався з 10 відділів (секцій). До керівництва входило 6 осіб, згодом число зросло до 12. У липні 1942 року їх було вже 30https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B0%D1%82#cite_note-8 [8] . Коли виробляли робочі картки, у липні 1942 року, виявилось, що вже є п'ять тисяч службовців Юденрату.
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10.03.2021 17:52 Ответить
Якби у нас було МЗС, та президент, а не насрано, то вже б той МЗС направив би ноту з вимогою офіційно вибачитись перед жителями Тернополя та всієї України за нахабне втручання у внутрішні справи України. Але у нас насрано(((
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10.03.2021 16:50 Ответить
А как так получилось, что кацап еврейского происхождения вдруг в Украине, посол Израиля??? На кацапстан его там, даже эйдельштейны визжат: "Бей жидов, спасай разсисью!!!", а ортодоксальному ***** - по пут#ну...
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10.03.2021 16:57 Ответить
Молодець мер і не потрібно вподоблятися послу і сквернословити інший народ. Пам'ятаймо що, були євреї, які боролися в УПА плечем до плеча з українцями і віддали життя в тій боротьбі. Пам'ятаймо євреїв, які сьогодні воюють з моцкалотою пліч о пліч з нашими близькими. Шануймо їх пам'ять і свою бо станемо подібні до моцкалоти, яка нікого крім себе не визнає.
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10.03.2021 17:08 Ответить
У посла, наверное, другие герои - Коломойский, Боголюбов, Кернес..... !?
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10.03.2021 17:09 Ответить
Скоріше герої у нього запорєбриком, а перераховані- такіж гої-невдахи, як і решта.
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10.03.2021 17:14 Ответить
Кстати гепу, похоронили по православным канонам, хотя своей ортодоксальности не скрывал, ходил молится исключительно в синагогу... =)
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10.03.2021 17:21 Ответить
сінагога заспівала за кернеса більше ніж гундяєвська секта....
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10.03.2021 21:34 Ответить
а чи не це його герой--------------''9 березня 1930р-----------«Нам треба українську інтелігенцію поставити на коліна, - говорив на допитах слідчий ДПУ Соломон Брук, - це наше завдання - і воно буде виконане; кого не поставимо - перестріляємо!»
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10.03.2021 23:28 Ответить
Дуже схоже на оправдування націоналіста-свободівця Надала перед ж идом, що плюнув йому і всім націоналістам в лице.
Німецька Держава (Третій Рейх) поставила за мету і практично і ефективно здійснювала політики винищення жидів як нації. За таке жиди мали би воювати проти Рейху цілими фронтами, арміями, дивізіями. Ага... - сиділи і зарилися по норах і горищах, молоді і здорові, здатні воювати і чекали поки "там перешумить", поки наші діди і прадіди цілими ФРОНТАМИ, АРМІЯМИ І ДИВІЗІЯМИ воювали, складали голови і перемагали, рятуючи жидівські задниці від тотального винищення. Жиди на той час володіли левовою часткою світового капіталу і вповні могли рекрутувати, озброювати і забезпечувати свої військові частини і з"єднання для боротьби з Німеччиною і в Африці, і в Італії, і в Греції, і в Нормандії і на Східномк фронті. Ага... Івани воювали і гибли а жиди повилазили після війни і дерли "компенсацію" з Німеччини. Та тих же Іванів і хаяли: мільйони Українців погиблих на фронтах, в концтаборах, у тому ж Бабиному Ярі - то байдуже!. Згадалося лише УПА, Шухевич, Дем"янюк...?
Куценька історична пам"ять у жидів... від ого іїхні тисячолітні біди (вони сидять у самих жидах)
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10.03.2021 17:24 Ответить
То є так.Ще Франко,Куліш,Костомаров та інші,100 років по тому, писали про жидів та їх ставлення до України.
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10.03.2021 17:32 Ответить
Ну, я теж з народу, який не дуже чинив опір тим, хто його знищував. Може ви відноситеся до тих, хто зараз рве вишиванки і кричить, як вони воювали проти комісарів але більшість мого народу здихало з голоду і їло своїх дітей. Всі ми нащадки тих, хто мовчки терпів гніт. Тож, я не можу звинувачувати інших, які мовчки шли на смерть.
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10.03.2021 17:44 Ответить
---Мовчать підступно--каверзні срулята . як Емануїл Шварц-Бард --всадив цілий магазинчик куль в нашого /також НЕ причетного . до єврейських погромів чорносорочечниками / національного героя України -- Симона Петлюру !!! А парижські судді / у змові із світовим Сіонізмом / під хіхоньки і оплески виправдали вбивцю прямо в залі суду ... Це сьогодні їхні промосковські емісари -- срулята --пустомелі бужанські . землепродавець та "захисничок свободи слова " від ВР України --микитка Потураєв---влаштували / на тлі шевченківських урочистстей / колотнечу з блокуванням впровадження української мови / сфері обслуговування.../ Це такіж мудрагелі .одноосібно. прихватизували трагедію бабиного яру.../з перспективою розбудови меморіалу саме ненависною . всими нами . рашою--*парашою...
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10.03.2021 17:46 Ответить
Мэр Тернополя Надал-достойно умыл посла Израеля и открыл ему глаза на истину!

интересно у посла хватит мужностi извиниться?
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10.03.2021 17:46 Ответить
А сколько времени прошло после заявления израильского кацапа? Но оно, до сих пор не извинилось...
Можно делать выводы.
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10.03.2021 18:11 Ответить
Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку - Цензор.НЕТ 8956
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10.03.2021 17:57 Ответить
Знаєте таке прислів'я : " На похилу вербу і кози скачуть" ? Те що мер Тернополя дуже гарно вказав тупому жиду на його ідіотизм - цього замало. Кацапські жиди втікаючи до Ізраїлю - і там мелють нісенітниці з кацапії , порушують закони, не вчать мову та пропагандують кремлівське лайно. Ізраїль з ними цілується у сраки за гроші а потім з'являються от такі посли - придурки, які не знають правди але відкривають хайло коли їх ніхто не питає..Добре що Байден ( скоріше усього) нашепотів Натаньяху зачинити кордон для кацапських блазнів з шоу -дрочелова які верещали у Криму , на що, той усрався і зачинив. ..І для того щоб Україні не вказували різні тупоголові хабарники за рублі, що їй робити а що ні - треба звартатися до керівництва Ізраїлю набагато сміливіше та вимагати замінити дебіла, а самим - цього видворити нахрін з міткою на сраці "кацапська тварина". Сцикунів не поважають ніде і ніхто..А як що керівництво Ізраїлю не знає реальної історії Другої Світової ,то треба допомогти ім спеціалістами істориками та хронологами , - лікбезом по архівах КГБ того часу та іншим документам, та щоб послів готували наступного разу..
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10.03.2021 18:10 Ответить
Щось той посол повів себе як хасіди в Умані, не як гість, а як господар.
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10.03.2021 18:33 Ответить
Зараз це питання обговорють падли на гав-наш. Не хочу матюкатися бо слів не знаходжу. Кияни!!! Ви здатні закрити це булькаюче гімно в столиці?
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10.03.2021 18:38 Ответить
не удивлюсь, если вдруг окажется что этот посол работает не только на государство Израиль , но и по совместительству на Кремль

рашисты любят вербовать дипломатов...
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10.03.2021 18:54 Ответить
Серед евреїв багато розумних і освічених людей, але також багато і неосвічених дурнів які перш ніж подумати лізуть всім донести свою безмежну тупість. Пан посол, вочевидь, належить до цієї останньої категорії.
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10.03.2021 19:02 Ответить
Ждем ответ Израиля. На справедливое замечание. Надеемся,что они не струсяь признать свою неправоту.
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10.03.2021 19:12 Ответить
-«Евреи храбро воевали в рядах УПА, мы не знаем случаев их недостойного поведения», - пишет известный историк Ярослав Дашкевич.

-Кандидат исторических наук Жанна Ковба, исследователь украинско-еврейских отношений в Галиции: "Ивана Харив с Самборщины, возил еду в лесное укрытие для четверых еврейских девушек и парня в августе-октябре 1941 года. Позднее Иван узнал, что выдал укрытие евреев полицай из соседнего села, которого в 1943 году уничтожили бойцы УПА".

-Нацистская «Самборская газета» на Львовщине от 1 марта 1944 года сообщает: «Казнь за укрывание жидов и содействие им, казнены - Крыжковська Мария, Дмитривська София, Сухоруч Степан, Корчмар Мария, Масляр Ганна, Назар Мария, Куляк Микола, Ковальчук Михайло, Сущ Настя».
-Украинская Греко-католическая церквь во многих церквах и монастырях спасали сотни евреев. Под личной опекой Шептицкого выжили 15 раввинов.
-В радиограмме в москву от 30.10.1943 г., командиры советского партизанского отряда Бегма и Тимофеев сообщали: "Националисты в Домбровице мобилизовали всех портных для изготовления теплой одежды на зиму. По последнему распоряжению штаба националисты сейчас принимают к себе всех, кроме поляков. В данное время среди националистов много евреев, особенно врачей".
-Докладная записка начальника управления контрразведки "Смерш" 1-го Украинского фронта генерал-майора Осетрова секретарю ЦК КП(б)У Никите Хрущеву повествует о задержании 1 февраля 1944 г. активного члена ОУН, еврея Лейбы Иосифовича Домбровского (псевдоним "Валерий").
-Одним из лучших врачей в волынском отряде УПА им. Ивана Богуна был Шая Давидович Варма ("Скрипач"). За свою деятельность Шая Варма был приговорен к двадцати годам сталинских лагерей.
-"Движение украинских националистов не было антисемитским. Бандеровские лидеры спасали евреев в годы Холокоста и сражались вместе с ними в рядах Украинской Повстанческой армии (УПА)», - заявил историк В.Вьятрович, на основании рассекреченных архивов КГБ.
-«Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» - говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами.
- Профессор Феликс Левитас. - Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам. Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку - Цензор.НЕТ 1073
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10.03.2021 19:54 Ответить
Мер Тернополя Надал - послу Ізраїлю: Сім'я Шухевича під час війни врятувала єврейську дівчинку - Цензор.НЕТ 4485
вопрос выживания стоял остро у всех наций.
-меня мучает один вопрос, какое наказание понесли коллаборационисты евреи из полиции гетто. судьба некоторых активных палачей своего же народа известна. интересно, что они прятались за украинскими и русскими фамилиями:

Еврейский коллаборационизм.
В большинстве населённых пунктах со значительным еврейским населением были сформированы Еврейские комитеты, которые являлись самоуправлением в гетто. В Украине было создано 442 еврейских гетто с 442 Еврейскими комитетами, в России Еврейский комитет был создан только в Ростове на Дону.
В Прибалтике и Белоруссии Еврейские комитеты существовали в гетто.
Наряду с Еврейскими комитетами в гетто были созданы Еврейская вспомогательная служба правопорядка (еврейская вспомогательная полиция), которая подчинялась «СС ундполицайфюрерам» - местным руководителям СС и полиции. Самыми крупными из них были подразделения еврейской полиции Львова - 750 человек.
Начальник Дубровицской городской украинской вспомогательной полиции Ровенской области К.Коваленко, активный участник «решения» еврейской проблемы в Ровенской области, казнён в 1950г. под своей настоящей фамилией Хаим Сегал.
Одессит Карцев, организовавший банду колаборантов из 60 человек, казнён в 1947г. под настоящей фамилией Гершман.
Русский старший полицай Иванов, активный ликвидатор евреев в Смоленске, казнён под своей настоящей фамилией Фридман.
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10.03.2021 20:26 Ответить
Посол Ізраїлю нашпигований руSSкою пропагандою і невіглаством...
як би він просто погуглив про долю Українських Жидів пана Ребета (заступник Степана Андрійовича) та Ніла Хацевича.... то відразу припинив би розповсюджувати пропаганду руSSкого міра та їх адептів: медведчуків, шуфричів, розенбаумів....
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10.03.2021 21:26 Ответить
Еврейским мразям все ровно ! Им главное чтоб здесь была слабая и конечно ихняя власть ! Чтоб грабить Украину дальше!
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10.03.2021 21:56 Ответить
 
 