Мэр Тернополя Надал - послу Израиля: Семья Шухевича во время войны спасла еврейскую девочку
Мэр Тернополя Сергей Надал на возмущение посла Израиля насчет стадиона Шухевича в городе. Надал заявил, что УПА и ее главнокомандующий Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощенных и угнетенных народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи тех времен это хорошо понимали.
Как передет Цензор.НЕТ, об этом Надал сообщил в Facebook.
"Прочитал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Израиль в Украине Джоэля Лиона относительно решения Тернопольского городского совета, которым мы присвоили нашему центральному стадиону имя Романа Шухевича. Хочу сообщить господину послу и другим людям, которые стали заложниками "советской историографии", конкретные факты, которые документально зафиксированы", - отметил мэр Тернополя.
По его словам, в УПА воевали представители разных народов. Истории известны факты, когда евреи были среди лидеров украинских повстанцев.
"С сентября 1942 по февраль 1943 семья Романа Шухевича прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Роман Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко. После ареста жены Романа Натальи Шухевич в 1943 году Гестапо Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок в Филиппове вблизи городка Куликов, что в 30 километрах от Львова, где Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост", - рассказал мэр.
Надал добавил, что всего по данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира". Это также подтверждают советские документы и даже документы государства Израиль.
"Советскую пропаганду взяла на вооружение современная Россия. Открытые архивы КГБ УССР убедят господина посла в моей правоте. Он, как и многие другие, откроет для себя много нового о деятельности Романа Шухевича и Украинской Повстанческой Армии - армии воюющей Украины", - подытожил Надал.
Как сообщалось, посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения.
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ЧОМУ ? ХТО дозволив ?
З чиїх наказів проводилися розстріли та Голодомор.
Нехай просто стулить свій писок.
Німецька Держава (Третій Рейх) поставила за мету і практично і ефективно здійснювала політики винищення жидів як нації. За таке жиди мали би воювати проти Рейху цілими фронтами, арміями, дивізіями. Ага... - сиділи і зарилися по норах і горищах, молоді і здорові, здатні воювати і чекали поки "там перешумить", поки наші діди і прадіди цілими ФРОНТАМИ, АРМІЯМИ І ДИВІЗІЯМИ воювали, складали голови і перемагали, рятуючи жидівські задниці від тотального винищення. Жиди на той час володіли левовою часткою світового капіталу і вповні могли рекрутувати, озброювати і забезпечувати свої військові частини і з"єднання для боротьби з Німеччиною і в Африці, і в Італії, і в Греції, і в Нормандії і на Східномк фронті. Ага... Івани воювали і гибли а жиди повилазили після війни і дерли "компенсацію" з Німеччини. Та тих же Іванів і хаяли: мільйони Українців погиблих на фронтах, в концтаборах, у тому ж Бабиному Ярі - то байдуже!. Згадалося лише УПА, Шухевич, Дем"янюк...?
Куценька історична пам"ять у жидів... від ого іїхні тисячолітні біди (вони сидять у самих жидах)
интересно у посла хватит мужностi извиниться?
Можно делать выводы.
рашисты любят вербовать дипломатов...
-Кандидат исторических наук Жанна Ковба, исследователь украинско-еврейских отношений в Галиции: "Ивана Харив с Самборщины, возил еду в лесное укрытие для четверых еврейских девушек и парня в августе-октябре 1941 года. Позднее Иван узнал, что выдал укрытие евреев полицай из соседнего села, которого в 1943 году уничтожили бойцы УПА".
-Нацистская «Самборская газета» на Львовщине от 1 марта 1944 года сообщает: «Казнь за укрывание жидов и содействие им, казнены - Крыжковська Мария, Дмитривська София, Сухоруч Степан, Корчмар Мария, Масляр Ганна, Назар Мария, Куляк Микола, Ковальчук Михайло, Сущ Настя».
-Украинская Греко-католическая церквь во многих церквах и монастырях спасали сотни евреев. Под личной опекой Шептицкого выжили 15 раввинов.
-В радиограмме в москву от 30.10.1943 г., командиры советского партизанского отряда Бегма и Тимофеев сообщали: "Националисты в Домбровице мобилизовали всех портных для изготовления теплой одежды на зиму. По последнему распоряжению штаба националисты сейчас принимают к себе всех, кроме поляков. В данное время среди националистов много евреев, особенно врачей".
-Докладная записка начальника управления контрразведки "Смерш" 1-го Украинского фронта генерал-майора Осетрова секретарю ЦК КП(б)У Никите Хрущеву повествует о задержании 1 февраля 1944 г. активного члена ОУН, еврея Лейбы Иосифовича Домбровского (псевдоним "Валерий").
-Одним из лучших врачей в волынском отряде УПА им. Ивана Богуна был Шая Давидович Варма ("Скрипач"). За свою деятельность Шая Варма был приговорен к двадцати годам сталинских лагерей.
-"Движение украинских националистов не было антисемитским. Бандеровские лидеры спасали евреев в годы Холокоста и сражались вместе с ними в рядах Украинской Повстанческой армии (УПА)», - заявил историк В.Вьятрович, на основании рассекреченных архивов КГБ.
-«Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» - говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами.
- Профессор Феликс Левитас. - Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам.
вопрос выживания стоял остро у всех наций.
-меня мучает один вопрос, какое наказание понесли коллаборационисты евреи из полиции гетто. судьба некоторых активных палачей своего же народа известна. интересно, что они прятались за украинскими и русскими фамилиями:
Еврейский коллаборационизм.
В большинстве населённых пунктах со значительным еврейским населением были сформированы Еврейские комитеты, которые являлись самоуправлением в гетто. В Украине было создано 442 еврейских гетто с 442 Еврейскими комитетами, в России Еврейский комитет был создан только в Ростове на Дону.
В Прибалтике и Белоруссии Еврейские комитеты существовали в гетто.
Наряду с Еврейскими комитетами в гетто были созданы Еврейская вспомогательная служба правопорядка (еврейская вспомогательная полиция), которая подчинялась «СС ундполицайфюрерам» - местным руководителям СС и полиции. Самыми крупными из них были подразделения еврейской полиции Львова - 750 человек.
Начальник Дубровицской городской украинской вспомогательной полиции Ровенской области К.Коваленко, активный участник «решения» еврейской проблемы в Ровенской области, казнён в 1950г. под своей настоящей фамилией Хаим Сегал.
Одессит Карцев, организовавший банду колаборантов из 60 человек, казнён в 1947г. под настоящей фамилией Гершман.
Русский старший полицай Иванов, активный ликвидатор евреев в Смоленске, казнён под своей настоящей фамилией Фридман.
як би він просто погуглив про долю Українських Жидів пана Ребета (заступник Степана Андрійовича) та Ніла Хацевича.... то відразу припинив би розповсюджувати пропаганду руSSкого міра та їх адептів: медведчуків, шуфричів, розенбаумів....